Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Đông Á Thanh Hóa
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Ninh Bình
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Thể Công - Viettel vs Công An Hà Nội
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội
Hải Phòng vs Thép Xanh Nam Định
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An vs PVF-CAND
Sông Lam Nghệ An
PVF-CAND
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hoàng Anh Gia Lai
Becamex TP Hồ Chí Minh
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội
Công An TP Hồ Chí Minh
Mourinho đã ký hợp đồng thành HLV trưởng Real Madrid, khi nào công bố?

Sự kiện: HLV Mourinho La liga 2025-26 Real Madrid

HLV 63 tuổi người Bồ Đào Nha Jose Mourinho đã chính thức ký các điều khoản hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid có thời hạn đến năm 2029.

  

Theo truyền thông quốc tế, đặc biệt là tờ Athletic đưa tin, HLV Jose Mourinho đã ký các điều khoản hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid có thời hạn đến tháng 6 năm 2029. Dù chiến lược gia 63 tuổi người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng cách đây 1 tuần, nhưng sẽ được chính thức công bố sau cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid vào ngày 7/6 tới.

HLV Mourinho sẽ dẫn dắt Real đến năm 2029

Việc lựa chọn Mourinho vào ghế HLV trưởng là quyết định của Florentino Perez, người đã khởi xướng cuộc bầu cử chủ tịch câu lạc bộ vào ngày 12/5. Dù bị cạnh tranh gắt gao từ doanh nhân năng lượng tái tạo Enrique Riquelme (người tuyên bố không ủng hộ HLV Mourinho), ông Perez được đánh giá sẽ thắng cử bất kể kết quả ra sao.

Chính vì vậy, công tác chuẩn bị cho đội ngũ trợ lý và tuyển quân mùa hè của HLV Mourinho dành cho Real Madrid đã dần được bắt đầu.

Tân HLV trưởng của Real sẽ được công bố vào ngày 7/6

Mourinho đã giành được ba danh hiệu quốc nội trong ba năm dẫn dắt Real Madrid từ năm 2010 đến 2013, bao gồm cả chức vô địch La Liga mùa giải 2011-2012 với số điểm kỷ lục (100 điểm). Ông cũng được xem là người chấm dứt sự thống trị của Barca tại Tây Ban Nha thời điểm đó.

Việc chiến lược gia 63 tuổi tái hợp với Real được kỳ vọng sẽ giải cứu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi mà Real Madrid đang trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp trắng tay. HLV Alonso bị sa thải vào tháng Giêng và Alvaro Arbeloa tiếp quản vị trí huấn luyện viên trưởng cho phần còn lại của mùa giải, được đôn lên từ đội dự bị Real Madrid Castilla. Tuy nhiên, vào ngày 22/5, Arbeloa xác nhận trận đấu với Athletic Club một ngày sau đó sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị HLV trưởng.

HLV Mourinho trước đó cũng đã được đề nghị gia hạn hợp đồng tại Benfica nhưng sau đó, ông đã thông báo với một số người ở Benfica rằng ông sẽ ra đi. Một số chiến lược gia danh tiếng như Mauricio Pochettino, Massimiliano Allegri, Didier Deschamps hay Jurgen Klopp từng được cho sẽ dẫn dắt Real nhưng Mourinho mới là sự lựa chọn của Florentino Perez.

Đáng chú ý trước đó vào tháng 2/2026, Mourinho từng được cho đã đổ lỗi cho Vinicius Junior trong vấn nạn phân biệt chủng tộc tiền đạo Brazil phải hứng chịu trên nhiều sân đấu Tây Ban Nha. Vì vậy, việc Mourino có thành công tại Real ở lần tái hợp này, đặc biệt là làm chủ phòng thay đồ nơi có nhiều ngôi sao lớn hay không vẫn đang nhận sự nghi ngờ rất lớn.

Arsenal phải giúp NHA tránh bi kịch Cúp C1, Real lo lắng vì Barcelona đón "bom tấn" (Clip 1 phút)

PSG là "hung thần" của các đội Ngoại hạng Anh từ mùa trước đến nay, vì vậy Arsenal sẽ phải giúp bóng đá "Xứ sở sương mù" lấy lại thể hiện ở chung kết...

29/05/2026 22:22 PM (GMT+7)
