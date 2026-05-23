Tin nóng chuyển nhượng 23/5: Sếp Bayern xác nhận quan tâm đến Gordon, bác tin đồn John Stones

Sếp Bayern xác nhận quan tâm đến Anthony Gordon, bác bỏ tin đồn John Stones

Giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern Munich đã lên tiếng xác nhận CLB của ông đang quan tâm đến Anthony Gordon của Newcastle và Kennet Eichhorn của Hertha Berlin, nhằm bổ sung cho vị trí tiền đạo cánh và tiền vệ phòng ngự. Tuy nhiên Eberl bác bỏ tin đồn Bayern theo đuổi John Stones, người sắp rời Man City, và cho biết mục tiêu của Bayern sẽ là những cầu thủ đủ trẻ để gắn bó lâu dài với đội.

David Alaba rời Real Madrid, trở thành cầu thủ tự do

Real Madrid công bố hậu vệ kỳ cựu David Alaba sẽ rời đội sau khi hết hạn hợp đồng cuối mùa giải này. Alaba gia nhập Real Madrid năm 2021 dưới dạng tự do và dù đã góp phần vào thành công của đội với 2 danh hiệu La Liga, 2 Champions League và 1 Cúp nhà Vua, Alaba gặp chấn thương rất nhiều và đã không đá đến 20 trận trong 3 mùa qua.

Fabregas khẳng định Nico Paz sẽ không đến Inter Milan

HLV Cesc Fabregas của Como cho biết những tin đồn rằng học trò Nico Paz sẽ chuyển sang Inter Milan là không có thực, mặc dù phó chủ tịch Javier Zanetti của Inter Milan đã bày tỏ sự hâm mộ tài năng của cầu thủ này. “Nico sẽ không đá cho Inter, tôi biết chắc điều đó. Chúng tôi sở hữu 50% quyền sử dụng Nico và nếu cậu ấy có rời khỏi Como, điểm đến sẽ là Real Madrid”, Fabregas nói.

Inter Milan muốn tậu cả Manu Kone và Curtis Jones

Theo Tuttosport (Italia), Inter Milan đang rất tích cực thúc đẩy việc đàm phán để mua 2 tiền vệ trung tâm với mục tiêu là Manu Kone của Roma và Curtis Jones của Liverpool. Inter đang định mời Roma đổi Kone để lấy Davide Frattesi hoặc Carlos Augusto, trong khi vụ mua Jones sẽ phải tốn tiền mặt hơn cho Inter với mức phí có thể lên tới hơn 25 triệu euro.