Mourinho đã ký hợp đồng thành HLV trưởng Real Madrid, khi nào công bố?

Theo truyền thông quốc tế, đặc biệt là tờ Athletic đưa tin, HLV Jose Mourinho đã ký các điều khoản hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid có thời hạn đến tháng 6 năm 2029. Dù chiến lược gia 63 tuổi người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng cách đây 1 tuần, nhưng sẽ được chính thức công bố sau cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid vào ngày 7/6 tới.

HLV Mourinho sẽ dẫn dắt Real đến năm 2029

Việc lựa chọn Mourinho vào ghế HLV trưởng là quyết định của Florentino Perez, người đã khởi xướng cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ vào ngày 12/5. Dù bị cạnh tranh gắt gao từ doanh nhân năng lượng tái tạo Enrique Riquelme (người tuyên bố không ủng hộ HLV Mourinho), ông Perez được đánh giá sẽ thắng cử bất kể kết quả ra sao.

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho đội ngũ trợ lý và tuyển quân mùa hè của HLV Mourinho dành cho Real Madrid đã dần được bắt đầu.

Tân HLV trưởng của Real sẽ được công bố vào ngày 7/6

Mourinho đã giành được ba danh hiệu quốc nội trong ba năm dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, bao gồm cả chức vô địch La Liga mùa giải 2011-2012 với số điểm kỷ lục (100 điểm). Ông cũng được xem là người chấm dứt sự thống trị của Barca tại Tây Ban Nha thời điểm đó.

Việc chiến lược gia 63 tuổi tái hợp với Real được kỳ vọng sẽ giải cứu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi mà Real Madrid đang trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. HLV Alonso bị sa thải vào tháng Giêng và Alvaro Arbeloa tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng cho phần còn lại của mùa giải, được đôn lên từ đội dự bị Real Madrid Castilla. Tuy nhiên, vào ngày 22/5, Arbeloa xác nhận trận đấu với Athletic Club một ngày sau đó sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng.

HLV Mourinho trước đó cũng đã được đề nghị gia hạn hợp đồng tại Benfica nhưng sau đó, ông đã thông báo với một số người ở Benfica rằng ông sẽ ra đi. Một số chiến lược gia danh tiếng như Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps hay Jurgen Klopp từng được cho sẽ dẫn dắt Real nhưng Mourinho mới là sự lựa chọn của Florentino Perez.

Đáng chú ý trước đó vào tháng 2/2026, Mourinho từng được cho đã đổ lỗi cho Vinicius Junior trong vấn nạn phân biệt chủng tộc tiền đạo Brazil phải hứng chịu trên nhiều sân đấu Tây Ban Nha. Vì vậy, việc Mourino có thành công tại Real ở lần tái hợp này, đặc biệt là làm chủ phòng thay đồ nơi có nhiều ngôi sao lớn hay không vẫn đang nhận sự nghi ngờ rất lớn.