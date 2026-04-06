Atletico bị nghi "cố tình" thua Barca, "ém" 6 sao lớn cho đại chiến Cúp C1

Atletico tung đội hình B

Barcelona đã đánh bại Atletico Madrid 2-1 đêm thứ Bảy vừa qua để gia tăng cách biệt ở ngôi đầu La Liga với Real Madrid lên tận 7 điểm. Cuộc đua La Liga lúc này đang trong tay của Barca và họ còn có lợi thế tâm lý trước thềm trận gặp chính Atletico ở lượt đi tứ kết Champions League (2h, 9/4).

Lewandowski và các đồng đội giành chiến thắng sát nút trước Atletico đêm thứ Bảy

Duy nhất một vấn đề: Có vẻ Atletico đã giấu bài và có thua cũng không vấn đề gì. Sau trận, HLV Diego Simeone của Atletico cho biết vừa qua là thời điểm thích hợp để ông cho nghỉ Julian Alvarez, Ademola Lookman và một số cầu thủ khác đã ra sân nhiều từ đầu mùa. Nhìn vào đội hình xuất phát của Atletico thì có thể thấy đúng là Simeone không tung hết chủ lực.

Hàng công trận đó là Griezmann – Almada và từ đầu mùa rất hiếm khi thấy Atletico đưa Thiago Almada đá tiền đạo, trong khi Alex Baena – một “số 10” – lại được điều sang đá cánh trái, còn Nico Gonzalez thì từ tiền vệ trái được đẩy xuống đá hậu vệ. Ở tuyến giữa là một Obed Vargas mới 20 tuổi và ít khi được thi đấu từ đầu mùa giải, còn cặp trung vệ có sự xuất hiện của Clement Lenglet, người chỉ là lựa chọn thứ 2 sau David Hancko ở vị trí trung vệ lệch trái.

Những ai đã không ra sân? Alvarez, Lookman, Hancko là 3 nhân vật nổi cộm nhất. Bên cạnh đó, Sorloth, Jose Gimenez và Matteo Ruggeri đều chỉ vào từ ghế dự bị, trong khi họ mới là những cầu thủ thường xuyên đá chính. Đó là chưa kể Marcos Llorente vắng mặt trận này do đủ quota thẻ vàng.

Kế hoạch cho Cúp C1

Mới đây tờ Mundo Deportivo ở Catalunya còn tiết lộ rằng trước khi trận đấu bắt đầu, Simeone đã đăng ký cho cả Alvarez và Lookman ra sân, nhưng đột ngột đổi ý sau khi đội khởi động xong và trở lại phòng thay đồ. Hoặc cũng có thể Simeone đã có ý định đó từ trước nhằm chơi đòn tâm lý với phía Barca.

Cả Lookman và Alvarez đều ngồi dự bị dù đang là những cầu thủ tấn công chủ lực của Atletico

Nguồn tin cũng cho biết lão tướng Koke đáng lẽ cũng không ra sân, nhưng rốt cuộc đã đá chính vì Rodrigo Mendoza không đủ thể lực thi đấu, và trước đó Pablo Barrios với Johnny Cardoso đều đã chấn thương. Koke rốt cuộc được rút khỏi sân chỉ sau 1 hiệp.

Từ trước trận dư luận đã có thể đoán trước rằng trận đấu vừa qua không có nhiều ý nghĩa cho Atletico. Họ không thể bắt kịp nhóm đua vô địch nhưng đã bỏ quá xa Real Betis ở vị trí thứ 5 (sau vòng 30 cách biệt là 12 điểm), chưa kể vị trí thứ 5 vẫn sẽ gần như chắc chắn mang về vé dự Cúp C1 mùa sau, nên Atletico có thua cũng chẳng hề hấn gì.

Phía Barca dường như cũng có thể thấy được điều đó và lúc này quá trình chuẩn bị cho trận đấu đêm thứ Tư đã được bắt đầu. Đội hình dự kiến của Atletico ở trận kế tiếp không khó đoán: Oblak trong khung thành, bộ tứ phòng ngự Ruggeri – Hancko – Le Normand – Molina, 2 tiền vệ trung tâm Koke – Llorente, 2 cánh Simeone – Lookman và bộ đôi tấn công Alvarez – Sorloth.