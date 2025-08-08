Yamal nhận cú đúp đề cử trao giải Quả bóng Vàng, dễ lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

🌟Yamal lọt cú đúp đề cử ở buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025

Tạp chí France Football gần đây công bố hàng loạt danh sách đề cử cho buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng 2025. Yamal đã có năm thứ 2 liên tiếp góp mặt trong danh sách 30 cầu thủ lọt đề cử Quả bóng Vàng 2025 dù chỉ bước sang tuổi 18 chưa được lâu.

Yamal có năm thứ 2 liên tiếp lọt đề cử giành Quả bóng Vàng và Kopa Trophy

Chưa hết, Yamal còn được xuất hiện trong danh sách đề cử Kopa Trophy, danh hiệu dành cho cầu thủ U21 xuất sắc nhất. Vào năm ngoái, ngôi sao sinh năm 2007 đã xuất sắc giành danh hiệu này.

Mùa giải 2024/25 chứng kiến Yamal chơi bùng nổ khi ghi 18 bàn và kiến tạo 25 lần sau 55 trận ra sân cho Barcelona. Chính vì vậy, thật khó để danh hiệu Kopa Trophy 2025 thoát khỏi tay cầu thủ người Tây Ban Nha.

⚽️Hàng loạt kỷ lục chờ Yamal thiết lập

Nếu đoạt Kopa Trophy 2025, Yamal sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên có 2 lần liên tiếp giành danh hiệu này. Ngoài ra, anh còn có thể là cầu thủ đầu tiên có được 2 lần trong sự nghiệp giành danh hiệu cao quý kể trên dành cho cầu thủ trẻ.

Ngoài Yamal, còn có Doue và Neves là những cầu thủ lọt đề cử Quả bóng Vàng 2025 và cả Kopa Trophy 2025. Tất nhiên, chỉ Yamal có nhiều cơ hội giành cả 2 danh hiệu này.

Trong trường hợp Yamal giành Quả bóng Vàng 2025 và Kopa Trophy 2025, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đoạt 2 danh hiệu ấy chỉ trong 1 năm. Chưa hết, Yamal còn có cơ hội phá kỷ lục của Ronaldo De Lima để trở thành cầu trẻ nhất đoạt Quả bóng Vàng. Trước đây, Ronaldo "béo" giành Quả bóng Vàng vào năm 1997 khi chỉ 19 tuổi.

Dembele là đối thủ lớn nhất của Yamal trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng 2025. Xét về thành tích thi đấu, cầu thủ người Pháp tỏ ra vượt trội hơn Yamal khi anh giành mọi danh hiệu cùng PSG ở mùa giải vừa qua, ngoài ra có thành tích ghi bàn tốt hơn với việc ghi 35 bàn và kiến tạo 16 lần sau 53 trận ở mùa 2024/25.

Danh sách 30 cầu thủ lọt đề cử Quả bóng Vàng 2025

Danh sách đề cử Kopa Trophy 2025