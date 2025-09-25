Cơn giận dữ ở PSG sau lễ trao QBV: Fabian Ruiz, Joao Neves văng top 10 có thỏa đáng?

Danh sách xếp hạng chung cuộc của Quả bóng Vàng 2025 do tạp chí France Football công bố, như thường niên, nhanh chóng trở thành đề tài tranh luận sôi nổi trong giới mộ điệu.

Không ít người hâm mộ, đặc biệt là tại Paris, tỏ ra phẫn nộ khi chứng kiến Fabian Ruiz (xếp hạng 24) và Joao Neves (xếp hạng 19), hai nhân tố chủ chốt giúp PSG thâu tóm 4 danh hiệu mùa giải 2024/25, thậm chí còn không góp mặt trong top 10. Điều gây tranh cãi hơn nữa là việc Fabian Ruiz bị xếp dưới Jude Bellingham, người có một mùa giải được xem là đáng quên trong màu áo Real Madrid.

Fabian Ruiz: Mùa giải đỉnh cao, nhưng bị đánh giá thấp

Cơn phẫn nộ của CĐV PSG không phải không có cơ sở. Fabian Ruiz vừa trải qua một mùa giải có thể coi là đỉnh cao nhất trong sự nghiệp. Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, tiền vệ người Tây Ban Nha trở thành mắt xích không thể thiếu ở tuyến giữa PSG. Anh ra sân đều đặn ở mọi đấu trường, góp phần quyết định vào cú ăn 4 lịch sử: Ligue 1, Cúp quốc gia Pháp, Siêu cúp Pháp và Champions League.

Lối chơi của Fabian Ruiz được đánh giá là mẫu mực cho bóng đá hiện đại, thông minh trong di chuyển không bóng, luân chuyển nhịp nhàng, kỹ thuật xử lý mượt mà, đồng thời sở hữu thể chất bền bỉ. Không chỉ dừng lại ở vai trò điều phối, Ruiz còn đóng góp nhiều bàn thắng quan trọng.

Pha sút xa cháy lưới Arsenal ở bán kết lượt về Champions League là bước ngoặt mở ra tấm vé vào chung kết cho PSG. Ở FIFA Club World Cup 2025, anh tiếp tục tỏa sáng rực rỡ với cú đúp vào lưới Real Madrid trong chiến thắng 4-0, trận đấu mà Bellingham rời sân sớm và chơi hoàn toàn mờ nhạt.

Bất công cho Ruiz tại lễ trao giải Quả bóng vàng 2025?

Sự bất công của Fabian Ruiz nếu đem so với Bellingham

Không chỉ ở cấp CLB, Ruiz còn là nhân tố chủ lực của đội tuyển Tây Ban Nha. Anh góp mặt trong hầu hết các trận cầu quan trọng, giúp La Roja tiến vào chung kết Nations League 2024/25. Nếu không thất bại trước Bồ Đào Nha ở trận đấu cuối, Ruiz đã có thể sở hữu 5 danh hiệu chỉ trong một mùa giải, thành tích ít cầu thủ nào trong thế giới bóng đá hiện tại đạt được.

Vì lẽ đó, việc Ruiz chỉ xếp hạng 24 và còn đứng dưới Bellingham (hạng 23) khiến dư luận khó chấp nhận. Nhiều ý kiến cho rằng, Bellingham dù là tài năng trẻ hàng đầu thế giới, nhưng mùa giải 2024/25 của anh không thể so sánh với Ruiz.

Bellingham nên cảm thấy nhẹ nhõm vì cán đích ở vị trí 23 trong cuộc đua Quả bóng vàng 2025.

Sau mùa ra mắt Real rực rỡ, Bellingham lại thể hiện phong độ trồi sụt và cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khép lại mùa giải với cảnh trắng tay. Sự xuất hiện của Kylian Mbappe càng làm giảm tầm ảnh hưởng của Bellingham trong đội hình Real. Hiện tại, vị trí của anh còn bị đe dọa bởi sự vươn lên mạnh mẽ của Arda Guler.

