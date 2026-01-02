Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Semenyo đạt thỏa thuận về Man City, "bom tấn" tháng 1 đầu tiên sắp xong

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa Đông Manchester City A.F.C Bournemouth

Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Antoine Semenyo từ Bournemouth và chỉ còn chờ xong giấy tờ.

   

"Bom tấn" sắp xong

Sau những gì diễn ra ở trận hòa Sunderland, Man City sẽ càng cảm thấy cần một tiền đạo mới như Antoine Semenyo. Và vụ chuyển nhượng đưa ngôi sao của Bournemouth tới Etihad sắp thành hiện thực khi chỉ 1 ngày nữa là xong xuôi.

Semenyo chỉ còn chờ Man City soạn thảo hợp đồng và trả phí thanh lý cho Bournemouth

Semenyo chỉ còn chờ Man City soạn thảo hợp đồng và trả phí thanh lý cho Bournemouth

Theo tin từ nhà báo Ben Jacobs, Man City đã đạt được thỏa thuận với tiền đạo này về hợp đồng và đang soạn thảo giấy tờ để chuẩn bị. Semenyo chỉ còn chờ giấy tờ xong xuôi, Man City trả cho Bournemouth 65 triệu bảng phí thanh lý hợp đồng, và anh sẽ được đặt bút ký hợp đồng gia nhập “The Citizens”.

Jacobs cho biết vụ này sẽ xong trong vòng 24 giờ tới và Semenyo sẽ sớm có mặt ở Manchester vào đầu tuần sau để kiểm tra y tế. Nếu mọi thứ suôn sẻ, Semenyo sẽ sẵn sàng cho trận gặp Brighton vào đêm ngày 7/1 và đó cũng sẽ là trận anh ra mắt với các CĐV tại Etihad.

Sự tăng cường đúng lúc

Đây sẽ là một món quà đầu năm cho Pep Guardiola khi ông vừa trải qua một trận đấu khó khăn. Sunderland không những nguy hiểm khi tổ chức tấn công, họ còn phòng ngự vô cùng chặt chẽ. Đấu pháp của Sunderland về cơ bản là cô đặc khu vực trung lộ khiến Man City đá rất bí.

Hàng công Man City bế tắc trước Sunderland và chỉ chơi tốt hơn khi Doku vào sân

Hàng công Man City bế tắc trước Sunderland và chỉ chơi tốt hơn khi Doku vào sân

Man City vẫn có cơ hội ghi bàn, nhưng họ bỏ lỡ quá nhiều. Jeremy Doku vào sân và cải thiện lối đá của “Man xanh” do các pha xuống biên rất tốt, và ngôi sao người Bỉ cũng đã suýt ghi được bàn. Man City cần nhiều hơn 1 cầu thủ như Doku, một tiền đạo cánh thực thụ thay vì một cầu thủ tấn công giữa được đẩy dạt biên.

Sau vụ Semenyo, Man City chưa có kế hoạch khác cho kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Giám đốc thể thao Hugo Viana có thể sẽ ra tay trong trường hợp hàng thủ thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là các vị trí trung vệ khi Man City chỉ có Ruben Dias và Josko Gvardiol ra sân đều đặn, số còn lại đều hay chấn thương.

Salah, Semenyo & Ter Stegen lọt top 10 "bom tấn" tiềm năng chuyển nhượng Đông 2026
Salah, Semenyo & Ter Stegen lọt top 10 "bom tấn" tiềm năng chuyển nhượng Đông 2026

10 ngôi sao sau đây sẽ là những "bom tấn" tiềm năng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026.

Bấm xem >>

Theo Q.D (Tổng hợp)

Nguồn: [Link nguồn]

02/01/2026 18:25 PM (GMT+7)
