Đỉnh cao tennis Rome Open: Hurkacz thử lửa Hanfmann, hiện tượng Blockx lại ra oai

Sự kiện: ATP World Tour Masters 1000

(Tin thể thao, dự đoán tennis) Rome Open 2026 mở màn vòng 1 với hai trận đáng chú ý, Hurkacz đối đầu Hanfmann hứa hẹn giằng co, còn Blockx được dự đoán áp đảo tài năng trẻ chủ nhà Federico Cina.

  

Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann: Khoảng 18h30, 6/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open)

Hubert Hurkacz so tài Yannick Hanfmann tại vòng 1 Rome Open 2026 là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt có thiên hướng giao bóng mạnh và lối chơi thiên về kiểm soát điểm số trên mặt sân đất nện Foro Italico. Hurkacz vừa tìm lại nhịp thi đấu với chuỗi trận khởi sắc ở Challenger Cagliari, nơi anh liên tiếp đánh bại những đối thủ khó chịu và chỉ dừng bước ở chung kết, cho thấy thể trạng và cảm giác bóng đang dần ổn định trở lại.

Hurkacz (bên trái) và&nbsp;Hanfmann (bên phải) có gương mặt tương đối giống nhau&nbsp;

Bên kia lưới, Hanfmann cũng không phải cái tên dễ bị xem thường trên sân đất nện. Tay vợt người Đức từng vào chung kết Santiago và vẫn duy trì khả năng gây áp lực bằng những game giao bóng chắc chắn, dù phong độ gần đây có phần thất thường hơn ở các giải ATP 1000.

Đây được dự báo là trận đấu giằng co, nhiều game giữ giao bóng và ít cơ hội bẻ break. Tuy nhiên, với đẳng cấp từng là nhà vô địch Masters 1000 và nền tảng giao bóng ổn định hơn trong các thời điểm quyết định, Hurkacz vẫn nhỉnh hơn đôi chút để giành vé đi tiếp.

👉 Dự đoán kết quả: Hubert Hurkacz thắng 2-1. 

Federico Cina - Alexander Blockx: Khoảng 1h30, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open)

Federico Cina gặp Alexander Blockx tại vòng 1 Rome Open 2026 là cặp đấu giữa một tài năng trẻ chủ nhà và một hiện tượng đang lên mạnh mẽ của quần vợt châu Âu. Cina vẫn đang loay hoay tìm chiến thắng đầu tiên ở cấp độ ATP trong mùa giải, dù đã có danh hiệu Challenger tại Pune, nhưng sự ổn định ở sân chơi lớn vẫn là dấu hỏi khi anh liên tiếp dừng bước sớm thời gian qua.

Blockx đang có phong độ rất tốt&nbsp;

Ở chiều ngược lại, Blockx đang trải qua giai đoạn bứt phá ấn tượng nhất sự nghiệp. Tay vợt người Bỉ vừa tạo cú sốc lớn tại Madrid khi lần lượt hạ những cái tên như Auger-Aliassime, Ruud và Cerundolo để vào bán kết, trước khi dừng bước trước Zverev. Phong độ đó đưa anh lên nhóm 40 ATP và giúp anh bước vào Rome với sự tự tin rất cao.

Khoảng cách đẳng cấp, phong độ lẫn trải nghiệm ở cấp độ Masters 1000 đều đang nghiêng rõ về Blockx. Nếu duy trì được nhịp đánh như tại Madrid, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu một chiều.

👉 Dự đoán kết quả: Alexander Blockx thắng 2-0.

Lịch thi đấu Rome Open ngày 6/5

Thời gian

Trận đấu

Trực tiếp

Tennis ATP 1000 - Rome Open - đơn nam - vòng 1

Thứ tư, 6/5/2026
16:00 Fabian Marozsan Vit Kopriva

On Sports
16:00 Damir Dzumhur Adrian Mannarino

On Sports
16:00 Jenson Brooksby Sebastian Baez

On Sports
16:00 Zhizhen Zhang Daniel Altmaier

On Sports
17:30 Marco Trungelliti Zachary Svajda

On Sports
17:30 Camilo Ugo Carabelli Alexander Shevchenko

On Sports
17:30 Alexandre Muller Botic Van De Zandschulp

On Sports
18:00 Hubert Hurkacz Yannick Hanfmann

On Sports
19:00 Jan-Lennard Struff Francisco Comesana

On Sports
19:30 Matteo Arnaldi Jaume Munar

On Sports
20:30 Pablo Carreno Busta Alejandro Tabilo

On Sports
20:30 Jesper de Jong Nuno Borges

On Sports
20:30 Aleksandar Vukic Patrick Kypson

On Sports
22:00 Jacob Fearnley Giovanni Mpetshi Perricard

On Sports
22:00 Marton Fucsovics Dino Prizmic

On Sports

Thứ năm, 7/5/2026
01:30 Federico Cina Alexander Blockx

On Sports

Tennis WTA 1000 - Rome Open - đơn nữ - vòng 1

Thứ tư, 6/5/2026
16:00 Magda Linette Tatjana Maria
16:00 Lucrezia Stefanini Jelena Ostapenko
16:00 Panna Udvardy Alina Korneeva
16:00 Alexandra Eala Magdalena Frech
17:30 Katerina Siniakova Lois Boisson
17:30 Leolia Jeanjean Beatriz Haddad Maia
17:30 Viktorija Golubic Federica Urgesi
17:30 Lisa Pigato Tyra Caterina Grant
19:00 Yulia Putintseva Tereza Valentova
19:00 Solana Sierra Tamara Korpatsch
19:00 Taylor Townsend Nuria Brancaccio
19:00 Peyton Stearns Janice Tjen
19:00 Laura Siegemund Sara Bejlek
19:00 Lilli Tagger Maria Sakkari
20:30 Dalma Galfi Anastasia Potapova
20:30 Katie Boulter Eva Lys
20:30 Yuliia Starodubtseva Simona Waltert
22:00 Oksana Selekhmeteva Rebeka Masarova
22:00 Catherine McNally Daria Kasatkina
22:00 Noemi Basiletti Ajla Tomljanovic
22:00 Karolina Pliskova Jessica Bouzas Maneiro

Thứ năm, 7/5/2026
00:00 Elisabetta Cocciaretto Sinja Kraus

