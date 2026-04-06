Real Madrid tệ thứ nhì trong 17 năm, nguy cơ "không chịu nổi" khi đấu Bayern

Real tệ thứ nhì trong 17 năm

Real Madrid vừa nhận thêm cú sốc khi thất bại trước Mallorca, qua đó gần như hết hy vọng đua tranh chức vô địch La Liga khi đã kém Barcelona 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 8 vòng. Xuyên suốt lịch sử La Liga, chưa từng có đội nào đánh mất chức vô địch khi đã dẫn trước 7 điểm trở lên ở giai đoạn tương tự.

Trận thua trước Mallorca là thất bại thứ 5 của HLV Alvaro Arbeloa sau 18 trận dẫn dắt Real Madrid. Nếu tính cả giai đoạn đầu mùa dưới thời Xabi Alonso, đội chủ sân Bernabeu để thua tới 10 trận. 6 vòng gần nhất tại La Liga, họ "phơi áo" 3 trận trước Osasuna, Getafe và Mallorca.

Real tạo nên những thống kê thảm họa mùa này

Tính tổng thể, 10 thất bại ở mùa giải 2025/26 là thành tích tệ thứ nhì của Real Madrid trong 17 năm qua, chỉ kém mùa 2018/19 (14 trận thua). Đáng lo hơn, Real Madrid đã để thủng lưới trong 7 trận liên tiếp tại La Liga, lặp lại chuỗi phong độ kém từng xảy ra vào tháng 10/2022.

Áp lực đè nặng lên Arbeloa

Chuỗi kết quả kém cỏi làm dấy lên lo ngại về mùa giải trắng tay thứ 2 liên tiếp của Real – điều chưa từng xảy ra kể từ năm 2010. Nếu không thể lật ngược tình thế ở La Liga hoặc vô địch Champions League, đội bóng sẽ tiếp tục chìm trong khủng hoảng.

Đây là lần đầu tiên dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, một HLV vẫn tại vị dù thua tới 5 trận trong 18 trận đầu tiên. Những thất bại liên tiếp đang khiến chiếc ghế của Arbeloa lung lay dữ dội.

Sau trận thua Mallorca, Arbeloa thẳng thắn nhận trách nhiệm. Nhiều nguồn tin cho rằng ông có thể bị thay thế ngay trước khi mùa giải kết thúc, tùy thuộc vào kết quả đối đầu với Bayern Munich tại tứ kết Champions League (lượt đi diễn ra vào 2h ngày 8/4).

Bayern ghi 144 bàn, đá cho Real "không chịu nổi"?

Trong bối cảnh chức vô địch La Liga gần như tuột khỏi tầm tay, Champions League trở thành điểm tựa cuối cùng cho Real Madrid. Dù là đội có hàng thủ tốt nhất giải quốc nội (28 bàn thua), phong độ gần đây của họ ở đấu trường số 1 châu Âu lại không ổn định.

Bayern Munich là "bài test nặng đô" với Real thời điểm hiện tại

Cụ thể, họ để thủng lưới 14 bàn – con số không quá tệ, nhưng vẫn kém xa Bayern Munich (10 bàn) hay Arsenal (5 bàn).

Đáng lo ngại hơn, Bayern Munich sở hữu hàng công cực kỳ đáng sợ với tổng cộng 144 bàn trên 3 đấu trường, bao gồm 100 bàn/28 trận tại Bundesliga, 32 bàn/10 trận tại Champions League, 12 bàn/4 trận tại cúp Quốc gia Đức.

Ngay cả trường hợp vào bán kết, Real có thể chạm trán đương kim vô địch PSG (nếu họ thắng Liverpool), đội đã ghi tới 34 bàn.

Trước những đối thủ tấn công mạnh mẽ, Real Madrid buộc phải thay đổi cách chơi, củng cố hàng thủ và tận dụng lối đá phản công nếu muốn tiếp tục hành trình. Rõ ràng, Champions League lúc này không chỉ là một giải đấu, mà còn là chiếc “phao cứu sinh” cuối cùng cho Real Madrid trong mùa giải đầy biến động.