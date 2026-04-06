Lộ trọng tài bắt chính khiến Real Madrid đấu Bayern thêm căng

Cùng làm nhiệm vụ tại Bernabeu với ông Oliver, là 2 trọng tài biên Stuart Burt và James Minwaring, trong khi trọng tài bàn là Andrew Madley. Phụ trách phòng VAR là ông Jarred Gillet và trọng tài người Ý, Marco di Bello.

Trọng tài Michael Oliver sẽ điều khiển trận tứ kết lượt đi Real Madrid đấu Bayern Munich. Ảnh: X The Touchline

Ban đầu, các fan Real Madrid cảm thấy khá vui khi hay tin vị trọng tài 41 tuổi người Anh, điều khiển trận đấu quan trọng này, bởi thành tích khá tốt của đội nhà – tỷ lệ thắng là 75%.

Cụ thể, trong quá khứ, ông Michael Oliver từng 4 lần điều khiển trận đấu của Real Madrid (thắng 3, thua 1). Và thất bại ấy là trước Juventus (1-3) vào tháng 4/2028, nhưng sau đó đội vẫn lấy vé bán kết Cúp C1 đầy kịch tính (thắng tổng tỷ số 4-3).

Ba chiến thắng Real Madrid do trọng tài người Anh này cầm còi là: 2-0 Frankfurt tại Siêu cúp châu Âu 2022, 2-1 Braga (trên sân khách, tháng 8/2022, và 4-3 Olympiacos cũng trên sân khách vào tháng 11 năm ngoái.

Trong bối cảnh đội nhà vừa ngã ngựa 1-2 Mallorca khiến ngày một bất lợi (kém 7 điểm) trong cuộc đua La Liga với Barca, tin ông Oliver bắt chính Real Madrid đấu Bayern, phần nào được an ủi cho các cầu thủ thứ 12.

Tuy nhiên, người hâm mộ Real Madrid chưa kịp mừng đã thấy lo, bởi đối thủ Bayern Munich có thành tích vô cùng tốt – chưa hề thua, ở các trận đấu được điều khiển bởi trọng tài này.

Tổng cộng, Hùm xám bóng đá Đức thắng 6 (gồm cả trước Barca, Atletico và PSG) và chỉ có 1 trận hòa, trong 7 trận đấu mà vị vua áo đen Oliver cầm cân nảy mực.

Real Madrid phụ thuộc rất nhiều vào Mbappe. Vào đêm mai, họ cần anh tỏa sáng trước Bayern Munich. Ảnh: R.M

Vào cuối tuần qua, trọng tài Oliver điểu khiển trận tứ kết FA Cup, Man City 4-0 Liverpool.

Liệu ở đại chiến Real Madrid vs Bayern Munich vào 2h ngày 8/4, ông Oliver sẽ mang đến 'vận may' cho ai?

Theo báo chí Tây Ban Nha, hiện tại HLV Alvaro Arbeloa và Real Madrid đang lo sốt vó, bởi thực tế họ không có phương án B để giải quyết, trước việc quá phụ thuộc vào Mbappe.

Thống kê đáng báo động, cứ trận đấu nào mà Mbappe ‘tịt ngòi’ là Real Madrid không thể thắng (thua hoặc hòa) – 7 trận từ đầu mùa.

Chủ tịch Perez được cho đã lệnh cho Arbeloa cùng học trò thể hiện tốt ở Cúp C1 – gần như là sân chơi duy nhất để họ tránh mùa giải thứ 2 liên tiếp thất bát. Để có thể chinh phục danh hiệu Champions League, Real Madrid cần vượt qua Bayern Munich (2 trận), thêm 2 trận bán kết (đối thủ là PSG hoặc Liverpool) và chung kết.