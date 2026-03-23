Atletico thua ngược Real, HLV Simeone thừa nhận: “Không thể đổ lỗi cho trọng tài”

Không viện cớ, HLV Simeone nhìn thẳng vào vấn đề

HLV Diego Pablo Simeone đã xuất hiện trong phòng họp báo sau thất bại ở trận derby nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, chiến lược gia người Argentina không tỏ ra bức xúc với các quyết định của trọng tài Munuera Montero, mà thẳng thắn chỉ ra những hạn chế của chính đội bóng.

HLV Simeone thừa nhận thất bại của Atletico

Về tình huống Llorente không được hưởng phạt đền cũng như công tác điều hành trận đấu, Simeone khẳng định: “Tôi không nghĩ Atletico thua vì điều đó. Chúng tôi đã có cơ hội tạo ra những tình huống nguy hiểm nhưng không tận dụng được. Ít nhất, Atletico xứng đáng có nhiều hơn thế”.

Vấn đề nằm ở chính Atletico

Nói về sự thiếu nhất quán trong cách điều hành của trọng tài, HLV Simeone nhấn mạnh: “Tôi không nghĩ điều đó ảnh hưởng đến trận đấu. Toàn đội hoàn toàn có thể làm tốt hơn, từ phòng ngự trong các bàn thua cho đến cách tổ chức tấn công. Đối thủ của chúng tôi là những đội bóng chơi rất hay, và chỉ cần trao cho họ cơ hội, họ sẽ trừng phạt bạn”.

HLV Simeone không đổ lỗi cho trọng tài sau thất bại ở derby Madrid

Liên quan đến các tình huống gây tranh cãi như pha bóng của Carvajal hay quả phạt đền sau pha phạm lỗi của Hancko, Simeone cho biết ông không có góc nhìn rõ ràng: “Tôi đứng quá xa ở cả hai tình huống, thậm chí còn chưa xem lại trên truyền hình”.

Khép lại buổi họp báo, vị HLV này thừa nhận điều còn thiếu của Atletico: “Atletico cần kiểm soát trận đấu tốt hơn, tấn công theo cách khác. Nhưng ở thời điểm then chốt, chúng tôi đã không thể làm được điều đó. Tôi đã nói rõ những gì xảy ra trong trận đấu”.