Các con số thống kê đáng chú ý về Ruiz và Bellingham mùa 2024/25 (chỉ tính ở màu áo CLB):

Fabian Ruiz Jude Bellingham Số trận ra sân 48 44 Bàn thắng 5 12 Kiến tạo 9 11 Danh hiệu 4 0 Thứ hạng QBV 2025 24 23

Joao Neves: Tân binh rực sáng nhưng vẫn bị bỏ quên

Không chỉ Ruiz, sự sắp xếp của bảng xếp hạng Quả bóng Vàng 2025 còn gây tranh luận ở trường hợp của Joao Neves. Cầu thủ trẻ người Bồ Đào Nha có mùa giải đầu tiên tại PSG đáng nhớ khi ngay lập tức trở thành nhân tố bùng nổ ở tuyến giữa.

Neves đóng vai trò quyết định trong nhiều trận đấu lớn, tiêu biểu là màn trình diễn xuất sắc trong chiến thắng 4-2 trước Manchester City ở vòng phân hạng Champions League, trận đấu được xem là bước ngoặt giúp PSG bứt phá, tạo đà cho chuỗi trận thăng hoa sau đó.

Neves cũng chịu chung số phận với Ruiz.

Neves không chỉ giúp PSG giành cú ăn bốn, anh còn cùng tuyển Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League, khẳng định vai trò trụ cột trong thế hệ vàng mới của Selecao. Chính vì vậy, việc anh xếp dưới Scott McTominay, dù cầu thủ người Scotland có mùa giải đáng nhớ ở Serie A với 12 bàn thắng, giúp Napoli vô địch nước Ý lần thứ 3, vẫn khiến nhiều người cho rằng bảng xếp hạng chưa phản ánh đúng giá trị danh hiệu tập thể và tầm ảnh hưởng.

Joao Neves Scott McTominay Số trận ra sân 46 34 Bàn thắng 4 12 Kiến tạo 9 0 Danh hiệu 4 1 Thứ hạng QBV 2025 19 18

Phải chăng hào quang của Vitinha đã “che mờ” đồng đội?

Một số ý kiến trung lập lại cho rằng Fabian Ruiz và Joao Neves bị đánh giá thấp một phần bởi sự bùng nổ quá ấn tượng của Vitinha. Tiền vệ người Bồ Đào Nha chính là linh hồn trong lối chơi PSG mùa giải vừa qua. HLV Luis Enrique đã ca ngợi anh là “duy nhất”, người giữ vai trò trụ cột trong việc điều tiết nhịp độ và thoát pressing.

Vitinha di chuyển không biết mệt mỏi, chuyền bóng chuẩn xác trên 93% tại Champions League, là người thi đấu thấp nhất để thu hồi và phân phối bóng, giúp PSG duy trì thế trận áp đảo trước mọi đối thủ. Anh được vinh danh trong đội hình tiêu biểu Ligue 1 lẫn Champions League, được đề cử Cầu thủ xuất sắc nhất năm ở Ligue 1 và trở thành “biểu tượng” cho mô hình PSG mới, đề cao tính tập thể hơn là sự hiện diện của các siêu sao.

Câu chuyện lột xác của Vitinha, từ một cầu thủ từng bị nghi ngờ về khả năng hòa nhập, đến trở thành nhạc trưởng trong sơ đồ của Enrique, rõ ràng thu hút truyền thông và tạo sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc bầu chọn. Điều này vô tình khiến màn trình diễn cũng xuất sắc không kém của Ruiz và Neves bị lu mờ phần nào.

Câu chuyện của Vitinha (số 17) khiến Ruiz và Neves mờ nhạt?

Ruiz và Neves trải qua mùa giải đáng nhớ

Tuy vậy, nếu nhìn toàn cảnh, khó có thể phủ nhận rằng Ruiz và Neves đều đã trải qua những mùa giải đáng nhớ. Ruiz thực tế cũng hồi sinh sự nghiệp sau những năm tháng bị đánh giá là thất vọng tại Paris.

Trong khi đó, Neves tuy là tân binh mới cập bến từ quốc gia khác, lập tức hòa nhập và bùng nổ, khẳng định đẳng cấp ở tuổi đôi mươi. Nếu không có những đóng góp đáng kể của bộ đôi này, PSG khó có thể bước lên đỉnh châu Âu.

Tranh cãi xoay quanh câu chuyện Quả bóng Vàng 2025 một lần nữa cho thấy khoảng cách giữa góc nhìn của giới chuyên môn và cảm nhận của người hâm mộ. Fabian Ruiz và Joao Neves có thể không sở hữu hào quang cá nhân nổi bật như Vitinha, nhưng tầm ảnh hưởng của họ với PSG và đội tuyển quốc gia là không thể phủ nhận.