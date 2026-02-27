Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Tỷ lệ cược vô địch Cúp C1: Arsenal dẫn đầu, Bayern - Man City - PSG bám đuổi

Sự kiện: Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Barcelona

Vào lúc 18h chiều tối nay, 28/2, LĐBĐ châu Âu (UEFA) sẽ tiến hành bốc thăm chia cặp vòng 1/8 Champions League. Trước lễ bốc thăm, Arsenal đang được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch, dù họ chưa từng đăng quang giải đấu hàng đầu châu Âu cấp CLB.

  

Arsenal được đánh giá ứng viên số 1

Trước thềm lễ bốc thăm vòng 1/8, Arsenal được đánh giá ở vị trí ứng viên số một cho chức vô địch Champions League mùa này, với tỷ lệ 7/2 (đặt 2 ăn 7).

Arsenal của HLV Arteta được đánh giá là ứng viên số 1 ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League

Arsenal của HLV Arteta được đánh giá là ứng viên số 1 ở cả Ngoại hạng Anh lẫn Champions League

Đội bóng của HLV Mikel Arteta gây ấn tượng mạnh khi toàn thắng ở vòng phân hạng, trong đó có những màn hủy diệt 4-0 trước Atletico Madrid, hay các chiến thắng 3-1 trước Bayern Munich và Inter Milan.

Chiều sâu đội hình, sự ổn định chiến thuật cùng bản lĩnh được tôi luyện qua từng mùa giải giúp “Pháo thủ” được đánh giá đủ sức mơ về chiếc cúp Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Bayern bám sát, Man City và PSG không thể xem thường

Xếp ngay sau Arsenal là Bayern Munich với tỷ lệ 9/2. “Hùm xám” từng 6 lần vô địch châu Âu, khép lại vòng phân hạng với 7 chiến thắng và chỉ 1 thất bại (trước Arsenal). Dưới sự dẫn dắt của HLV Vincent Kompany, đại diện Bundesliga vận hành trơn tru và đầy sức nặng.

Bayern Munich chờ đợi ở tài năng của ngôi sao Harry Kane

Bayern Munich chờ đợi ở tài năng của ngôi sao Harry Kane

Trong khi đó, khả năng đăng quang của Manchester City được đánh giá ở mức 7/1. Dù chỉ đứng thứ 8 vòng phân hạng, tập thể của HLV Pep Guardiola vẫn sở hữu chiều sâu cùng những ngôi sao như Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma (mùa trước tỏa sáng giúp PSG vô địch). Sau giai đoạn chệch choạc đầu mùa, Man City đang cho thấy dấu hiệu trở lại đúng thời điểm.

Cùng tỷ lệ 7/1 là Paris Saint Germain. Đương kim vô địch thi đấu thiếu ổn định hơn mùa trước và chỉ xếp thứ 11 ở vòng phân hạng, song dưới bàn tay HLV Luis Enrique, đại diện Paris vẫn là đối thủ đáng gờm, đặc biệt khi còn đó Quả bóng vàng Ousmane Dembele trong đội hình.

Barca là ẩn số lớn của La Liga

Đại diện La Liga được đánh giá cao nhất mùa này không phải Real Madrid, mà là Barcelona với tỷ lệ 8/1.

Barca (áo sẫm) được đánh giá cao hơn Real

Barca (áo sẫm) được đánh giá cao hơn Real

Dưới thời HLV Hansi Flick, Barca trình diễn lối chơi tấn công bùng nổ nhờ dàn hỏa lực gồm Raphinha, Lamine Yamal và Robert Lewandowski, chưa kể các ngôi sao sẵn sàng làm nên chuyện từ ghế dự bị như Marcus Rashford, Ferran Torres.

Tuy nhiên, để thực sự bước lên đỉnh châu Âu, đội bóng xứ Catalunya cần gia cố hệ thống phòng ngự và duy trì sự ổn định ở những trận cầu knock-out, nơi chỉ một khoảnh khắc lỏng lẻo cũng đủ trả giá bằng cả mùa giải.

Tỷ lệ trước lễ bốc thăm

Tỷ lệ cược vô địch Cúp C1: Arsenal dẫn đầu, Bayern - Man City - PSG bám đuổi - 4

8

Arsenal - Chelsea 01.03

Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/02/2026 12:14 PM (GMT+7)
