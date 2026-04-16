Ông trùm Perez mắng thẳng mặt sao Real, đưa ra thông báo quan trọng

"Ông trùm" Perez họp đội Real sau thảm bại, thừa nhận mùa giải thất bại

Theo nguồn tin từ tờ Sports, Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, đã có cuộc nói chuyện trực tiếp với các cầu thủ ngay trong phòng thay đồ sau trận thua Bayern Munich 3-4 tại lượt về tứ kết Champions League. Mở đầu, ông ghi nhận nỗ lực của toàn đội nhưng không giấu được sự thất vọng: “Tôi ghi nhận nỗ lực của các bạn hôm nay, nhưng mùa giải này thực sự là một nỗi thất vọng đối với tất cả chúng ta”.

Chủ tịch Perez tuyên bố nhiều ngôi sao Real "không đáp ứng được yêu cầu của CLB"

Ngay sau đó, người đứng đầu "Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha" đã đưa ra những đánh giá rất thẳng thắn: “Các bạn hiểu rõ yêu cầu khi trở thành cầu thủ của Real Madrid. Một mùa giải không có danh hiệu là thất bại vì chúng ta là Real Madrid, nhưng hai mùa liên tiếp không giành được danh hiệu là điều không thể chấp nhận”.

Ông cũng nhấn mạnh trách nhiệm đi kèm của các ngôi sao: “Các bạn biết rằng trở thành cầu thủ Real Madrid là một đặc quyền và ai cũng muốn khoác lên mình chiếc áo của CLB chúng ta. Nhưng ngoài đặc quyền đó, nó còn là trách nhiệm, và nhiều người trong số các bạn đã không hoàn thành trách nhiệm ấy. Các bạn đã không đáp ứng được yêu cầu của CLB”.

Thông báo quan trọng: "Hãy kết thúc mùa giải trong danh dự"

Kết thúc buổi nói chuyện ngắn, Perez thông báo với các cầu thủ: “Hãy kết thúc mùa giải này ít nhất với danh dự”. Theo Sports, phát ngôn này, bên cạnh tuyên bố về việc nhiều ngôi sao Real "không đáp ứng được yêu cầu" cho thấy chủ tịch Real dường như sẵn sàng đối mặt viễn cảnh trắng tay.

Hiện Real Madrid còn 6 trận tại La Liga, trong đó đáng chú ý là trận Siêu kinh điển với Barcelona trên sân Camp Nou ngày 10/5. Mùa giải sẽ khép lại vào ngày 24/5 với trận gặp Athletic Club, trước khi các cầu thủ lên đường tập trung đội tuyển quốc gia tham dự World Cup tại Mỹ, Mexico và Canada.

Một chi tiết khác cũng khiến người hâm mộ không hài lòng là việc Real Madrid lần đầu tiên trong lịch sử Champions League ra sân với đội hình xuất phát không có bất kỳ cầu thủ người Tây Ban Nha nào – điều được cho là không làm hài lòng Chủ tịch Florentino Perez.

Thành tích sa sút và áp lực lịch thi đấu

Real Madrid đang trải qua mùa giải thứ hai liên tiếp không giành được danh hiệu lớn. Ở mùa 2024/25, họ chỉ giành Siêu cúp châu Âu và Cúp Liên lục địa – những danh hiệu được xem là “ăn theo” từ thành công trước đó dưới thời Carlo Ancelotti.

Đây là lần đầu tiên kể từ giai đoạn 2008/09 và 2009/10, "Đội bóng Hoàng gia" mới lại rơi vào tình cảnh hai mùa liên tiếp không có danh hiệu lớn. Trong 107 trận gần nhất, Real Madrid thua 27 trận – trung bình cứ 4 trận lại có 1 thất bại, trái ngược với giai đoạn trước đó khi họ chỉ thua 2 trận trong 68 trận dưới thời Ancelotti.

Ở mùa giải hiện tại, Real Madrid thi đấu 49 trận, trong đó có 28 trận dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso (20 thắng, 3 hòa, 5 thua) và 21 trận dưới thời Arbeloa (13 thắng, 1 hòa, 7 thua).

Perez chuẩn bị sẵn cho viễn cảnh trắng tay mùa thứ 2 liên tiếp của Real

Ban huấn luyện và các bản hợp đồng gây thất vọng

Về băng ghế huấn luyện, Florentino Perez sẽ giữ Alvaro Arbeloa tạm quyền đến hết mùa giải, trong khi CLB tìm kiếm một "thuyền trưởng" mới cho mùa tới. Ông không đề cập cụ thể đến việc thay đổi nhân sự, nhưng khẳng định các cầu thủ hiện tại chưa đáp ứng kỳ vọng.

Đặc biệt, những bản hợp đồng mới mùa này bị đánh giá là gây thất vọng. Trong trận đấu tại Allianz Arena, chỉ có Trent Alexander-Arnold được đá chính. Mastantuono chỉ vào sân ở những phút bù giờ, còn Carreras và Huijsen không được sử dụng. Bốn tân binh này có tổng giá trị gần 180 triệu euro nhưng chưa thể hiện được như mong đợi.

Ngoài ra, Real Madrid cũng đã chi 60 triệu euro để chiêu mộ tài năng trẻ Endrick, nhưng cầu thủ người Brazil đã được đem cho Olympique Lyon mượn vào tháng 1 theo quyết định của HLV khi đó là Xabi Alonso.