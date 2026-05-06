Đỉnh cao tennis Rome Open: Hurkacz thử lửa Hanfmann, hiện tượng Blockx lại ra oai

Hubert Hurkacz - Yannick Hanfmann: Khoảng 18h30, 6/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open)

Hubert Hurkacz so tài Yannick Hanfmann tại vòng 1 Rome Open 2026 là cuộc đối đầu giữa hai tay vợt có thiên hướng giao bóng mạnh và lối chơi thiên về kiểm soát điểm số trên mặt sân đất nện Foro Italico. Hurkacz vừa tìm lại nhịp thi đấu với chuỗi trận khởi sắc ở Challenger Cagliari, nơi anh liên tiếp đánh bại những đối thủ khó chịu và chỉ dừng bước ở chung kết, cho thấy thể trạng và cảm giác bóng đang dần ổn định trở lại.

Hurkacz (bên trái) và Hanfmann (bên phải) có gương mặt tương đối giống nhau

Bên kia lưới, Hanfmann cũng không phải cái tên dễ bị xem thường trên sân đất nện. Tay vợt người Đức từng vào chung kết Santiago và vẫn duy trì khả năng gây áp lực bằng những game giao bóng chắc chắn, dù phong độ gần đây có phần thất thường hơn ở các giải ATP 1000.

Đây được dự báo là trận đấu giằng co, nhiều game giữ giao bóng và ít cơ hội bẻ break. Tuy nhiên, với đẳng cấp từng là nhà vô địch Masters 1000 và nền tảng giao bóng ổn định hơn trong các thời điểm quyết định, Hurkacz vẫn nhỉnh hơn đôi chút để giành vé đi tiếp.

👉 Dự đoán kết quả: Hubert Hurkacz thắng 2-1.

Federico Cina - Alexander Blockx: Khoảng 1h30, 7/5 (vòng 1 đơn nam Rome Open)

Federico Cina gặp Alexander Blockx tại vòng 1 Rome Open 2026 là cặp đấu giữa một tài năng trẻ chủ nhà và một hiện tượng đang lên mạnh mẽ của quần vợt châu Âu. Cina vẫn đang loay hoay tìm chiến thắng đầu tiên ở cấp độ ATP trong mùa giải, dù đã có danh hiệu Challenger tại Pune, nhưng sự ổn định ở sân chơi lớn vẫn là dấu hỏi khi anh liên tiếp dừng bước sớm thời gian qua.

Blockx đang có phong độ rất tốt

Ở chiều ngược lại, Blockx đang trải qua giai đoạn bứt phá ấn tượng nhất sự nghiệp. Tay vợt người Bỉ vừa tạo cú sốc lớn tại Madrid khi lần lượt hạ những cái tên như Auger-Aliassime, Ruud và Cerundolo để vào bán kết, trước khi dừng bước trước Zverev. Phong độ đó đưa anh lên nhóm 40 ATP và giúp anh bước vào Rome với sự tự tin rất cao.

Khoảng cách đẳng cấp, phong độ lẫn trải nghiệm ở cấp độ Masters 1000 đều đang nghiêng rõ về Blockx. Nếu duy trì được nhịp đánh như tại Madrid, đây nhiều khả năng sẽ là một trận đấu một chiều.

👉 Dự đoán kết quả: Alexander Blockx thắng 2-0.

