Kết quả bóng đá Wrexham - Chelsea: Ông lớn toát mồ hôi, hơn 120 phút nghẹt thở (FA Cup)

Sự kiện: Cup FA Chelsea

(Vòng 5 FA Cup) Chelsea đã phải trải qua hơn 120 phút hết sức đau tim trước đối thủ hạng dưới.

   

Bộ đôi Ryan Reynolds - Rob McElhenney 6 năm qua đã đầu tư hàng chục triệu bảng để tạo ra một giấc mơ cho Wrexham, đưa đội bóng này từ hạng 5 thăng lên tận Championship và mùa này thậm chí đang đứng ở khu vực playoff, tức có cửa tranh vé vớt lên Premier League. Và 2 tài tử Hollywood không thể bỏ lỡ trận cầu sân nhà này, sau khi đã ăn mừng như điên khi xem trực tiếp bốc thăm và Wrexham nhận được lá thăm Chelsea.

Wrexham gây bất ngờ vượt lên dẫn trước sau 18 phút

Wrexham gây bất ngờ vượt lên dẫn trước sau 18 phút

Nhưng 2 ngôi sao điện ảnh còn có một màn ăn mừng cuồng dại hơn nữa, phút 18 hàng thủ Chelsea bị phá tung bẫy việt vị từ một đường chuyền vượt tuyến của Doyle và Smith thoát xuống, tận dụng sự chần chừ của Robert Sanchez để ghi bàn đưa Wrexham vượt lên. Đến phút 29, vẫn bài đánh đó đưa Smith thoát xuống nhưng anh rất đáng tiếc lại trượt chân mất bóng đúng thời khắc chuẩn bị "khai hỏa".

Wrexham nhường bóng cho Chelsea và chỉ chờ phản công, họ đáng lẽ đã có thêm bàn nữa trước khi hiệp 1 khép lại. Nhưng xui thay, phút 40 Thomason đã lăn xả phá cơ hội ghi bàn của Garnacho trên vạch vôi, để rồi bóng lại dội người thủ môn Okonkwo bật trở lại vào lưới Wrexham, giúp Chelsea gỡ hòa 1-1 rất may mắn.

Sang đầu hiệp 2, Wrexham vẫn chơi khá tự tin và Chelsea ngoài Garnacho không có nhân vật nào tạo được đủ độ nguy hiểm. HLV Liam Rosenior thay người nhưng chỉ đưa Marc Guiu vào và giữ chân các trụ cột cho PSG ở Cúp C1, thậm chí Guiu đã làm đội nhà hú hồn với pha để bóng chạm tay ở phút 62 nhưng không bị penalty.

Wrexham bất ngờ vượt lên một lần nữa ở phút 78 sau khi Doyle tận dụng sơ sẩy trong chống phạt góc của đội khách. Dù vậy Acheampong ở phút 82 đã thoát xuống từ đường chuyền của Essugo và gỡ hòa 2-2, thậm chí Chelsea gặp may khi ở phút 84 Windass lại đánh đầu ra ngoài dù cầu môn ở ngay trước mặt.

Garnacho đưa Chelsea vượt lên trong hiệp phụ

Garnacho đưa Chelsea vượt lên trong hiệp phụ

Chelsea cũng xui khi Neto sau đó sút trúng xà ngang, nhưng ở phút bù giờ Wrexham đã bi đuổi người sau pha vào bóng nguy hiểm của Dobson với Garnacho. Chỉ còn 10 người trong hiệp phụ, Wrexham cuối cùng cũng khuỵu gối trước sức ép khi Garnacho vô-lê đưa Chelsea dẫn 3-2 ở phút 96.

Cách biệt vẫn chỉ là 1 bàn và Wrexham chưa chịu đầu hàng. Phút 114, Brunt đã đệm tung lưới đội khách trong một pha phạt góc nhưng đáng tiếc VAR phát hiện anh việt vị, và tới phút 120+1 O'Brien có pha dứt điểm đi sạt cột dọc cầu môn Chelsea. Trận đấu được an bài ở phút 120+5 với pha phản công được Joao Pedro kết thúc thành bàn, đưa Chelsea vào tứ kết.

Tỷ số trận đấu: Wrexham 2-4 Chelsea (hiệp 1: 1-1).

Ghi bàn (kiến tạo):

- Wrexham: Smith 18' (Doyle), Doyle 78'

- Chelsea: Okonkwo 40' (đá phản), Acheampong 82' (Essugo), Garnacho 96' (Essugo), Joao Pedro 120'+5

Thẻ đỏ: Dobson 90'+1

Đội hình xuất phát: 

Wrexham: Okonkwo, Doyle, Cleworth, Hyam, Longman, Dobson, Vyner, Thomason, Rathbones, O'Brien, Smith.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Tosin, Badiashile, Sarr, Hato; Lavia, Santos; Neto, Garnacho, Delap. 

Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-08/03/2026 01:40 AM (GMT+7)
