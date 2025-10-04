Quang Hải chính thức lỡ hẹn với ĐT Việt Nam vì chấn thương

Theo kế hoạch, ĐT Việt Nam hội quân trở lại vào ngày 4/10 tại TP.HCM để chuẩn bị cho hai lượt trận gặp Nepal (ngày 9/10 và ngày 14/10). Nhưng ngay trong ngày tập trung HLV Kim Sang-sik nhận tin không vui khi tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức không thể tập trung cùng đội tuyển vì chấn thương.

Quang Hải chấn thương và không thể tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Nguồn tin của chúng tôi cho hay, Quang Hải dính chấn thương vai trong màu áo CLB Công an Hà Nội và không kịp bình phục để cùng “Những chiến binh sao vàng” tham dự hai trận đấu sắp tới diễn ra tại Việt Nam. Dự kiến, HLV Kim Sang Sik sẽ không triệu tập bổ sung cầu thủ thay thế cho Quang Hải, vì vậy ĐT Việt Nam ở đợt tập trung này sẽ có tổng cộng 23 cầu thủ.

Việc Quang Hải vắng mặt ở cả hai trận gặp Nepal đồng nghĩa HLV Kim Sang Sik sẽ phải sử dụng phương án thay đổi nhân sự tuyến giữa trong sơ đồ chiến thuật, đồng thời trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ được đôn lên từ U23 Việt Nam. Bởi vậy, ban huấn luyện đã cân nhắc và quyết định không gọi thêm người.

Trước đó, ở buổi họp báo sau trận đấu tại AFC Champions League Two với CLB Tai Po (Hồng Kông, Trung Quốc), HLV Alexandre Polking của CLB Công an Hà Nội có cập nhật tình hình chấn thương của Quang Hải và nhấn mạnh sự thận trọng trong xử lý: “Quang Hải vẫn còn chấn thương từ trận trước.

Tôi đã trao đổi với Quang Hải rằng nếu không quá cần thiết, khi trận đấu đã có kết quả thuận lợi, thì cậu ấy có thể nghỉ ngơi và nhường cơ hội cho cầu thủ khác. Quang Hải sẽ có thời gian giữ sức cho đội tuyển quốc gia. Các bạn cũng biết rằng sắp tới, đội tuyển Việt Nam có 2 trận đấu quan trọng với Nepal và Quang Hải là cầu thủ rất quan trọng với đội”.