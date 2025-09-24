Lưu bài viết thành công
Tài năng bóng đá - đủ giúp một ngôi sao nhận “Quả bóng vàng” – thì ở đâu, và thời buổi nào cũng có. Nhưng với Ousmane Dembele, còn có những điều rất hay, đáng nói hơn cả tài năng chơi bóng giúp anh đoạt “Quả bóng vàng” 2025.
C
ó một tài sản lớn của bóng đá đỉnh cao đang đứng trước nguy cơ trở nên lãng phí. Đó là Alexander Isak – cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Liverpool chi đến 125 triệu bảng để mua lại tiền đạo người Thụy Điển từ Newcastle. Nhưng trước mắt, Isak chỉ mới xuất hiện 1 lần và chưa ghi được bàn nào cho Liverpool ở Premier League.
Có khả năng Isak phải ngồi dự bị dài dài, nếu như tiền đạo Hugo Ekitike giữ vững phong độ nơi hàng công Liverpool. Cứ mỗi vòng đấu trôi qua, cái giá kỷ lục 125 triệu bảng lại trở thành áp lực nặng nề hơn, buộc Isak phải nhanh chóng đáp ứng sự chờ đợi từ giới hâm mộ. Và cho đến khi nào anh vẫn chưa thể ghi bàn thì sự đàm tiếu nhằm vào cái gọi là “tài năng ảo của Isak”, từ phía những “anti-fan”, sẽ càng trở nên mạnh mẽ.
Khoan nói đến chuyện hòa nhập và tỏa sáng ở Liverpool ngay trong mùa này, Isak thậm chí có thể thất bại và trở thành gánh nặng của đội bóng? Chuyện gì cũng có thể xảy ra, trong bóng đá cũng như trong cuộc sống. Nhưng dù rơi vào kịch bản tồi tệ nhất, Isak vẫn có thể nhìn vào Ousmane Dembele để tham khảo về sự thăng trầm của một sự nghiệp bóng đá. Cứ nhìn vào bài học Dembele để tự trấn an và rút kinh nghiệm!
Gia nhập Barcelona vào năm 2017 với giá chuyển nhượng lên đến 123 triệu bảng (tính cả những điều khoản phụ), Dembele thi đấu không nhiều, và gây thất vọng. Anh chỉ ghi 40 bàn trong 185 trận đấu, ở CLB nổi tiếng về triết lý tấn công và luôn ghi bàn rất nhiều này. Trong vòng 6 năm, Dembele phải nghỉ đến 141 trận ở Barcelona và đội tuyển Pháp, vì thường xuyên chấn thương. Thất bại không chỉ nằm ở những con số. Người ta cho rằng Dembele thất thường về phong độ, yếu đuối về tinh thần, bản thân không có ý thức nỗ lực. Barcelona phải “đại hạ giá”, bán lại Dembele cho Paris SG với giá chỉ còn 43 triệu bảng.
Đấy là mùa hè 2023, khi giới hâm mộ Barcelona thở phào nhẹ nhõm vì rút cuộc đội này đã trút bỏ “gánh nặng” Dembele. Bây giờ thì ai cũng biết: “thần đồng” Lamine Yamal, có thể xem là biểu tượng của Barcelona ngay lúc này cũng như trong khoảng chục năm sắp tới, vừa phải chào thua Dembele – như một lẽ tất yếu – trong cuộc đua giành “Quả Bóng Vàng 2025”, tức giải thưởng cá nhân danh giá nhất trong bóng đá đỉnh cao. Dembele vươn đến đỉnh điểm thành công trong cả sự nghiệp nhờ cột mốc chuyển sang Paris SG vào năm 2023? Không hề, và đây chính là chi tiết vô cùng cụ thể mà cầu thủ đắt giá nhất Premier League Alexander Isak cần nhớ!
Dembele vẫn chưa có gì đáng nói trong suốt mùa bóng đầu tiên khoác áo Paris SG. Ngay thời điểm này năm ngoái (tháng 10.2024), anh bị gạt khỏi danh sách đội bóng, khi Paris SG lên đường đá trận đầu tiên trên sân đối phương ở Champions League. HLV Luis Enrique giải thích: “Vì Dembele không tôn trọng đồng đội”!
Ở
Paris SG, ngay cả siêu sao Kylian Mbappe cũng không có quyền xem mình là người nổi trội, huống hồ Dembele! Uy tín rất cao của HLV Enrique nằm ở chỗ ông thường nói trước, chứ không đợi đến lúc thành công mới nói, như một cách quảng cáo cho chính mình.
