Trực tiếp công bố đề cử Quả bóng Vàng 2025: Yamal tranh Kopa Trophy năm thứ 2 liên tiếp

Diễn biến Danh sách đề cử Yachine Trophy nam xuất hiện Alisson, Bounou, Emiliano Martinez, Oblak, Chevalier, Courtois, Donnarumma, Sommer, Matz Sels và Raya góp mặt ở danh sách đề cử Yachine Trophy nam (thủ môn nam xuất sắc nhất). Lộ diện danh sách đề cử Yachine Trophy dành cho nữ Berger, Cata Coll, Hampton, Nnadozie và Domselaar là những thủ môn được góp mặt ở danh sách đề cử Yachine Trophy nữ (thủ môn nữ xuất sắc nhất năm). Yamal góp mặt vào danh sách đề cử Kopa Trophy dành cho nam Yamal được đề cử vào danh sách Kopa Trophy (giải thưởng dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất). Anh từng đoạt giải này vào năm ngoái. Những cái tên khác được xướng tên bao gồm Bouaddi, Cubarsi, Doue, Huijsen, Estevao, Lewis-Skelly, Mora, Joao Neves, Yildiz. Công bố danh sách đề cử Kopa Trophy dành cho nữ Agyemang, Caicedo, Kaptein, Lopez và Ovando là những cái tên được góp mặt trong danh sách đề cử Kopa Trophy nữ 2025 (cầu thủ U21 nữ xuất sắc nhất).

Trông đợi buổi lễ công bố danh sách đề cử Quả bóng Vàng 2025

Vào 17h30 ngày 7/8 (giờ Việt Nam), danh sách 30 cầu thủ được đề cử cho danh hiệu Quả bóng Vàng nam 2025 sẽ được tờ France Football công bố tại khách sạn Crillon ở Paris (Pháp). Cuộc đấu cho danh hiệu này dự báo rất kịch tính.

Người hâm mộ chủ yếu chia làm 2 phe. 1 bên ủng hộ Dembele khi cầu thủ này thâu tóm mọi danh hiệu trong màu áo CLB ở mùa giải trước. Trong khi đó, 1 bên khác đánh giá Yamal mới xứng đáng bởi anh mang tới màn trình diễn ma thuật ở tuổi 18, qua đó giúp Barcelona phá vỡ ách thống trị của Real Madrid tại sân chơi quốc nội.

Yamal và Dembele được coi như 2 ứng viên sáng giá nhất giành Quả bóng Vàng 2025

Bên cạnh việc công bố các đề cử giành danh hiệu Quả bóng Vàng nam 2025, tờ France Football còn công bố đề các cử cho những hạng mục đáng chú ý khác như Quả bóng Vàng nữ 2025, Kopa Trophy (cầu thủ trẻ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất), Yashin Trophy (thủ môn hay nhất), Gerd Muller Trophy (cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho CLB và ĐTQG), Johan Cruyff Trophy (HLV xuất sắc nhất), CLB hay nhất năm, Socrates Award (giải thưởng nhân đạo).