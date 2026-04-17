Real Madrid sắp thay HLV: Ai là ứng viên số 1?

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Sassuolo vs Como
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Como - COM Como
-
St. Pauli vs Köln
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Inter Milan vs Cagliari
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Lens vs Toulouse
Logo Lens - RCL Lens
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Real Madrid sắp thay HLV: Ai là ứng viên số 1?

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid

Huấn luyện viên Alvaro Arbeloa không giữ được ghế tại Real Madrid sau khi "Los Blancos" bị Bayern Munich loại khỏi tứ kết Champions League 2025/26.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đưa tin HLV Arbeloa chuẩn bị rời Real. Trang Mundo Deportivo cho biết: "Quá trình tìm huấn luyện viên mới của Real đã bắt đầu".

Theo Mundo Deportivo​, Chủ tịch Florentino Perez muốn Zinedine Zidane trở lại Madrid. Dù vậy, kịch bản Zidane tái hợp Real là bất khả thi vì chiến lược gia này được cho đã nhận lời dẫn dắt tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Deschamps sẽ chia tay tuyển Pháp sau World Cup 2026 và trở thành HLV tự do. Đây là ứng viên sáng giá dẫn dắt Real từ mùa giải tới. Mối quan hệ thân thiết giữa Kylian Mbappe và Deschamps là yếu tố quan trọng để ban lãnh đạo Real cân nhắc vị chiến lược gia người Pháp. Nếu Deschamps đến Bernabeu, đó sẽ là tin tốt cho các tuyển thủ Pháp còn lại ở đội hình Kền kền trắng như Tchouameni và Camavinga.

Real được cho là đã liên hệ với Klopp sau khi Xabi Alonso bị sa thải. Tuy nhiên, "phù thủy" người Đức chưa có kế hoạch trở lại dẫn dắt một câu lạc bộ. Mundo Deportivo nhấn mạnh Klopp là cái tên được ủng hộ nhiều bậc nhất cho "ghế nóng" của Real, song mọi thứ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào cựu HLV Liverpool.

Người cuối cùng trong danh sách ứng viên là Mauricio Pochettino, người đang dẫn dắt đội tuyển Mỹ. Chủ tịch Perez đã nhắm đến Pochettino từ lâu và từng có tin đồn cựu HLV Tottenham sẽ thay thế Zidane vào năm 2018. Nhưng cuối cùng, Chủ tịch Perez chọn Lopetegui và bỏ qua Pochettino.

Real sẽ không có nhiều lựa chọn chất lượng cho vị trí HLV. Những "thuyền trưởng" đẳng cấp như Luis Enrique và Thomas Tuchel nhiều khả năng tiếp tục gắn bó với đội bóng chủ quản thêm ít nhất một năm. Danh sách HLV đang thất nghiệp có Gareth Southgate, Enzo Maresca, Joachim Low, Xavi, Ruben Amorim, Thiago Motta. Thế nhưng, dàn HLV thất nghiệp khó có ai phù hợp với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Sau trận thua trên sân Allianz Arena của Bayern Munich, Real gần như không còn cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở mùa giải này. Họ chỉ còn một tia hy vọng tại La Liga. Song, với việc đang thua Barca 9 điểm và mùa giải chỉ còn 7 vòng, Real có không đến 3% khả năng vô địch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hương Ly ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/04/2026 06:01 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN