MU lập danh sách 3 người thay Amorim: Ratcliffe liên hệ Southgate

Cựu HLV tuyển Anh Gareth Southgate đã được đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe liên hệ khi "quỷ đỏ" cân nhắc tương lai của HLV Ruben Amorim. Công việc của Ruben Amorim tại MU được cho là đang bị đe dọa sau thất bại trước Brentford tại Premier League, với việc MU lập danh sách 3 người thay Amorim.

Ruben Amorim đang cảm thấy áp lực sau khi Manchester United phải chịu thêm một thất bại nữa tại Ngoại hạng Anh. Sau chiến thắng 2-1 đầy thuyết phục trước Chelsea tại Old Trafford cuối tuần trước, Amorim đã có cơ hội giành chiến thắng liên tiếp tại giải đấu này lần đầu tiên kể từ khi ông đến MU gần một năm trước.

Tuy nhiên, MU lại nhận trận thua đáng thất vọng 1-3 trước Brentford. MU bị dẫn trước 0-2 ngay đầu trận ngay, trước khi bàn thắng đầu tiên của Benjamin Sesko cho MU thắp lên hy vọng lội ngược dòng.

Nhưng khi Bruno Fernandes không thực hiện thành công quả phạt đền sau quyết định gây tranh cãi không đuổi Nathan Collins của Brentford khỏi sân, rõ ràng vận may đã không đứng về phía MU. "Bầy ong" ghi bàn thứ ba trong thời gian bù giờ, khiến Amorim nhận thất bại thứ 17 tại Premier League chỉ sau 33 trận.

MU lập danh sách 3 người thay Amorim, trong đó có Southgate. ẢNH: EPA

Khi được hỏi liệu ông có tự tin có thể xoay chuyển tình thế tại MU sau thất bại trước Brentford hay không, Amorim trả lời: "Giống như có lúc thăng lúc trầm. Khi bạn chiến thắng, bạn cảm thấy mọi thứ, động lực đều ở đó.

Khi thua, bạn sẽ trở lại vạch xuất phát và chiến đấu để giành chiến thắng, một chiến thắng có thể giúp bạn tạo đà. Nếu thắng, tôi sẽ ở trong một trạng thái tinh thần khác. Điều đó là bình thường. Tôi luôn tự tin vì tôi biết mình phải làm gì".

HLV Ruben Amorim nói thêm: "Đôi khi chúng ta thấy một đội chơi thực sự tốt và bạn thấy sự cải thiện, nhưng đôi khi bạn lại không thấy sự cải thiện đó để có thể tự tin nói rằng Manchester United sẽ trở lại".

Hiện tại, những tin đồn về tương lai của Amorim đang ngày càng gia tăng, tờ Mirror (Anh) đã đưa ra những thông tin mới nhất.

MU lập danh sách 3 người thay Amorim

Theo talkSPORT, Gareth Southgate nằm trong danh sách ba ứng cử viên tiềm năng của Manchester United để thay thế Amorim và đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe đã liên hệ trực tiếp với Southgate. Có thông tin cho rằng MU có thể sẽ trì hoãn đến tháng 11 mới đưa ra động thái.

Điều này sẽ giảm thiểu tối đa khoản bồi thường hợp đồng sau khi Amorim hoàn thành 12 tháng dẫn dắt MU. Ratcliffe được cho là đã liên hệ với Southgate trong những tuần gần đây để đánh giá khả năng ông tiếp quản vị trí HLV trưởng MU. Theo báo cáo, Manchester United cũng đưa HLV Oliver Glasner của Crystal Palace và Andoni Iraola của Bournemouth vào danh sách ứng cử viên tiềm năng thay thế Amorim.

Ratcliffe ủng hộ Amorim

Trong khi đó, có những thông tin trái ngược hoàn toàn từ các tờ báo khác ở Anh. Theo đó, các lãnh đạo cấp cao của Manchester United, bao gồm cả Sir Jim Ratcliffe, vẫn kiên quyết ủng hộ Amorim. Một số bài báo trên truyền thông Anh bác bỏ tin đồn về việc MU đã chuẩn bị danh sách rút gọn thay Amorim, khẳng định rằng ban lãnh đạo "quỷ đỏ" hoàn toàn ủng hộ vị HLV người Bồ Đào Nha chèo lái con thuyền đi đúng hướng.

Ratcliffe tin rằng việc đánh giá Amorim trong cả mùa giải là hoàn toàn công bằng, với đội hình mà đồng chủ sở hữu MU cho là phù hợp để giúp đội bóng xoay chuyển tình thế. Nguồn tin nội bộ MU cũng tiết lộ rằng hiện tại không có ai được xem xét thay thế Amorim.