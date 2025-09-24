Thế còn Dembele? Dĩ nhiên cũng chẳng còn hè phố nào, nhưng anh nhớ mãi những bức tường, với trò chơi bóng đá mà bọn trẻ tự quy định ở các công viên. Cũng có những cú ngã chảy máu, những trầy xước mà ban đầu chẳng hề cảm nhận do quá ham chơi. Dembele từng nói như thế, trong một lần trả lời phỏng vấn về ấn tượng đầu đời của mình trong môn bóng đá. Có rất nhiều chỗ tương đồng với loại hình bóng đá đường phố, từng làm nên biết bao huyền thoại trong bóng đá ngày xưa.

Tính sáng tạo và cách suy nghĩ thật nhanh để tự giải quyết vấn đề riêng của mình thường nảy sinh từ kiểu bóng đá mang đậm tính chất trò chơi của Dembele. Để rồi bây giờ, ngay trong cái việc tưởng như tối quan trọng nhưng ít “nghệ thuật” nhất của môn bóng đá, việc đệm bóng ghi bàn từ cự ly gần, Dembele vẫn biết cách làm cho mình trở nên khác biệt.

Có đáng gọi là nghệ thuật hay chưa, tùy quan điểm riêng của mỗi người. Nhưng Dembele có thể nhìn thấy khoảng trống – hiếm hoi và hạn hẹp – từ trước khi những khoảng trống ấy mở ra rồi sẽ nhanh chóng khép lại. Cách lọt được vào vị trí ghi bàn, với tư thế sẵn sàng ghi bàn của Dembele, là một nét riêng hiếm thấy. Anh bỏ xa mọi tiền đạo trong các giải đấu lớn ở châu Âu về các số liệu thống kê liên quan đến việc ghi bàn ở mùa vừa qua. Anh làm cho khâu kiến tạo của đồng đội trở nên dễ dàng.

Sự khắc nghiệt của vai trò trung phong buộc Dembele phải cải thiện khả năng ghi bàn bằng cả hai chân (trước đây, anh chỉ thường xuyên phát huy chân trái khi xử lý bóng). Và dù đã chuyển từ biên vào khu trung lộ trong hệ thống chiến thuật của Enrique, Dembele tất nhiên vẫn không mất đi khả năng lừa bóng.

Hậu vệ bị hút về Dembele như một lẽ tất yếu, từ đó mở ra khoảng trống cho đồng đội của anh tấn công. Mặt khác, khi đã thành công thì bản thân Dembele phải tự ý thức rõ ràng hơn về việc giữ vững phong độ, danh tiếng. Cứ thế, tất cả những gì tốt đẹp nhất lần lượt kéo đến trong mùa vừa qua.

Và xem ra, vẫn chưa hết giai đoạn thành công. Dembele đã được trao “Quả bóng vàng” cuối cùng trước khi... khai diễn giải đấu lớn nhất thế giới, World Cup 2026. Anh càng phải tập trung tinh thần và cố gắng hướng đến thành công, từ nay cho đến mùa hè năm sau!