Tiền vệ Thép xanh Nam Định: Góp công vào 10 bàn sau 33 trận, vợ xinh như hot girl

Lâm Ti Phông sinh ngày 1/2/1996 tại Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Ảnh: FBNV.

Lâm Ti Phông trưởng thành từ lò đào tạo CLB Sanna Khánh Hòa. Ảnh: FBNV.

Năm 2015, Lâm Ti Phông được đôn lên đội một Sanna Khánh Hòa. Ảnh: FBNV.

Sau khi rời Sanna Khánh Hòa năm 2020, Lâm Ti Phông lần lượt khoác áo CLB TP.HCM (2020-2022) và Đông Á Thanh Hóa (2023–2025). Ảnh: Thép xanh Nam Định.

háng 3/2025, Lâm Ti Phông chia tay Đông Á Thanh Hóa để chuyển sang đầu quân cho Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Lâm Ti Phông sở hữu chiều cao 1m68, cân nặng 65kg. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Ngoài vị trí sở trường là tiền vệ cánh, Lâm Ti Phông còn có thể thi đấu trong vai trò tiền đạo cắm. Ti Phông được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 200.000 euro. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Lâm Ti Phông cùng Đông Á Thanh Hóa giành Cúp quốc gia 2023, 2023/24, Siêu cúp quốc gia 2023. Đồng thời, anh cũng vô địch V.League 2024/25 trong màu áo Thép xanh Nam Định. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Lâm Ti Phông đã lọt vào Đội hình tiêu biểu V.League 2023. Mùa giải này, anh có 7 pha lập công cùng 3 đường kiến tạo thành bàn sau 33 lần ra sân trên mọi đấu trường. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Lâm Ti Phông và bà xã Đỗ Thị Trà My tổ chức đám cưới hồi tháng 12/2022. Cặp đôi đã có với nhau 1 cậu con trai. Ảnh: Thép xanh Nam Định.

Trà My sinh năm 1997, đang sở hữu studio chuyên chụp ảnh, trang điểm và cho thuê áo cưới. Cô nàng sở hữu khuôn mặt xinh xắn cùng làn da trắng nõn nà. Ảnh: Thép xanh Nam Định.