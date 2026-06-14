Bóng chuyền nữ Việt Nam thua Hàn Quốc: Dễ mất "cả chì lẫn chài", top 4 châu Á lung lay

Trận bán kết AVC Nations Cup 2026 (13/6) tại Philippines đã khép lại theo kịch bản buồn nhất cho người hâm mộ nước nhà. Sau 77 phút thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua 0-3 (20-25, 19-25, 22-25) trước một Hàn Quốc quá bản lĩnh. Thất bại này biến thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt trở thành cựu vô địch của giải đấu, và nguy cơ mở ra một cuộc khủng hoảng diện rộng trên bảng xếp hạng thế giới (FIVB).

Thanh Thúy và đồng đội cần thắng Kazakhstan ở trận tranh hạng 3 để có thể bảo toàn vị trí top 4 châu Á

Cái giá cực đắt trên bảng xếp hạng thế giới

Trận thua trắng trước đối thủ xếp ngay sau mình đã khiến ĐT Việt Nam phải trả giá bằng một "trận vỡ đê" về điểm số. Do thể thức tính điểm tích lũy của FIVB phạt rất nặng các đội thua trắng 0-3 trước đối thủ có thứ hạng tương đương, tuyển Việt Nam đã bị trừ thẳng tay 8.4 điểm chỉ sau một đêm.

Từ vị thế an toàn, điểm số của Việt Nam lao dốc xuống còn 135.53 điểm (hạng 30 thế giới). Ngược lại, trận thắng này giúp Hàn Quốc được cộng thêm 8.4 điểm, áp sát ngay phía sau với 131.47 điểm (hạng 31 thế giới). Khoảng cách giữa hai đội lúc này chỉ còn là 4.06 điểm, một con số mong manh.

Nguy cơ mất "cả chì lẫn chài"

Cụm từ "mất cả chì lẫn chài" đang phản ánh chính xác tình cảnh ngặt nghèo của các cô gái áo đỏ. Chúng ta đã mất "chì", chính là chiếc cúp vô địch AVC Cup. Giờ đây là vị thế Top 4 châu Á (chỉ sau Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan) mà thế hệ vàng này nhọc nhằn gầy dựng suốt nhiều năm qua cũng đang lung lay dữ dội trước kịch bản của loạt trận cuối cùng.

Nếu Việt Nam thua Kazakhstan ở trận tranh hạng Ba (14h30, 14/6), kịch bản tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Việt Nam sẽ bị trừ tiếp từ 4.5 đến 8 điểm (rơi xuống vùng 127 điểm). Trong khi đó, nếu Hàn Quốc thắng Đài Loan (Trung Quốc) ở trận chung kết, họ sẽ bước lên ngôi vô địch và chạm mốc 138 điểm. Hàn Quốc sẽ chính thức vượt mặt Việt Nam trên bảng xếp hạng FIVB, giật lấy vị trí số 4 châu Á.

Nếu Việt Nam thắng Kazakhstan, chúng ta mới có thể tự quyết số phận của mình, tích lũy lại số điểm đã mất để bảo toàn vị trí trong top 4 châu lục trước sự áp sát bám đuổi của người Hàn.

Hàn Quốc đang thể hiện phong độ rất cao ở giải AVC Nations Cup 2026

Căn bệnh kinh niên và lời cảnh tỉnh

Nhìn lại thế trận trước Hàn Quốc, thất bại này đã phơi bày toàn bộ những lỗ hổng của tuyển Việt Nam. Đó là lỗi bước một liên tục ở hai set đầu khiến lối chơi bị bóp nghẹt. Đó là bọc lót hàng sau thiếu ăn ý, và đỉnh điểm là sự mất tập trung đáng trách ở set 3 khi đang dẫn 20-18 nhưng lại để đối thủ ghi liền 4 điểm.

Thất bại trước Hàn Quốc là một gáo nước lạnh buốt, nhưng các cô gái không có thời gian để buồn. Trận tái đấu tranh hạng Ba với Kazakhstan (diễn ra vào 14h30, 14/6) không còn mang tính chất của một trận đấu thủ tục kiếm tấm huy chương đồng danh dự. Đây đã trở thành trận chiến sinh tử bảo vệ danh dự và thành quả xếp hạng của bóng chuyền nữ Việt Nam.