Trong trường hợp của Mbappe (chuyển sang Real Madrid), Enrique khẳng định ngay từ đầu: Paris SG sẽ chơi hay hơn vì tính đồng đội và các nguyên tắc kỷ luật chiến thuật sẽ được đảm bảo. Trong đội sẽ không còn mẫu cầu thủ luôn di chuyển, chơi bóng, chỉ theo ý mình.
Khi Enrique bảo Dembele “không tôn trọng đồng đội”, đấy cũng chính là vấn đề kỷ luật chiến thuật, dẫn đến việc ông không cần Mbappe nữa. Dembele đành tự hiểu, tự sửa mình. Có thể xem đấy là cột mốc quan trọng dẫn đến thành công vang dội mà anh đang có lúc này. Xin nhắc lại: chỉ vừa tròn 1 năm trước, ngay sự kiện Dembele không được đi cùng đồng đội sang Anh gặp Arsenal ở Champions League.
Trước đó, Dembele được xem là một ngôi sao chạy cánh, với những bước chân thoăn thoắt và kỹ thuật qua người đẹp mắt, khi anh có phong độ tốt. Nhưng, tất cả chẳng để làm gì.
Enrique xếp Dembele vào giữa, đá tiền đạo lùi hoặc trung phong. Việc của anh là ghi bàn, cạnh đó nếu có tình huống kiến tạo thì càng tốt. Dembele sẽ phải đánh đổi vẻ đẹp lừa bóng qua hậu vệ để có cái điều “xấu xí” nhưng có ích và giá trị to lớn hơn: những pha đệm bóng đơn giản, đem lại bàn thắng cho đội mình. Kết quả là 35 bàn thắng cùng 16 đường chuyền thành bàn, trong 53 trận của mùa bóng 2024-2025.
Muốn được tôn vinh với hình ảnh nghệ thuật? Vậy Dembele cứ việc nâng tầm cú đệm bóng ghi bàn lên hàng nghệ thuật – đấy là việc của anh. Trong vai trò trung phong, Dembele phải thường xuyên xuất hiện ở những vị trí mà các ngôi sao... ghét nhất: không gian chật hẹp, thời gian có được chỉ là khoảnh khắc, phải loay hoay giữa rừng người. Anh phải luôn căng óc giữ vững sự tập trung ở mức độ cao nhất. Và anh phải biết áy náy khi bỏ lỡ một cơ hội mà đồng đội phải vất vả lắm mới kiến tạo được cho mình.
Dần dần, Dembele thay đổi tất cả: từ vị trí cho đến lối chơi, từ suy nghĩ cho đến trách nhiệm. Và anh trở thành ngôi sao đóng góp nhiều nhất vào thành công mang tính lịch sử của Paris SG trong mùa vừa qua: cú ăn ba, với tâm điểm là lần đầu tiên vô địch Champions League.
Đấy đã là thời điểm mà Quả bóng Vàng 2025 coi như sẽ thuộc về Dembele, chứ không đợi đến Gala trong đêm 22.9 vừa qua. Dembele khẳng định chỗ đứng của mình, trong cái bảng vàng gồm toàn huyền thoại như Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane..., vào cuối mùa bóng 2024-2025. Vào đầu mùa, trước chỉ khoảng 7-8 tháng trước đó, anh còn không có chỗ đứng ngay trong đội bóng của mình!
Bóng đá hè phố đã tuyệt chủng từ nhiều thế kỷ trước rồi. Bọn trẻ bây giờ chỉ biết bước vào mặt cỏ xanh mướt, được hỗ trợ bởi những thiết bị hiện đại, ngay từ ngày đầu làm quen với các học viện bóng đá.
Thế còn Dembele? Dĩ nhiên cũng chẳng còn hè phố nào, nhưng anh nhớ mãi những bức tường, với trò chơi bóng đá mà bọn trẻ tự quy định ở các công viên. Cũng có những cú ngã chảy máu, những trầy xước mà ban đầu chẳng hề cảm nhận do quá ham chơi. Dembele từng nói như thế, trong một lần trả lời phỏng vấn về ấn tượng đầu đời của mình trong môn bóng đá. Có rất nhiều chỗ tương đồng với loại hình bóng đá đường phố, từng làm nên biết bao huyền thoại trong bóng đá ngày xưa.
