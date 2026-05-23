HLV Mourinho không tin tưởng Mbappe, đòi Real chi 80 triệu euro mua Harry Kane

HLV Mourinho chọn Kane làm trung tâm dự án mới

Real Madrid hiểu rằng việc bổ nhiệm Jose Mourinho đồng nghĩa với việc phải đáp ứng những yêu cầu chuyển nhượng đầy tham vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Và mục tiêu lớn nhất mà “Người đặc biệt” nhắm tới lúc này chính là Harry Kane.

Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã xác định cần bổ sung một trung phong đẳng cấp để dẫn dắt hàng công mùa giải tới. Đây được xem là yêu cầu trực tiếp từ Mourinho, người chuẩn bị trở lại băng ghế huấn luyện sân Bernabeu.

Nhà cầm quân 63 tuổi đánh giá Kane là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của mình. Mourinho hiểu rất rõ tiền đạo tuyển Anh sau quãng thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Tottenham.

Kane hiện vẫn thuộc biên chế Bayern Munich với hợp đồng kéo dài đến năm 2027. Mùa giải vừa qua, chân sút người Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi ghi tới 58 bàn thắng cùng 7 pha kiến tạo, trở thành một trong những tiền đạo hiệu quả nhất châu Âu.

Real Madrid sẵn sàng bạo chi 80 triệu euro

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch tài chính trị giá khoảng 80 triệu euro để mở đường cho thương vụ "bom tấn" này.

Harry Kane vẫn đang tỏa sáng ở Bayern Munich

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng mối quan hệ thân thiết giữa Mourinho và Kane có thể trở thành chìa khóa quyết định trong quá trình đàm phán. Ngoài ra, Real Madrid cũng hy vọng sức hút từ dự án mới dưới thời Mourinho sẽ đủ sức thuyết phục đội trưởng tuyển Anh thử sức tại La Liga.

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Bayern Munich không muốn bán ngôi sao số một của mình, trừ khi Kane trực tiếp gây sức ép để được ra đi.

Dù vậy, Real Madrid xem mức giá 80 triệu euro là điểm khởi đầu hợp lý cho các cuộc thương lượng chính thức trong mùa hè năm nay.

Đáng chú ý, Chủ tịch Florentino Perez từng nhiều lần theo đuổi Kane ở các kỳ chuyển nhượng trước nhưng chưa thể hoàn tất thương vụ vì những tính toán chiến lược. Giờ đây, giấc mơ cũ đang được tái khởi động theo yêu cầu của Mourinho, người muốn sở hữu những cầu thủ có thể tạo ra tác động ngay lập tức.

Sân khấu không chỉ dành cho Mbappe và Vinicius

HLV Mourinho tin rằng Harry Kane sẽ là mảnh ghép giúp Vinicius Junior và Kylian Mbappe phát huy tối đa tiềm năng.

HLV Mourinho không đánh giá cao Mbappe ở vai trò trung phong

Khả năng làm tường, liên kết lối chơi cùng bản năng săn bàn sắc bén của Kane được xem là yếu tố mà Real Madrid còn thiếu trong hệ thống hiện tại. Đội bóng Tây Ban Nha hình dung về một hàng công cân bằng, giàu sức mạnh và đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng thủ tại châu Âu.

Sự đa năng của Kane cũng cho phép anh hoạt động như một “điểm neo” trên hàng công, tạo khoảng trống cho các cầu thủ tốc độ xung quanh khai thác. Kinh nghiệm cùng sự lạnh lùng của tiền đạo người Anh được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định.

Song song với thương vụ Kane, Real Madrid và Mourinho cũng đang lên kế hoạch nâng cấp đội hình ở nhiều vị trí khác như trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm.

Mục tiêu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là hoàn tất phần lớn các thương vụ trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu. Quỹ lương của CLB cũng được cho là đã sẵn sàng để đáp ứng mức đãi ngộ tương xứng với đẳng cấp của Harry Kane.

Real Madrid tin rằng mùa hè 2026 có thể mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới dưới triều đại Mourinho. Và Kane chính là biểu tượng cho tham vọng đưa “Los Blancos” trở lại vị thế thống trị tại châu Âu.