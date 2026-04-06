Dự đoán tứ kết Cúp C1: Tâm điểm đại chiến Real - Bayern, Arsenal & Liverpool vất vả

Giữa tuần này, sân cỏ châu Âu dự kiến sẽ cực kỳ sôi động với 4 trận đấu tại tứ kết lượt đi Champions League. Cặp đấu đầu tiên cũng là một trong những cặp đáng chú ý là Real Madrid đối đầu với Bayern Munich.

Real Madrid bước vào trận đấu này với sự bất ổn. Cuối tuần vừa qua, họ vừa để thua Mallorca tại La Liga. HLV Arbeloa cất Bellingham, Vinicius và Militao trên ghế dự bị để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với đội bóng xứ Bavaria. Đó là “canh bạc” của Arbeloa và bây giờ, Real buộc phải thắng.

Bayern Munich cũng đã trải qua cuối tuần rất vất vả khi bị dẫn trước tới 2 bàn nhưng vẫn kịp ngược dòng trong những phút cuối. Vấn đề của đội bóng xứ Bavaria là thiếu tiền đạo cắm nếu Harry Kane không thể thi đấu. Đây sẽ là biến số rất lớn trong trận đấu này.

Nếu tiền đạo người Anh có thể thi đấu, Bayern sẽ không ngại Real dù phải thi đấu tại Bernabéu. Ngược lại, nếu Kane không thi đấu, Bayern nhiều khả năng sẽ phải đổi lối chơi để tìm lợi thế cho trận lượt về.

Cặp đấu thứ hai là Arsenal đối đầu với Sporting Lisbon. Đây được coi là cặp đấu lệch nhất trong 4 cặp tứ kết. “Pháo thủ” vừa bị loại khỏi FA Cup nên thầy trò Mikel Arteta rất muốn tìm lại chiến thắng. Tuy nhiên, Sporting Lisbon sẽ không dễ “bắt nạt” khi được chơi trên sân nhà. Đội bóng này có lối chơi phòng ngự phản công rất khó chịu.

Nếu Arsenal sớm có lợi thế, đại diện của Bồ Đào Nha sẽ rất vất vả. Còn trong trường hợp khiến “Pháo thủ” không thể có bàn thắng, Sporting sẽ có cửa thắng trận lượt đi.

Barcelona vẫn phải cẩn trọng với Atletico Madrid

Rạng sáng ngày 9/4, hai cặp đấu còn lại của tứ kết cúp C1 được đánh giá là hấp dẫn hơn. Đầu tiên là cuộc đối đầu giữa Barcelona và Atletico Madrid. Hai đội vừa gặp nhau hồi cuối tuần và Barcelona giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, đây cũng là cặp đấu có không ít biến số.

Nên nhớ rằng Atletico Madrid sẽ có bộ mặt rất khác ở đấu trường cúp. Với những trận đấu “sinh tử”, đoàn quân của Diego Simeone sẵn sàng chơi đủ chiêu trò để có thể bảo vệ mảnh lưới. Bởi vậy, Barcelona cần rất cẩn thận nếu như không muốn mắc bẫy của đối thủ.

Trong khi đó, đại diện cuối cùng của Pháp là PSG sẽ đối đầu với Liverpool. Đây vốn được coi là cặp đấu hấp dẫn nhưng phong độ tệ hại của “The Kop” khiến nhiều người lo ngại cán cân có thể nghiêng hẳn về đội bóng thành Paris. Trận thua 0-4 trước Man City dù có đầy đủ đội hình cho thấy Liverpool phiên bản Arne Slot không đủ tốt.

Còn với PSG, họ vẫn như vậy. Cầm bóng chắc chắn, tấn công đa dạng với những “mũi khoan” cực kỳ sắc bén như Dembele, Kvaratskhelia. Điều quan trọng là họ còn được thi đấu trên sân nhà. Bởi vậy, Paris có lẽ là mảnh đất “đi dễ khó về” của thầy trò Arne Slot.