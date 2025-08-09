Real Madrid không thèm chúc mừng cầu thủ của mình được đề cử Quả bóng Vàng

😡 Cay cú vì không được giải

Sau 1 ngày France Football công bố danh sách đề cử Quả bóng Vàng năm 2025, tuyệt nhiên không một nền tảng nào của Real Madrid gửi lời chúc mừng cho các cầu thủ của mình được đề cử, chứ không nói đến các ứng cử viên từ những CLB khác.

Florentino Perez chỉ thị cho tất cả các kênh mạng xã hội và Real Madrid TV không nói đến giải Quả bóng Vàng

Theo đài phát thanh COPE của Tây Ban Nha, Real Madrid vẫn còn cay cú vụ năm ngoái họ không có cầu thủ nào của mình đoạt QBV. 2024 là năm Real đoạt La Liga và Champions League, và truyền thông của CLB đã ra sức lăng-xê cho Vinicius đoạt giải. Thậm chí trong những ngày trước khi giải được công bố, các báo thân Madrid như AS hay Marca rất tự tin công bố Vinicius sẽ lần đầu tiên đoạt QBV.

Rốt cuộc France Football đã cho cả CLB này, lẫn báo chí Madrid, “tẽn tò”. Vinicius và Jude Bellingham chỉ được Quả bóng Bạc và Đồng, trong khi Rodri mới là người đoạt QBV. Ngay trong ngày lên đường tới Paris dự lễ trao giải, phái đoàn Real Madrid được tin Vinicius sẽ không có giải mang về nên đã lập tức hủy chuyến bay, cho dù cầu thủ của họ và HLV Carlo Ancelotti được đề cử các giải khác.

Sau đó Real Madrid, cả trên mạng xã hội lẫn kênh RMTV, bày tỏ sự thất vọng với France Football và đưa ra những thông điệp nhạo báng giá trị của giải, giải thưởng mà họ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội khoe khoang trước thế giới mỗi lần cầu thủ của mình đăng quang. Vinicius thì cay cú và trên mạng đã thề mình sẽ làm tốt hơn “gấp 10 lần trong tương lai”.

🔕 Tẩy chay trong im lặng

1 năm sau, Real Madrid có 3 cầu thủ được đề cử QBV 2025 gồm Vinicius, Bellingham và Kylian Mbappe. Tuy nhiên với một mùa giải 2024/25 không danh hiệu lớn nào, còn phong độ của cả 3 ngôi sao này đều đi xuống so với chính họ năm ngoái, có thể chắc chắn nói rằng không ai của Real có giải.

1 năm sau khi thề sẽ làm tốt hơn 10 lần, Vinicius đang được dự luận chờ xem sẽ về thứ mấy trong cuộc bầu chọn Quả bóng Vàng (nhưng chắc chắn không phải top 3)

Thế nên Real Madrid quyết định không thèm nhắc đến giải thưởng này trên Internet hay truyền hình, và các báo Madrid cũng né tránh không nói đến. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Real Madrid có sự công khai tẩy chay với Quả bóng Vàng.

Đợt này ngoài 3 cầu thủ nam kể trên, Real Madrid còn có Caroline Weir được đề cử Quả bóng Vàng nữ, Dean Huijsen cho giải Kopa nam, Linda Caicedo cho giải Kopa nữ và Thibaut Courtois cho giải Yashin. Chưa rõ Real Madrid sẽ định thế nào, nhưng nhiều khả năng sau 1 năm cống hiến vất vả, dự kiến 7 cầu thủ này sẽ ngồi nhà trong đêm vinh danh của France Football.

Còn về Vinicius, fan các đội khác đang chờ xem anh sẽ về thứ mấy trong cuộc bầu chọn sau lời thề năm ngoái. Nếu về đúng ở vị trí thứ 20, thì quả thực Vinicius có biệt tài tiên tri.