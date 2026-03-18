Tranh cãi Real loại Man City vẫn được thiên vị, may mắn thoát 2 quả phạt đền

Real Madrid đã giành quyền đi tiếp tại Champions League sau khi giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của Man City và thắng với tổng tỉ số 5-1 sau 2 lượt trận. Về mặt tỉ số, đây là chiến thắng tuyệt đối của thầy trò Alvaro Arbeloa nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Hai tình huống gây tranh cãi của Real Madrid trước Man City

Theo phóng viên người Catalunya, Jota Jordi, Real Madrid đã nhận được sự ưu ái từ trọng tài chính Clément Turpin và tổ VAR với hai tình huống thoát phạt đền ngay ở đầu trận. Pha bóng đầu tiên là tình huống Ryan Cherki bị Fran Garcia tác động trong vòng cấm ngay ở phút thứ 8.

Tình huống va chạm khá rõ ràng nhưng trọng tài Turpin không thổi phạt và tổ VAR cũng không kiểm tra lại sau đó. Pha làm chậm của nhà đài khiến nhiều người tin rằng đây phải là phạt đền cho Man City.

Fran Garcia tiếp tục là tâm điểm của tranh cãi với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm ngay sau đó vài phút. Hậu vệ trái của Real Madrid đã để tay ở tư thế không tự nhiên khi nhảy lên tranh bóng cùng Erling Haaland.

Tay của cầu thủ này làm tăng diện tích tiếp xúc của cơ thể và cản trở một pha tấn công rõ ràng của Man City trong vòng cấm. Bởi vậy, nhiều người cho rằng đây phải là pha phạt đền cho chủ nhà.

ArchivoVAR, một tờ báo Tây Ban Nha chuyên "soi" các màn trình diễn của trọng tài, cũng đồng tình với Jota Jordi về 2 tình huống này. Phóng viên tới từ xứ Catalunya còn khẳng định đây không phải là lần đầu tiên Real Madrid được hưởng lợi tại đấu trường châu Âu.

Clément Turpin là trọng tài giàu kinh nghiệm của UEFA nên việc ông mắc 2 sai lầm nghiêm trọng chỉ trong một hiệp khiến câu chuyện càng trở nên đáng suy xét hơn.

Nên nhớ rằng, hai pha bóng này có thể đem về cho Man City 2 quả phạt đền và trong trường hợp đại diện của Anh không bỏ lỡ, khoảng cách về tỉ số giữa Real Madrid và Man City sau 2 lượt trận sẽ chỉ còn là 1 bàn. Cục diện khi đó sẽ cực kỳ khác với việc "Kền kền trắng" bước vào hiệp hai vẫn còn nguyên lợi thế dẫn trước 3 bàn.