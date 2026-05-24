Dàn mỹ nhân tennis tuổi teen hứa hẹn gây chấn động ở Roland Garros 2026

Roland Garros 2026 chính thức khởi tranh vòng đấu chính thức tại tổ hợp đất nện Porte d'Auteuil từ 24/5. Bên cạnh cuộc đua khốc liệt của các tay vợt hàng đầu, giải đấu năm nay chứng kiến sự đổ bộ rầm rộ của làn gió trẻ. 6 "đóa hồng" lứa tuổi teen (17 - 19 tuổi) hứa hẹn tạo bất ngờ, họ đều sở hữu nhan sắc làm xiêu lòng người hâm mộ và mang trong mình tham vọng lật đổ các đàn chị.

Emerson Jones (17 tuổi, Úc): Thiên thần tóc vàng sở hữu nụ cười kẹo ngọt làm dậy sóng truyền thông khi đối đầu trực tiếp nhà đương kim vô địch Iga Swiatek ở vòng 1 (dự kiến 25/5). Nhà cựu số 1 trẻ thế giới được kỳ vọng sẽ tạo nên cơn địa chấn lớn nhất giải đấu.

Ksenia Efremova (17 tuổi, Pháp): Bông hồng lai gốc Nga mang quốc tịch Pháp sở hữu gương mặt thiên thần thanh tú và đôi mắt xanh thẳm. Học trò cưng của học viện Mouratoglou sẽ có màn thử lửa rực lửa trước đàn chị kỳ cựu Sorana Cirstea (20h30, 24/5).

Iva Jovic (18 tuổi, Mỹ): Thần đồng quần vợt Mỹ mang vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch với sống mũi cao quyến rũ. Được xếp hạt giống số 17, Jovic là niềm hy vọng lớn trong việc phá vỡ thế độc tôn của các đàn chị nhóm trên.

Lilli Tagger (18 tuổi, Áo): Đương kim vô địch giải trẻ Roland Garros sở hữu mái tóc vàng và gương mặt chuẩn dòng máu Trung Âu. Vừa xuất sắc vượt qua vòng loại để có màn ra mắt Grand Slam chuyên nghiệp, cô gái 18 tuổi đã sẵn sàng tạo nên cú sốc lớn trước hạt giống số 32 Wang Xinyu ở trận ra quân (16h, 24/5).

Mirra Andreeva (19 tuổi, Nga): Mang vẻ đẹp trong trẻo như búp bê nhưng thi đấu vô cùng sắc sảo. Giữ vị trí hạt giống số 8, Andreeva không còn là ẩn số mà đã là ứng viên nặng ký sẵn sàng cuốn bay mọi chướng ngại vật tại nhánh đấu của mình.

Tereza Valentova (19 tuổi, Cộng hòa Séc): Sở hữu chiều cao 1m76 lý tưởng cùng đường nét gương mặt sắc sảo. Đại diện của Cộng hòa Séc được dự đoán sẽ khiến đàn chị Magda Linette phải mồ hôi hột ở vòng đấu đầu tiên (17h, 24/5).