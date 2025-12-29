Quang Hải chính thức là cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam

Theo định giá mới nhất từ chuyên trang transfermarkt, tiền vệ Quang Hải có giá 400.000 euro. Nếu không tính những cầu thủ nhập tịch như Xuân Son, Quang Vinh thì Quang Hải là cầu thủ nội đắt giá nhất Việt Nam.

400.000 euro cũng là mức giá cao nhất mà transfermarkt định giá Quang Hải. Trước đó, khi thi đấu cho Hà Nội FC và Paul FC thì tiền vệ sinh năm 1997 cũng được định giá 400.000 euro.

Quang Hải được định giá 400.000 euro.

Khi đầu quân cho CAHN vào năm 2023, giá trị của Quang Hải xuống còn 300.000 euro. Tuy nhiên, sau khi thi đấu tốt trong màu áo đội bóng ngành công an, giá trị của cựu cầu thủ Hà Nội FC đã tăng lên.

Đứng sau Quang Hải là Phạm Tuấn Hải (Hà Nội FC), người được định giá 375.000 euro, tiếp đó là Đỗ Duy Mạnh, Tiến Linh và Hoàng Đức với cùng 325.000 euro. Trường hợp của Hoàng Đức – đương kim Quả bóng Vàng Việt Nam 2025, nhiều khả năng sẽ tăng giá trong thời gian tới khi thi đấu rất hay trong màu áo CLB Ninh Bình.