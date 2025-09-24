Amorim vẫn chưa chắc ghế ở MU: 5 điều cần làm để cứu HLV Bồ Đào Nha

Chiến thắng 2-1 trước Chelsea tại Old Trafford cuối tuần qua đã phần nào xua đi bầu không khí u ám ở MU và giúp HLV Ruben Amorim tạm thời “thở phào”. Trận thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá, mà còn chặn đứng chuỗi kết quả tệ hại khiến chiếc ghế HLV của ông bị lung lay dữ dội.

Nếu không có chiếc thẻ đỏ sớm của Sanchez ngay phút thứ 5, diễn biến đại chiến MU - Chelsea có thể sẽ rất khác

Bản thân Amorim vẫn còn nhiều việc phải làm để đưa “Quỷ đỏ” trở lại quỹ đạo, nhưng ít nhất ông đã có thêm tín nhiệm từ cả giới chủ lẫn các học trò. Bruno Fernandes lại sắm vai người hùng với một bàn thắng cùng màn trình diễn giàu năng lượng, trong khi tân binh Benjamin Sesko cũng để lại dấu ấn khi trực tiếp tham gia vào bàn quyết định.

Dù chưa thể coi đây là bước ngoặt, song chiến thắng trước Chelsea giúp MU thoát khỏi áp lực tức thời, đồng thời khiến nguy cơ Amorim sớm bị sa thải giảm đi đáng kể.

⚽ Giải quyết bài toán tuyến giữa

Bộ đôi Casemiro – Fernandes trong sơ đồ 3-4-3 không vận hành nổi. Casemiro đã sa sút thể lực, Ugarte chưa đủ tin cậy, còn Fernandes bị kéo lùi sâu, mất đi sự sáng tạo.

Fernandes vẫn rất sắc bén khi được chơi gần khung thành đối phương

Amorim không tin dùng Kobbie Mainoo ở vai trò mỏ neo, nhưng rõ ràng ông cần sự thay đổi. Giữ nguyên cách vận hành này chỉ khiến MU tiếp tục sa lầy. Đáng nói, MU sẽ không có Casemiro ở trận tới gặp Brentford, do tiền vệ người Brazil nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Chelsea.

🔄 Bớt cứng nhắc, cần linh hoạt hơn

Amorim trung thành tuyệt đối với triết lý riêng, bất kể đối thủ là ai. Điều này khiến MU trở thành “quân bài lật ngửa”, ai cũng biết cách đối phó.

Paul Scholes đã thẳng thừng chỉ ra: “Ở Premier League, bất kỳ HLV nào cũng dễ dàng đọc vị MU. Ai cũng biết họ sẽ đá ra sao mỗi tuần”. Nếu không sớm thích nghi, Amorim sẽ tự đẩy mình đến cửa tử.

🎯 Cung cấp bóng cho Sesko

Benjamin Sesko, bom tấn 73,7 triệu bảng, vẫn “tịt ngòi” sau 6 trận. Mùa trước anh ghi 21 bàn cho Leipzig, chứng tỏ đẳng cấp không phải dạng vừa. Nhưng ở MU, Sesko gần như bị bỏ rơi.

Các huyền thoại bóng đá Anh là Gary Lineker và Alan Shearer đều đồng cảm: “Cậu ấy chạy chỗ liên tục nhưng không nhận được đường chuyền nào tử tế”.

Amorim cần gấp rút cải thiện sự liên kết giữa các mũi công, đặc biệt là với Sesko, nếu không muốn bản hợp đồng kỷ lục trở thành nỗi thất vọng, giống như những gì Rasmus Hojlund phải trải qua.

🧤 Chốt số 1 trong khung gỗ

Hàng thủ MU như một “mớ hỗn độn” kể từ khi Andre Onana bị đem cho mượn. Altay Bayindir bắt cả 5 trận Premier League nhưng thể hiện kém thuyết phục.

Senne Lammens – bản hợp đồng 18,2 triệu bảng – vẫn chưa được trao cơ hội, dù MU từng chọn anh thay vì Emiliano Martinez hay Gianluigi Donnarumma. Amorim không thể chần chừ thêm; quyết định dứt khoát về thủ môn số 1 là điều bắt buộc.

HLV Amorim cần kết nối được các học trò

🤝 Tạo dựng tinh thần đồng đội

MU hiện chẳng khác nào một tập thể rời rạc. Bruno Fernandes thường xuyên tranh cãi với trọng tài và đồng đội, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Amorim không thể tước băng đội trưởng, nhưng ông cần biến Bruno Fernandes thành người truyền lửa thực sự.

Không có thời gian cho “team-building” kiểu dã ngoại hay trò chơi tập thể, nhưng một buổi họp toàn đội để thẳng thắn nói chuyện là điều cấp thiết. Nếu không, “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục là tập hợp của những cá nhân, thay vì một đội bóng đúng nghĩa.