Tân vương V-League và khát vọng biển lớn

Xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách lên đến 11 điểm khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa khép lại, Câu lạc bộ (CLB) Công an Hà Nội chính thức trở thành tân vương V-League. Mục tiêu xa hơn của đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Polking là đạt thành tích cao tại đấu trường quốc tế, khẳng định vị thế châu lục ở mùa giải tiếp theo.

Đăng quang 2 lần sau 3 năm tái lập

Công an Hà Nội cùng Thép Xanh Nam Định là 2 đội bóng có tần suất thi đấu dày đặc ở mùa giải 2025-2026, khi tham dự cả 4 đấu trường quốc nội lẫn quốc tế, gồm: V-League, Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two. Vì phải căng mình ở nhiều sân chơi cùng lúc, không ngạc nhiên khi hai "ông lớn" của V-League bắt nhịp giải đấu chậm, khởi đầu chưa thật trơn tru.

Khác với CLB Nam Định, đội bóng ngành Công an biết cách duy trì phong độ, xoay tua đội hình hợp lý nên luôn nằm trong tốp 3 bảng xếp hạng V-League. Từ giai đoạn lượt về, sau khi bị loại khỏi Cúp Quốc gia, Cúp C1 Đông Nam Á và AFC Champions League Two, đoàn quân của HLV Polking mới dồn sự tập trung vào đấu trường V-League, tạo nên những trận thắng ấn tượng để giành ngôi đầu bảng xếp hạng.

Sở hữu dàn sao chất lượng hàng đầu V-League, CLB Công an Hà Nội nhanh chóng bứt phá về đích với thành tích 19 trận thắng, 3 trận hòa sau 23 lượt đấu. Đây cũng là lần thứ 2 đội bóng ngành Công an đăng quang V-League kể từ khi tái thành lập vào năm 2023.

Mục tiêu xô đổ kỷ lục tổng điểm

Danh hiệu V-League 2025-2026 xem ra chưa thể thỏa mãn sự kỳ vọng của khán giả nhà. Trước đó, CLB Công an Hà Nội là một trong số ít đội bóng được đầu tư mạnh về nhân lực lẫn kinh phí hoạt động với mục tiêu tiến sâu ở đấu trường quốc tế. Hiện nay, nòng cốt đội hình với những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Văn Thanh, Việt Anh, Đình Bắc, Thành Long, Cao Pendant Quang Vinh và Nguyễn Filip…, CLB Công an Hà Nội được ví như đội tuyển quốc gia thu nhỏ.

Bên cạnh dàn nội binh là các tuyển thủ Việt Nam, ban lãnh đạo CLB Công an Hà Nội cũng không tiếc tiền để mang về dàn ngoại binh có đẳng cấp cao: Alan Sebastiao, Leo Artur, Stefan Mauk, Rosa Nascimento, Rogerio Alves và Hugo Gomes để làm dày chất lượng chuyên môn. Nhanh chóng tạo sức hút với người hâm mộ nhờ lối chơi tấn công hoa mỹ, đa dạng, song đoàn quân của HLV Polking gây thất vọng khi sớm dừng chân ở vòng bảng Cúp C1 Đông Nam Á, bị loại từ vòng 1/8 AFC Champions League Two lẫn Cúp Quốc gia.

Hoàn thành mục tiêu đoạt cú ăn 2 danh hiệu V-League và Siêu Cúp Quốc gia, CLB Công an Hà Nội cũng hướng tới mục tiêu xô đổ kỷ lục tổng điểm số trong một mùa giải V-League. Năm 2018, Hà Nội FC trở thành đội bóng vô địch giành tổng điểm cao nhất lịch sử V-League với 64 điểm. Sau 23 vòng đấu, CLB Công an Hà Nội đã có 60 điểm và chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng 4 điểm.

Tạo thương hiệu ở khu vực

Trở thành tân vương V-League, CLB Công an Hà Nội sẽ đại diện bóng đá Việt Nam tham dự đấu trường cấp cao nhất châu Á là AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á). Thầy trò ông Polking bắt đầu hành trình giải đấu từ vòng play-off và nếu vượt qua, đội sẽ được góp mặt ở vòng đấu bảng chính thức.

Ngoài ra, nhà vô địch V-League cũng sẽ tham dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á (ASEAN Club Championship). Nói về hành trình tương lai, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc khẳng định sẽ quyết tâm giữ vững phong độ cao khi tham dự đấu trường châu Á ở mùa tới.

"HLV Polking có rất nhiều kinh nghiệm. Làm việc cùng ông ấy, tôi và toàn đội học hỏi được rất nhiều điều, từ khía cạnh chuyên môn. Ông ấy giúp ích cho CLB và cả bóng đá Việt Nam" - Đình Bắc nhận xét về chiến lược gia gốc Brazil.

Tại sân chơi quốc nội, CLB Công an Hà Nội luôn được xếp nhóm ứng viên vô địch trong 3 năm gần đây. Nhưng khao khát đưa bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế tầm cao ở đấu trường châu lục mới là mục tiêu mà thầy trò ông Polking nhắm tới. Dù sở hữu 3 chân sút nằm trong tốp 5 danh sách "Vua phá lưới" V-League, là đội ghi nhiều bàn thắng nhất mùa này song đội Công an Hà Nội thường bộc lộ khuyết điểm ở hàng thủ vì "hụt hơi" khi phải thi đấu với mật độ dày.

Các cầu thủ trụ cột bị chấn thương dai dẳng, dàn dự bị có trình độ không đồng đều khiến lực lượng nòng cốt của CLB Công an Hà Nội trở nên mỏng khi giải đấu bước vào chặng tăng tốc. Vì vậy, muốn đạt được cột mốc cao ở AFC Champions League Elite 2026-2027, đoàn quân của ông Polking cần tăng cường thêm dàn ngoại binh mạnh, biết cách hòa quyện với lực lượng nội binh để triển khai đấu pháp chiến thuật suôn sẻ.

HLV Polking nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn cần phải làm chủ trên sân nhà và chúng tôi muốn vô địch V-League hằng năm, mọi mùa giải. Giờ đây, chúng tôi đang có cơ hội để bước ra đấu trường AFC Champions League Elite. Ở đó, chúng tôi muốn thể hiện chất lượng mà đội hình này đang sở hữu".

"Ông Polking tâm đắc khi triết lý bóng đá tấn công của CLB Công an Hà Nội đã phát huy hiệu quả, trở thành một trong những CLB sở hữu hàng công đáng sợ nhất V-League, đồng thời muốn tạo dấu ấn tại sân chơi AFC Champions League Elite.