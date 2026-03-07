Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Video bóng đá PSG - Monaco: Thảm bại ngỡ ngàng, phục hận thành công (Ligue 1)

Sự kiện: Ligue I 2025-26 Paris Saint-Germain

(Vòng 25) Kịch bản ít ai ngờ tới đã xảy ra ở trận đại chiến trên sân Công viên các hoàng tử.

  

Video bóng đá PSG - Monaco: Thảm bại ngỡ ngàng, phục hận thành công (Ligue 1) - 1

Cách đây không lâu, PSG đã loại Monaco khỏi vòng play-off Champions League với tổng tỷ số 5-4 sau 2 lượt trận. Vì vậy, đội bóng Công quốc rất quyết tâm "đòi nợ" khi tái đấu đối thủ ở Ligue 1. Kết quả, họ gây bất ngờ khi mở tỷ số vào phút 27 nhờ công của Akliouche.

PSG "phơi áo" trước Monaco ngay trên sân nhà

PSG "phơi áo" trước Monaco ngay trên sân nhà

Theo thống kê, PSG áp đảo Monaco về mọi thông số trong trận đấu này, từ tỷ lệ kiểm soát bóng (59%), cố lần dứt điểm (17 lần của PSG so với 11 lần của Monaco), số đường chuyền (674 - 275) tới số pha phạt góc (7 -3). Dù vậy, sự hiệu quả là yếu tố tạo nên khác biệt giữa 2 đội.

Khi hàng công PSG chưa phát huy hiệu quả, Monaco lại ăn mừng  bàn thứ 2 ở phút 55, người lập công là Golovin.

Đến phút 71, Barcola thắp sáng cơ hội giành điểm cho PSG bằng bàn rút ngắn cách biệt. Dù vậy, 2 phút sau, Balogun đã dập tắt hy vọng của nhà đương kim vô địch khi ấn định tỷ số 3-1.

Với thảm bại này, PSG vẫn xếp đầu bảng Ligue 1 (57 điểm/25 trận) nhưng chỉ hơn đội nhì bảng Lens 4 điểm và đá nhiều hơn 1 trận. Thầy trò HLV Luis Enrique cũng không có được sự chuẩn bị tốt trước thềm đại chiến Chelsea ở lượt đi vòng 1/8 Champions League vào tuần tới.

Chung cuộc: PSG 1-3 Monaco

Ghi bàn (Kiến tạo):

PSG: Barcola 71' (Vitinha)

Monaco: Akliouche 27' (Balogun), Golovin 55', Balogun 73' (Akliouche)

Đội hình xuất phát:

PSG: Safonov, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez, Doue, Barcola, Kvaratskhelia

Monaco: Kohn, Kehrer, Zakaria, Faes, Vanderson, Bamba, Camara, Caio Henrique, Coulibaly, Akliouche, Balogun

Video bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Vỡ òa phút bù giờ (V-League)
Video bóng đá Thanh Hóa - Hà Tĩnh: Vỡ òa phút bù giờ (V-League)

Trận đấu tưởng như không có bàn thắng nhưng bất ngờ lại tới ở phút bù giờ cuối cùng.

Bấm xem >>

07/03/2026 03:50 AM (GMT+7)
