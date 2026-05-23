MU tự tin kích hoạt "bom tấn kép" 140 triệu bảng nâng cấp tuyến giữa

Sự kiện: Manchester United Chuyển nhượng mùa hè

MU được cho là ngày càng tự tin trong việc hoàn tất thương vụ kép trị giá khoảng 140 triệu bảng nhằm nâng cấp tuyến giữa.

   

Ưu tiên nâng cấp tuyến giữa

MU được kỳ vọng sẽ trải qua một kỳ chuyển nhượng hè sôi động trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch Champions League cũng như mục tiêu cạnh tranh danh hiệu trên mọi đấu trường. “Quỷ đỏ” được cho là sẽ được tưởng thưởng cho Michael Carrick bằng bản hợp đồng chính thức. Dù vậy, MU vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, khi quá trình công bố được cho là đang chờ hoàn tất thành phần ban huấn luyện.

Việc tăng cường sức mạnh nơi hàng tiền vệ từ lâu đã được xem là ưu tiên hàng đầu của “Quỷ đỏ”. Dù đội chủ sân Old Trafford vẫn đang cân nhắc nhiều phương án khác nhau, các nguồn tin cho biết MU vừa nhận tín hiệu tích cực trong quá trình theo đuổi hai mục tiêu trọng điểm.

MU tự tin thương vụ “bom tấn kép”

Theo nhà báo uy tín người Italia Gianluca Di Marzio, MU hiện đang “tự tin” trong việc chiêu mộ thành công cả tiền vệ Sandro Tonali của Newcastle lẫn ngôi sao tuyến giữa Ederson thuộc biên chế Atalanta.

“Quỷ đỏ” sẽ chia tay Casemiro sau khi mùa giải khép lại, trong khi khả năng Manuel Ugarte bị bán đi cũng đang ngày càng rõ ràng.

Mục tiêu ưu tiên số 1 của đội chủ sân Old Trafford vẫn là Elliot Anderson từ Nottingham Forest. Tuy nhiên, sau khi chính thức trụ hạng thành công, Nottingham Forest được cho là sẽ yêu cầu mức phí chuyển nhượng khổng lồ lên tới 125 triệu bảng.

Trong trường hợp thương vụ này vượt ngoài khả năng tài chính của MU, buộc đội chủ sân Old Trafford sẽ chuyển hướng sang những phương án thay thế. Theo nhà báo Di Marzio, đó cũng chính là điều tập đoàn INEOS của tỷ phú Sir Jim Ratcliffe đang triển khai.

Nhà báo người Italia khẳng định MU hiện rất tự tin vào khả năng hoàn tất cú đúp chuyển nhượng đáng chú ý mang tên Tonali và Ederson.

Nhiều nguồn tin cho biết Newcastle đang cân nhắc bán 1, thậm chí 2 ngôi sao hàng đầu trong kỳ chuyển nhượng mùa hè nhằm tái thiết lực lượng.

Đội chủ sân St James’ Park vẫn ưu tiên giữ chân Tonali. Tuy nhiên, lời đề nghị vào khoảng 100 triệu bảng hoàn toàn có thể khiến họ phải cân nhắc nghiêm túc.

Trong khi đó, Sky Sports cho biết MU đã đạt thỏa thuận cá nhân với Ederson. Đội bóng nửa đỏ thành Manchester sẵn sàng trả mức lương 100.000 bảng/tuần cho tiền vệ người Brazil và chuẩn bị bước vào đàm phán với Atalanta, đội hiện yêu cầu mức phí chuyển nhượng khoảng 40 triệu bảng.

MU gặp khó thương vụ Lewis Hall

Song song với đó, MU đang nghiêm túc cân nhắc chiêu mộ hậu vệ cánh trái Lewis Hall của Newcastle. Cầu thủ 21 tuổi được đánh giá là một trong những cầu thủ chơi nổi bật nhất của “Chích chòe” ở mùa giải năm nay, dù bất ngờ không được HLV Thomas Tuchel điền tên vào danh sách tuyển Anh tham dự World Cup.

Giám đốc bóng đá của MU, Jason Wilcox, được cho là đặc biệt yêu thích Hall và đã xem việc đưa hậu vệ này cập bến Old Trafford trong mùa hè là ưu tiên cá nhân.

Tuy nhiên, MU sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt. Arsenal từ lâu đã dành sự quan tâm lớn cho Hall và vẫn đang theo dõi sát sao quá trình phát triển của cầu thủ này. Trong khi đó, Chelsea cũng chưa từ bỏ sự quan tâm dành cho tài năng mà họ để ra đi cách đây 2 năm.

Liverpool cũng là một trong những CLB đánh giá cao phẩm chất của Hall trong thời gian dài.

Nhưng theo TEAMtalk, Bayern Munich hiện là đội thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ nhất.

“Gã khổng lồ” Bundesliga trước đó đã mở đàm phán với Newcastle về trường hợp của Anthony Gordon, đồng thời từng hỏi mua Tino Livramento.

Giờ đây, “Hùm xám” cũng đang chuẩn bị có những động thái nghiêm túc dành cho Hall trong kế hoạch tăng cường hàng phòng ngự trước mùa giải mới.

-23/05/2026 00:10 AM (GMT+7)