Tính sáng tạo và cách suy nghĩ thật nhanh để tự giải quyết vấn đề riêng của mình thường nảy sinh từ kiểu bóng đá mang đậm tính chất trò chơi của Dembele. Để rồi bây giờ, ngay trong cái việc tưởng như tối quan trọng nhưng ít “nghệ thuật” nhất của môn bóng đá, việc đệm bóng ghi bàn từ cự ly gần, Dembele vẫn biết cách làm cho mình trở nên khác biệt.
Có đáng gọi là nghệ thuật hay chưa, tùy quan điểm riêng của mỗi người. Nhưng Dembele có thể nhìn thấy khoảng trống – hiếm hoi và hạn hẹp – từ trước khi những khoảng trống ấy mở ra rồi sẽ nhanh chóng khép lại. Cách lọt được vào vị trí ghi bàn, với tư thế sẵn sàng ghi bàn của Dembele, là một nét riêng hiếm thấy. Anh bỏ xa mọi tiền đạo trong các giải đấu lớn ở châu Âu về các số liệu thống kê liên quan đến việc ghi bàn ở mùa vừa qua. Anh làm cho khâu kiến tạo của đồng đội trở nên dễ dàng.
Sự khắc nghiệt của vai trò trung phong buộc Dembele phải cải thiện khả năng ghi bàn bằng cả hai chân (trước đây, anh chỉ thường xuyên phát huy chân trái khi xử lý bóng). Và dù đã chuyển từ biên vào khu trung lộ trong hệ thống chiến thuật của Enrique, Dembele tất nhiên vẫn không mất đi khả năng lừa bóng.
Hậu vệ bị hút về Dembele như một lẽ tất yếu, từ đó mở ra khoảng trống cho đồng đội của anh tấn công. Mặt khác, khi đã thành công thì bản thân Dembele phải tự ý thức rõ ràng hơn về việc giữ vững phong độ, danh tiếng. Cứ thế, tất cả những gì tốt đẹp nhất lần lượt kéo đến trong mùa vừa qua.
Và xem ra, vẫn chưa hết giai đoạn thành công. Dembele đã được trao “Quả bóng vàng” cuối cùng trước khi... khai diễn giải đấu lớn nhất thế giới, World Cup 2026. Anh càng phải tập trung tinh thần và cố gắng hướng đến thành công, từ nay cho đến mùa hè năm sau!
Hồ sơ về Ousmane Dembele, chủ nhân của "Quả bóng vàng 2025"
+ Tên đầy đủ: Masour Ousmane Dembélé
+ Ngày sinh: 15 tháng 5, 1997
+ Nơi sinh: Vernon, Pháp
+ Quốc tịch: Pháp
🏟️ Thành tích CLB và ĐTQG
🟡 Borussia Dortmund
🏆 DFB-Pokal: 2016/17
🔵🔴 Barcelona
🏆 La Liga: 2017/18, 2018/19, 2022/23
🏆 Copa del Rey: 2017/18, 2020/21
🏆 Supercopa de España: 2018, 2022/23
🔵⚪ Paris Saint-Germain
🏆 Ligue 1: 2023/24, 2024/25
🏆 Coupe de France: 2023/24, 2024/25
🏆 Trophée des Champions: 2023, 2024
🏆 UEFA Champions League: 2024/25
🏆 UEFA Super Cup: 2025
🥈 FIFA Club World Cup (Á quân): 2025
🇫🇷 Pháp (ĐTQG)
🏆 FIFA World Cup: 2018
🏆 UEFA Nations League: 2020–21
⭐ Thành tích cá nhân
🏆 Ballon d'Or: 2025
🥇 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Ligue 1: 2015/16
🥇 Đội hình trẻ xuất sắc nhất UEFA Champions League: 2016
🥇 Cầu thủ xuất sắc nhất trong tháng của Ligue 1: Tháng 3/2016, Tháng 1/2025
🥇 Đội hình xuất sắc nhất mùa giải UEFA Champions League: 2024/25
🥇 Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải UEFA Champions League: 2024/25
🥇 Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải của Bundesliga: 2016/17
🥇 Đội hình xuất sắc nhất mùa giải Bundesliga: 2016/17
⚽️ Vua kiến tạo của La Liga: 2021/22
🥇 Đội hình xuất sắc nhất mùa giải của UNFP Ligue 1: 2023/24, 2024/25
⚽️ Vua kiến tạo Ligue 1: 2023/24
🥇 Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải của Ligue 1: 2024/25
⚽️ Vua phá lưới Ligue 1: 2024/25
🥇 Đội hình bóng đá nam châu Âu xuất sắc nhất mùa giải do The Athletic bình chọn: 2024/25
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/09/2025 23:07 PM (GMT+7)