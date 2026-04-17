Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Sassuolo vs Como
St. Pauli vs Köln
Inter Milan vs Cagliari
Lens vs Toulouse
Ninh Bình vs PVF-CAND
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Brentford vs Fulham
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Lorient vs Olympique Marseille
Napoli vs Lazio
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Roma vs Atalanta
Chelsea vs Manchester United
Lille vs Nice
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Aston Villa vs Sunderland
Everton vs Liverpool
Nottingham Forest vs Burnley
Hellas Verona vs Milan
Monaco vs Auxerre
Manchester City vs Arsenal
Bayern Munich vs Stuttgart
Juventus vs Bologna
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Lecce vs Fiorentina
Crystal Palace vs West Ham United
Athletic Club vs Osasuna
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Real Madrid vs Alavés
Girona vs Real Betis
Elche vs Atlético de Madrid
AFC Bournemouth vs Leeds United
Burnley vs Manchester City
Barcelona vs Celta de Vigo
Real Oviedo vs Villarreal
Sunderland vs Nottingham Forest
Fulham vs Aston Villa
Liverpool vs Crystal Palace
West Ham United vs Everton
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Arsenal vs Newcastle United
Manchester United vs Brentford
Real Madrid tố Barcelona tham nhũng, vụ bê bối trọng tài lộ tình tiết mới

Sự kiện: Barca - Real: Hận thù trăm năm Real Madrid Barcelona

Ba năm sau khi vụ việc Negreira lần đầu bị phanh phui, Real Madrid và Barcelona vẫn tiếp tục đối đầu gay gắt quanh bê bối này.

  

Real Madrid tố Barcelona “tham nhũng thể thao”

Vụ bê bối Negreira tiếp tục có thêm những diễn biến mới. Gần nhất là quyết định gia hạn quá trình điều tra sau đề nghị từ Real Madrid, trong đó đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha công khai đề cập đến các khoản thanh toán trị giá hàng triệu euro mà Barcelona đã chi cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha, Enriquez Negreira, cùng nhiều tình tiết liên quan khác dần được hé lộ trong quá trình điều tra. Hiện tại, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.

Real Madrid tiếp tục cáo buộc nhằm vào Barcelona

Trong văn bản được công bố bởi cựu trọng tài Xavier Estrada Fernandez, Real Madrid nhấn mạnh: “Xét theo xu hướng chung trong lời khai của các trọng tài và cựu trọng tài, hệ thống kiểm soát và đánh giá năng lực trọng tài, nơi ông Enriquez Negreira giữ vai trò đặc biệt, mang tính tùy tiện và đã bị bóp méo. Việc thăng tiến cũng như sự nghiệp của các trọng tài phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của những người đứng đầu CTA (cơ quan Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài Tây Ban Nha).

Rõ ràng, những yếu tố buộc tội đã tồn tại từ thời điểm ban hành quyết định ngày 14/3/2024 (bao gồm các khoản thanh toán hàng triệu euro từ Barcelona cho cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài và việc thiếu hoàn toàn cơ sở giải trình, cùng nhiều yếu tố khác), cộng với các tình tiết bổ sung phát sinh trong quá trình điều tra của cảnh sát, là đủ để tiếp tục tiến hành vụ việc theo thủ tục rút gọn. Đồng thời, các dữ kiện này cho phép xác định một hành vi tham nhũng thể thao mang tính liên tục, có dấu hiệu hình sự và có thể quy trách nhiệm cho tất cả các cá nhân đang bị điều tra”.

Barcelona tiếp tục phủ nhận mọi sai phạm

Trong suốt ba năm qua, Barcelona liên tục bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến các khoản thanh toán dành cho Enriquez Negreira. Đội bóng xứ Catalunya khẳng định đây là chi phí cho các báo cáo phân tích, đánh giá trọng tài, những tài liệu được chuyển tới đại diện trận đấu của CLB, Carles Naval.

Vụ kiện pháp lý đã kéo dài suốt hai năm và ở thời điểm hiện tại, chưa có dấu hiệu sớm đi đến hồi kết. Sự bất định vẫn bao trùm toàn bộ sự việc, trong khi Real Madrid chắc chắn tiếp tục đóng vai trò trung tâm, khi họ thể hiện rõ ý định tham gia vụ kiện với tư cách bên bị thiệt hại trong cáo buộc nhằm vào Barcelona.

"Vụ án Negreira" là một cuộc điều tra tham nhũng thể thao diễn ra liên quan đến câu lạc bộ bóng đá Tây Ban Nha FC Barcelona và José María Enríquez Negreira, cựu phó chủ tịch Ủy ban Kỹ thuật Trọng tài (CTA) của Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Tây Ban Nha (RFEF).

Vụ án tập trung vào các khoản thanh toán tổng cộng khoảng 8,4 triệu euro, được FC Barcelona thực hiện cho các công ty có liên hệ với Negreira từ năm 2001 đến năm 2018, trong thời gian ông giữ chức Phó Chủ tịch CTA. FC Barcelona tuyên bố họ đã thuê Negreira làm cố vấn bên ngoài để cung cấp các báo cáo kỹ thuật về trọng tài.

Negreira đã phủ nhận việc bị mua chuộc để gây ảnh hưởng đến các quyết định của trọng tài, mặc dù ông nói rằng "Barcelona đã trả tiền cho ông để đảm bảo tính trung lập trong các quyết định trọng tài".

Ông trùm Perez mắng thẳng mặt sao Real, đưa ra thông báo quan trọng

Chủ tịch Florentino Perez đã có cuộc trò chuyện ngắn với toàn đội Real sau thất bại ở tứ kết lượt về Champions League.

