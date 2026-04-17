Real Madrid tố Barcelona tham nhũng, vụ bê bối trọng tài lộ tình tiết mới

Real Madrid tố Barcelona “tham nhũng thể thao”

Vụ bê bối Negreira tiếp tục có thêm những diễn biến mới. Gần nhất là quyết định gia hạn quá trình điều tra sau đề nghị từ Real Madrid, trong đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai đề cập đến các khoản thanh toán trị giá hàng triệu euro mà Barcelona đã chi cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha, Enriquez Negreira, cùng nhiều tình tiết liên quan khác dần được hé lộ trong quá trình điều tra. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.

Real Madrid tiếp tục cáo buộc nhằm vào Barcelona

Trong văn bản được công bố bởi cựu trọng tài Xavier Estrada Fernandez, Real Madrid nhấn mạnh: “Xét theo xu hướng chung trong lời khai của các trọng tài và cựu trọng tài, hệ thống kiểm soát và đánh giá năng lực trọng tài, nơi ông Enriquez Negreira giữ vai trò đặc biệt, mang tính tùy tiện và đã bị bóp méo. Việc thăng tiến cũng như sự nghiệp của các trọng tài phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của những người đứng đầu CTA (cơ quan Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha).

Rõ ràng, những yếu tố buộc tội đã tồn tại từ thời điểm ban hành quyết định ngày 14/3/2024 (bao gồm các khoản thanh toán hàng triệu euro từ Barcelona cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài và việc thiếu hoàn toàn cơ sở giải trình, cùng nhiều yếu tố khác), cộng với các tình tiết bổ sung phát sinh trong quá trình điều tra của cảnh sát, là đủ để tiếp tục tiến hành vụ việc theo thủ tục rút gọn. Đồng thời, các dữ kiện này cho phép xác định một hành vi tham nhũng thể thao mang tính liên tục, có dấu hiệu hình sự và có thể quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân đang bị điều tra”.

Barcelona tiếp tục phủ nhận mọi sai phạm

Trong suốt ba năm qua, Barcelona liên tục bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các khoản thanh toán dành cho Enriquez Negreira. Đội bóng xứ Catalunya khẳng định đây là chi phí cho các báo cáo phân tích, đánh giá trọng tài, những tài liệu được chuyển tới đại diện trận đấu của CLB, Carles Naval.

Vụ kiện pháp lý đã kéo dài suốt hai năm và ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu sớm đi đến hồi kết. Sự bất định vẫn bao trùm toàn bộ sự việc, trong khi Real Madrid chắc chắn tiếp tục đóng vai trò trung tâm, khi họ thể hiện rõ ý định tham gia vụ kiện với tư cách bên bị thiệt hại trong cáo buộc nhằm vào Barcelona.