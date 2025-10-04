Thầy trò HLV Kim Sang-sik chạy đà SEA Games cho vòng chung kết châu Á

Được xếp vào bảng A vòng chung kết châu Á, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối đầu với chủ nhà U-23 Saudi Arabia, cùng hai đối thủ nhiều tiềm năng là U-23 Jordan và U-23 Kyrgyzstan. Đây là bảng đấu được đánh giá rất cân bằng, khi mỗi đội đều sở hữu những lợi thế và điểm mạnh riêng.

Saudi Arabia bên cạnh lợi thế sân nhà còn là nhà vô địch giải đấu năm 2022, luôn được xem là một trong những ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Jordan từng tạo tiếng vang khi giành hạng 3 vào năm 2013 và hai lần góp mặt tại tứ kết các kỳ 2016 và 2020. Trong khi đó, Kyrgyzstan lần đầu tiên giành quyền tham dự vòng chung kết lại gây bất ngờ khi vượt qua vòng loại với ngôi đầu bảng, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc.

Với thầy trò HLV Kim Sang-sik, dù phải đối diện với những thử thách không nhỏ, nhưng sự tự tin vượt qua vòng bảng là điều hoàn toàn có cơ sở, với tư cách là nhóm hạt giống số 2. Đội tuyển U-23 Việt Nam vừa có hành trình vòng loại ấn tượng khi toàn thắng cả ba trận ở bảng C trước các đối thủ Bangladesh, Singapore và Yemen, giành quyền đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A vòng chung kết U-23 châu Á cùng chủ nhà Saudi Arabia, Jordan và Kyrgyzstan. Ảnh: CCT.

Đây cũng là lần thứ 6 liên tiếp, tuyển U-23 Việt Nam góp mặt ở vòng chung kết châu lục, cho thấy sự ổn định và bền vững trong công tác đào tạo trẻ. Đặc biệt, bóng đá trẻ Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2, phản ánh vị thế ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng đá châu Á.

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng có sự chuẩn bị rất sớm cho thầy trò HLV Kim Sang-sik ở giải đấu này. Lịch thi đấu của các giải chuyên nghiệp quốc gia được điều chỉnh nhằm tạo điều kiện tối đa cho U-23 tập trung huấn luyện.

Lực lượng nòng cốt phần lớn là những cầu thủ lứa U-22, vốn đã được cọ xát thường xuyên ở các giải quốc tế từ cuối năm 2024. Nhờ vậy, họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu, thể hiện qua thành tích ba lần liên tiếp vô địch giải U-23 Đông Nam Á. Những kết quả ấy trở thành nền tảng quan trọng để hướng đến SEA Games 33 diễn ra vào cuối năm 2025, làm bàn đạp cho vòng chung kết châu Á.

HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam góp mặt ở SEA Games 33 và đấu trường lớn châu Á. Ảnh: CCT.

Sự chuẩn bị của đội tuyển U-23 Việt Nam không chỉ dừng ở việc tập huấn trong nước từ ngày 4-10. Vào ngày 7-10, đội có chuyến tập huấn tại UAE và thi đấu hai trận giao hữu với U-23 Qatar, đối thủ mạnh của khu vực Tây Á. Đây được xem là cơ hội để các học trò của HLV Kim Sang-sik thử nghiệm chiến thuật, kiểm tra sự gắn kết trong đội hình và đánh giá phong độ của các cá nhân chủ chốt.

Ngay sau đó, vào tháng 11, đội sẽ tham dự một giải quốc tế tổ chức tại Trung Quốc, quy tụ bốn đội bóng gồm U-23 chủ nhà, U-23 Việt Nam cùng hai đội hàng đầu châu lục khác. Việc được đối đầu liên tiếp với những đối thủ mạnh giúp các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm quý giá, đồng thời làm quen với áp lực thi đấu ở môi trường quốc tế.

Đáng chú ý, lịch thi đấu tại vòng bảng của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ mở màn bằng trận gặp chủ nhà Saudi Arabia. Đây chắc chắn là trận đấu khó khăn nhất, khi Saudi Arabia có lực lượng mạnh, cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà. Tuy nhiên, nếu có thể giành điểm trong trận ra quân, thầy trò HLV Kim Sang-sik có lợi thế tâm lý lớn cho hai trận tiếp theo.

Những nhà vô địch U-23 Đông Nam Á khao khát làm nên chuyện lớn ở giải châu Á. Ảnh: CCT.

Trận thứ hai gặp U-23 Jordan cũng được dự báo là căng thẳng cho các tuyển thủ trẻ Việt Nam khi đối thủ sở hữu lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu máu lửa. Cơ hội của học trò HLV Kim Sang-sik có thể được quyết định trong trận cuối cùng gặp U23 Kyrgyzstan, đội bóng mới nhưng không hề dễ chịu, đặc biệt khi họ đã chứng minh được sức mạnh ở vòng loại.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, đội tuyển U-23 Việt Nam còn nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ. Sau chiến tích lịch sử lọt vào chung kết năm 2018 tại Thường Châu, bóng đá trẻ Việt Nam luôn được kỳ vọng sẽ tạo thêm bất ngờ ở cấp châu lục. Các cầu thủ lứa hiện tại, được rèn giũa qua nhiều giải đấu khu vực và quốc tế, được xem là thế hệ giàu tiềm năng tiếp bước đàn anh.

Với lối chơi gắn kết, tinh thần chiến đấu kiên cường và sự đầu tư bài bản từ VFF, đội tuyển hoàn toàn có thể mơ về một hành trình ấn tượng tại Saudi Arabia vào tháng 1-2026. Theo đó, vòng chung kết U-23 châu Á sẽ diễn ra từ ngày 6-1 đến ngày 24-1-2026 tại bốn thành phố lớn của Saudi Arabia, với sự tham dự của 16 đội tuyển.

U-23 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại sân chơi lớn châu Á với bốn bảng đấu cam go. Ảnh: CCT.

Các đội được chia thành bốn bảng, thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tứ kết. Đây cũng là giải đấu đóng vai trò quan trọng trong việc xác định các suất dự Olympic 2028, do đó tính cạnh tranh càng được đẩy lên cao.

Và với những gì đã chuẩn bị, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trận cầu đáng xem, đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế ngày càng vững vàng của bóng đá Việt Nam ở cấp độ trẻ.