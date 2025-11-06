Vì sao Xuân Son không được đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025?

🏆 30 năm uy tín của giải thưởng cao quý nhất bóng đá Việt Nam

Đến hẹn lại lên, sáng 6/11 tại TP.HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng – đơn vị sáng lập và tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam đã tổ chức buổi lễ họp báo công bố khởi động mùa bầu chọn năm 2025.

Phó chủ tịch VFF Trần Anh Tú phát biểu ở buổi lễ giới thiệu giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

Sự kiện đánh dấu năm thứ 30 của giải thưởng danh giá nhất bóng đá Việt Nam, kể từ lần đầu ra đời năm 1995 – gắn với bàn thắng vàng lịch sử của danh thủ Trần Minh Chiến ở SEA Games 18, mở ra giai đoạn hội nhập mạnh mẽ của bóng đá nước nhà.

Sau ba thập kỷ, Quả Bóng Vàng Việt Nam đã trở thành giải thưởng cá nhân uy tín bậc nhất, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật của các cầu thủ, HLV và tập thể xuất sắc nhất mỗi năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Tổng Biên tập Báo SGGP, Trưởng ban tổ chức nhấn mạnh: “Quả Bóng Vàng không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực trên sân cỏ, mà còn là giá trị tinh thần, lan tỏa hình ảnh đẹp của cầu thủ Việt Nam trong và ngoài nước”.

Ban tổ chức cho biết, phiếu bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2025 sẽ được gửi đến các HLV, đội trưởng CLB, chuyên gia và nhà báo uy tín trên toàn quốc. Lễ trao giải dự kiến diễn ra vào đầu năm 2026, với các hạng mục: Quả bóng vàng nam nữ, Cầu thủ trẻ xuất sắc nam – nữ, Cầu thủ futsal xuất sắc nhất, Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất.

Theo Ban tổ chức, năm 2025 không có nhiều giải đấu quốc tế ngoài vòng loại Asian Cup 2027, SEA Games 33 và giải U23 Đông Nam Á, trong khi các giải trong nước lại chứng kiến nhiều cầu thủ có phong độ tương đồng. Chính vì thế, việc “chọn mặt gửi vàng” sẽ là bài toán khó cho các chuyên gia và nhà báo thể thao.

Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng vàng Việt Nam 2025.

🔍 Vì sao Nguyễn Xuân Son không có tên trong danh sách đề cử?

Trong danh sách hơn 20 gương mặt được Ban tổ chức gửi đi để bầu chọn Quả bóng vàng nam 2025, có nhiều cầu thủ nổi bật như Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Cao Pendant Quang Vinh...

Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý là sự vắng mặt của tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son, người từng góp công lớn trong chức vô địch AFF Cup 2024 của đội tuyển Việt Nam. Giải thích về điều này, Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú cho biết: “Xuân Son bị chấn thương nặng và nghỉ thi đấu suốt năm 2025.

Tiêu chí bầu chọn của Quả bóng vàng dựa trên phong độ và đóng góp thực tế trong năm, nên nếu không ra sân trận nào thì rất khó để đề cử”. Ông Tú khẳng định tiêu chí đánh giá không phụ thuộc vào danh tiếng hay phong độ trong quá khứ, mà dựa trên thành tích thi đấu cụ thể trong năm xét giải.

“Sắp tới, Xuân Son có thể được gọi lên ĐT Việt Nam nhưng nhiều khả năng chỉ thi đấu được 1 trận với Lào ở vòng loại Asian Cup 2027 (ngày 18/11). Chúng tôi hiểu người hâm mộ tiếc cho Xuân Son, nhưng để đảm bảo công tâm, tất cả đều phải dựa vào đóng góp thực tế”, ông Trần Anh Tú cho biết thêm.

Việc Nguyễn Xuân Son không góp mặt trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng Việt Nam 2025 là điều đáng tiếc nhưng hợp lý, bởi anh không thi đấu trong năm xét giải do chấn thương. Tuy nhiên, nếu kịp trở lại ở mùa 2026, tiền đạo gốc Brazil này hoàn toàn có thể trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao quý nhất bóng đá Việt Nam.