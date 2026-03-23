Valverde nhận thẻ đỏ suýt thành tội đồ, HLV Arbeloa vẫn khen trọng tài

Bản lĩnh Bernabeu và niềm tin vào tập thể

Phát biểu sau trận derby nghẹt thở tại Bernabéu, HLV Alvaro Arbeloa không giấu được sự tự hào: “Rõ ràng đây không phải trận đấu dễ dàng. Chúng tôi đối đầu với một đối thủ cực mạnh, buộc toàn đội phải thể hiện bản lĩnh và tinh thần thép. Sau khi bị gỡ 2-2, chúng tôi vẫn đủ sức đứng dậy và tiếp tục dồn lên”.

Real khó nhọc hạ Atletico

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha nhấn mạnh yếu tố tinh thần chính là chìa khóa tạo nên khác biệt. Trong bối cảnh phải chơi thiếu người, Real Madrid vẫn kiên cường chống đỡ và giành trọn 3 điểm. “Chúng tôi đã làm điều cần làm: chiến thắng. Đó là mục tiêu duy nhất”, ông khẳng định ngắn gọn.

Arbeloa cũng chia sẻ về sự thay đổi trong cách vận hành đội bóng kể từ khi ông tiếp quản băng ghế huấn luyện. “Trước đây, tôi có cảm giác đội bóng phụ thuộc quá nhiều vào khoảnh khắc ngẫu hứng cá nhân. Nhưng chúng tôi muốn xây dựng một hệ thống, một bản sắc rõ ràng”.

Tranh cãi Valverde và dấu ấn chiến thuật

Điểm nóng lớn nhất của trận đấu xoay quanh chiếc thẻ đỏ dành cho Federico Valverde ở phút 77. HLV Arbeloa không né tránh: “Rất khó hiểu. Trọng tài nói đó là pha bóng dùng lực quá mức, nhưng theo quan điểm của tôi, tình huống đó không hề có ý định gây chấn thương”.

Valverde nhận thẻ đỏ trực tiếp

Dù vậy, ông vẫn giữ thái độ chừng mực với trọng tài Jose Montero: “Tôi đánh giá cao việc ông ấy ra tận đường biên để giải thích. Đôi khi ở tốc độ thực, mọi thứ có thể bị nhìn nhận khác đi. Có thể khi xem lại, ông ấy sẽ thay đổi quan điểm”.

Bất chấp bất lợi về quân số, Real Madrid vẫn đứng vững. Arbeloa gọi đây là “bước ngoặt” trong hành trình cạnh tranh danh hiệu: “Chiến thắng nào cũng có giá trị, nhưng những trận như thế này tạo ra cú hích tinh thần cực lớn. Giờ đây là cuộc chiến thực sự cho La Liga”.

Ở góc độ cá nhân, Vinicius Junior tiếp tục nhận được cơn mưa lời khen từ HLV Arbeloa: “Một trận đấu tuyệt vời nữa. Cậu ấy dũng cảm, không sợ sai và luôn sẵn sàng thử lại. Với tôi, Vinicius là mẫu cầu thủ mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có”.

Arbeloa cũng đề cập đến việc sử dụng Kylian Mbappe và Jude Bellingham một cách thận trọng sau chấn thương: “Họ cần thời gian để đạt trạng thái tốt nhất. Điều quan trọng là đội bóng có chiều sâu và mọi cầu thủ đều sẵn sàng đóng góp”.