HLV Mourinho không tin tưởng Mbappe, đòi Real chi 80 triệu euro mua Harry Kane

Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
SHB Đà Nẵng
Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Đông Á Thanh Hóa
Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Bologna
Inter Milan
Lazio vs Pisa
Lazio
Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Alavés
Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Real Betis
Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Celta de Vigo
Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Espanyol
Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Getafe
Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Mallorca
Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Real Madrid
Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Valencia
Barcelona
Girona vs Elche
Girona
Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Becamex TP Hồ Chí Minh
Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Hà Nội
Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Parma
Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Brighton & Hove Albion
Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Burnley
Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Crystal Palace
Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Fulham
Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Liverpool
Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Manchester City
Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Nottingham Forest
AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Sunderland
Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
Tottenham Hotspur
Everton
West Ham United vs Leeds United
West Ham United
Leeds United
Napoli vs Udinese
Napoli
Udinese
Cremonese vs Como
Cremonese
Como
Lecce vs Genoa
Lecce
Genoa
Milan vs Cagliari
Milan
Cagliari
Torino vs Juventus
Torino
Juventus
Hellas Verona vs Roma
Hellas Verona
Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Villarreal
Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
PVF-CAND
Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Thép Xanh Nam Định
Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hoàng Anh Gia Lai
Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Đông Á Thanh Hóa
Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An TP Hồ Chí Minh
Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh
HLV Mourinho không tin tưởng Mbappe, đòi Real chi 80 triệu euro mua Harry Kane

Sự kiện: Chuyển nhượng mùa hè Real Madrid HLV Mourinho

HLV Jose Mourinho được cho là đã yêu cầu Real Madrid chiêu mộ Harry Kane ngay trong mùa hè 2026 nhằm xây dựng hàng công đủ sức thống trị châu Âu. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẵn sàng chi 80 triệu euro để thuyết phục Bayern Munich nhả chân sút người Anh.

  

HLV Mourinho chọn Kane làm trung tâm dự án mới

Real Madrid hiểu rằng việc bổ nhiệm Jose Mourinho đồng nghĩa với việc phải đáp ứng những yêu cầu chuyển nhượng đầy tham vọng của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Và mục tiêu lớn nhất mà “Người đặc biệt” nhắm tới lúc này chính là Harry Kane.

HLV Mourinho muốn tái hợp Kane ở Real Madrid

Theo nhiều nguồn tin tại Tây Ban Nha, Real Madrid đã xác định cần bổ sung một trung phong đẳng cấp để dẫn dắt hàng công mùa giải tới. Đây được xem là yêu cầu trực tiếp từ Mourinho, người chuẩn bị trở lại băng ghế huấn luyện sân Bernabeu.

Nhà cầm quân 63 tuổi đánh giá Kane là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống chiến thuật của mình. Mourinho hiểu rất rõ tiền đạo tuyển Anh sau quãng thời gian cả hai làm việc cùng nhau tại Tottenham.

Kane hiện vẫn thuộc biên chế Bayern Munich với hợp đồng kéo dài đến năm 2027. Mùa giải vừa qua, chân sút người Anh tiếp tục thể hiện phong độ hủy diệt khi ghi tới 58 bàn thắng cùng 7 pha kiến tạo, trở thành một trong những tiền đạo hiệu quả nhất châu Âu.

Real Madrid sẵn sàng bạo chi 80 triệu euro

Ban lãnh đạo Real Madrid được cho là đang chuẩn bị một kế hoạch tài chính trị giá khoảng 80 triệu euro để mở đường cho thương vụ "bom tấn" này.

Harry Kane vẫn đang tỏa sáng ở Bayern Munich

Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tin rằng mối quan hệ thân thiết giữa Mourinho và Kane có thể trở thành chìa khóa quyết định trong quá trình đàm phán. Ngoài ra, Real Madrid cũng hy vọng sức hút từ dự án mới dưới thời Mourinho sẽ đủ sức thuyết phục đội trưởng tuyển Anh thử sức tại La Liga.

Tuy nhiên, thương vụ này được dự báo sẽ vô cùng khó khăn. Bayern Munich không muốn bán ngôi sao số một của mình, trừ khi Kane trực tiếp gây sức ép để được ra đi.

Dù vậy, Real Madrid xem mức giá 80 triệu euro là điểm khởi đầu hợp lý cho các cuộc thương lượng chính thức trong mùa hè năm nay.

Đáng chú ý, Chủ tịch Florentino Perez từng nhiều lần theo đuổi Kane ở các kỳ chuyển nhượng trước nhưng chưa thể hoàn tất thương vụ vì những tính toán chiến lược. Giờ đây, giấc mơ cũ đang được tái khởi động theo yêu cầu của Mourinho, người muốn sở hữu những cầu thủ có thể tạo ra tác động ngay lập tức.

Sân khấu không chỉ dành cho Mbappe và Vinicius

HLV Mourinho tin rằng Harry Kane sẽ là mảnh ghép giúp Vinicius Junior và Kylian Mbappe phát huy tối đa tiềm năng.

HLV Mourinho không đánh giá cao Mbappe ở vai trò trung phong

Khả năng làm tường, liên kết lối chơi cùng bản năng săn bàn sắc bén của Kane được xem là yếu tố mà Real Madrid còn thiếu trong hệ thống hiện tại. Đội bóng Tây Ban Nha hình dung về một hàng công cân bằng, giàu sức mạnh và đủ khả năng xuyên thủng mọi hàng thủ tại châu Âu.

Sự đa năng của Kane cũng cho phép anh hoạt động như một “điểm neo” trên hàng công, tạo khoảng trống cho các cầu thủ tốc độ xung quanh khai thác. Kinh nghiệm cùng sự lạnh lùng của tiền đạo người Anh được kỳ vọng sẽ giúp Real Madrid bản lĩnh hơn ở những thời khắc quyết định.

Song song với thương vụ Kane, Real Madrid và Mourinho cũng đang lên kế hoạch nâng cấp đội hình ở nhiều vị trí khác như trung vệ, hậu vệ phải và tiền vệ trung tâm.

Mục tiêu của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là hoàn tất phần lớn các thương vụ trước khi giai đoạn tiền mùa giải bắt đầu. Quỹ lương của CLB cũng được cho là đã sẵn sàng để đáp ứng mức đãi ngộ tương xứng với đẳng cấp của Harry Kane.

Real Madrid tin rằng mùa hè 2026 có thể mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới dưới triều đại Mourinho. Và Kane chính là biểu tượng cho tham vọng đưa “Los Blancos” trở lại vị thế thống trị tại châu Âu.

