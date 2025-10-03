Chấn động án phạt ĐT Malaysia của FIFA, ngôi sao La Liga kháng cáo lệnh cấm thi đấu

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trung vệ Facundo Garcas của Deportivo Alaves đã có mặt tại Malaysia nhằm hỗ trợ giải quyết tranh chấp giấy tờ dẫn đến án phạt cấm thi đấu một năm do FIFA ban hành.

Garces đến Malaysia để kháng cáo

Theo nhật báo Tây Ban Nha El Correo, Garces hiện đang ở Kuala Lumpur (Malaysia) để tham gia vào quá trình kháng cáo. “Garces có mặt tại quốc gia châu Á này để phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong việc kháng cáo án phạt treo giò một năm”, El Correo cho biết.

Garces (số 3) góp mặt&nbsp;trong trận đấu với ĐT Việt Nam hồi tháng 6

Garces (số 3) góp mặt trong trận đấu với ĐT Việt Nam hồi tháng 6

Garces đã không góp mặt trong đội hình Alaves trong trận thua Mallorca 0-1 tại sân Estadi Mallorca Son Moix ở vòng 7 La Liga hôm 27/9. Trong thông báo chính thức, CLB Alaves nêu rõ: “Garces sẽ không được đăng ký thi đấu trong trận gặp Mallorca do án phạt từ Ủy ban Kỷ luật FIFA”.

CLB Alaves khẳng định họ ủng hộ hoàn toàn cầu thủ, đồng thời nhấn mạnh “sự tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội” và hy vọng vụ việc sớm được giải quyết.

Theo các nguồn tin từ Tây Ban Nha, đã có 4 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA treo giò đã bay đến Kuala Lumpur để tìm giải pháp tháo gỡ hôm 2/10 vừa qua. Bên cạnh Garces, ba cái tên khác gồm Rodrigo Holgado, Gabriel Palmero và Imanol Machuca cũng đã có mặt tại Malaysia.

Ba cầu thủ còn lại gồm Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, hiện khoác áo CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia, cũng đang phải chấp hành án cấm thi đấu.

Như đã thông báo, FIFA phạt Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) số tiền 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương khoảng 11,6 tỷ đồng) Trong khi đó, Garcas, Irazabal, Holgado, Machuca, Hevel, Figueiredo và Palmero bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và đình chỉ thi đấu 12 tháng trên mọi hoạt động liên quan đến bóng đá.

Đây là án phạt liên quan tới những bất thường trong hồ sơ đăng ký thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia trong trận thắng ĐT Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.

03/10/2025 18:31 PM (GMT+7)
