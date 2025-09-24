Quả bóng vàng 1990 sánh đôi bạn gái kém 38 tuổi "gây sốt" truyền thông

✨ Lothar Matthaus cùng bạn gái kém 38 tuổi "gây sốt" ở Gala Quả Bóng Vàng

Huyền thoại bóng đá Đức, Lothar Matthaus mới đây đã thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại lễ trao giải Quả Bóng Vàng 2025. Ở tuổi 64, Matthaus vẫn trông cực kì bảnh bao, lịch lãm trong bộ vest đen.

Sánh bước bên ông là cô bạn gái Theresa Sommer, một người mẫu đến từ Đức. Đáng chú ý, Theresa Sommer năm nay 26 tuổi, kém Matthaus 38 tuổi, dù vậy cặp đôi không quá "lệch pha" khi tạo dáng trước ống kính truyền thông.

Huyền thoại Lothar Matthaus hẹn hò người mẫu Theresa Sommer ở tuổi 64

🎓 Bạn gái Matthaus học vấn cực "khủng", thành danh với nghề mẫu

Matthaus và Theresa Sommer được cho là bắt đầu hẹn hò từ đầu năm. Cặp đôi lần đầu tiên xuất hiện công khai khi đi nghỉ dưỡng ở Áo hồi tháng 4. Trả lời truyền thông Đức về tin đồn hẹn hò mỹ nhân đáng tuổi con mình, chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 1990 chia sẻ đầy ẩn ý: “Chúng tôi đến đây để trượt tuyết và những chuyện khác là riêng tư”.

Theresa Sommer không chỉ gây chú ý với nhan sắc mà còn bởi học vấn ấn tượng. Cô từng học ngành quản lí kinh tế tại King’s College (London, Anh) cũng như tâm lý học tại Đại học Durham. Hiện cô hoạt động với tư cách người mẫu chuyên nghiệp.

💍 "Tình trường" ồn ào của Matthaus: 5 cuộc hôn nhân đều tan vỡ

Lothar Matthaus từng trải qua 5 cuộc hôn nhân. Người vợ đầu tiên của ông là Silvia, kết hôn năm 1981 và ly hôn năm 1992, có với nhau 2 con gái. Năm 1994, huyền thoại bóng đá Đức cưới người mẫu Thụy Sĩ Lolita Morena, có 1 con trai trước khi chia tay năm 1999.

Năm 2003, Matthaus kết hôn với Marijana Colic nhưng mối quan hệ chỉ kéo dài 6 năm. Năm 2008, ông gây chú ý khi làm đám cưới cùng người mẫu Ukraina, Kristina Liliana Chudinova ở Las Vegas. 2 năm sau, họ lại "đường ai nấy đi".

Cuộc hôn nhân gần đây nhất của chủ nhân danh hiệu Quả bóng vàng 1990 là với Anastasia Klimko vào năm 2014, kết thúc năm 2021 và có 1 con trai chung.

Theresa Sommer, 26 tuổi, là người mẫu nổi tiếng ở Đức

Mỹ nhân sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng gu thời trang ấn tượng

Bên cạnh nhan sắc, trình độ học vấn "khủng" của cô cũng gây chú ý

Matthaus trải qua 5 cuộc hôn nhân tan vỡ, gần nhất là với Anastasia Klimko vào năm 2021