Olaha Mạnh Đức sẽ giúp HLV Kim Sang-sik giải hàng loạt bài toán liên quan đến Nguyễn Xuân Son?

Olaha Mạnh Đức có thể tạo ra nhiều giải pháp đến mức nào?

Chấn thương của Nguyễn Xuân Son đang đặt ra không ít vấn đề đối với HLV Kim Sang-sik trong quá trình chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027. Dù vẫn là một trong những chân sút được kỳ vọng nhất của ĐT Việt Nam, tiền đạo nhập tịch gốc Brazil cần thêm thời gian để hồi phục và tìm lại trạng thái thi đấu tốt nhất.

Điều đáng lo ngại không chỉ nằm ở khả năng Nguyễn Xuân Son kịp bình phục hay không mà còn là việc anh có thể đạt phong độ và thể lực như trước khi chấn thương. Sau một quãng thời gian phải nghỉ thi đấu, việc nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng, khả năng tranh chấp và sự sắc bén trước khung thành đối phương luôn là thử thách không nhỏ đối với bất kỳ tiền đạo nào.

Nguyễn Xuân Son hiện đang có vấn đề về chấn thương. Ảnh: Lê Hiếu

Trong hoàn cảnh ấy, Olaha Mạnh Đức nổi lên như một giải pháp đáng để HLV Kim Sang-sik cân nhắc. Ngày 18/9 vừa qua, Olaha Mạnh Đức cùng Williams Minh Hoàng chính thức được trao quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam tại Sở Tư pháp TP.HCM. Đây là bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội để chân sút gốc Nigeria hướng tới việc khoác áo ĐT Việt Nam trong tương lai.

Gia nhập SLNA từ năm 2017, Olaha Mạnh Đức đã có nhiều năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ngoại trừ giai đoạn chuyển sang Israel thi đấu trước khi trở lại đội bóng xứ Nghệ vào năm 2022. Đến mùa giải 2026/2027, anh chuyển sang khoác áo CLB Công an TP.HCM.

Quá trình thi đấu lâu dài tại V.League giúp Olaha Mạnh Đức có lợi thế đáng kể về khả năng thích nghi. Anh hiểu đặc điểm của các cầu thủ Việt Nam, quen thuộc với nhịp độ thi đấu và không cần quá nhiều thời gian để hòa nhập với môi trường bóng đá trong nước.

Ở mùa giải V.League 2025/2026, Olaha Mạnh Đức ghi 9 bàn sau 26 trận cho SLNA. Đây không phải thành tích quá bùng nổ, nhưng vẫn phản ánh khả năng tạo ảnh hưởng của tiền đạo này trong một tập thể gặp nhiều khó khăn.

Olaha Mạnh Đức đang đạt phong độ tốt và gần nhất là màn trình diễn ấn tượng trong màu áo CLB Công an TP.HCM trước Ratchaburi tại ASEAN Club Championship. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Về chuyên môn, Olaha Mạnh Đức và Nguyễn Xuân Son có những điểm tương đồng đáng chú ý. Cả hai đều sở hữu thể hình tốt, nền tảng sức mạnh đáng kể, có khả năng tranh chấp với các trung vệ đối phương và hoạt động ở vị trí cao nhất trên hàng công.

Tuy nhiên, Olaha Mạnh Đức không phải bản sao của Xuân Son. Nếu Xuân Son đặc biệt nguy hiểm khi chơi như một trung phong cắm, làm tường, chiếm lĩnh vòng cấm và tận dụng cơ hội bằng những pha dứt điểm quyết đoán, Olaha lại có xu hướng hoạt động rộng hơn. Chân sút gốc Nigeria có thể di chuyển sang hai cánh, lùi sâu nhận bóng, phối hợp với đồng đội hoặc sử dụng tốc độ và sức mạnh để đột phá.

Sự khác biệt này mang đến một lợi thế quan trọng. Khi cần một tiền đạo có khả năng tranh chấp, làm tường và kết thúc các pha tấn công, HLV Kim Sang-sik có thể sử dụng Nguyễn Xuân Son. Nhưng nếu muốn hàng công di chuyển linh hoạt hơn, tăng cường pressing hoặc khai thác khoảng trống phía sau hàng phòng ngự đối phương, Olaha Mạnh Đức sẽ là lựa chọn đáng chú ý.

Olaha Mạnh Đức có thể hình, thể lực tốt và lối chơi rất đa dạng. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Trong trường hợp Nguyễn Xuân Son chưa đạt thể trạng tốt nhất tại Asian Cup 2027, Olaha Mạnh Đức hoàn toàn có thể đảm nhiệm vai trò trung phong, giúp ĐT Việt Nam duy trì sức mạnh và khả năng gây áp lực lên hàng thủ đối phương.

Giá trị lớn nhất mà Olaha Mạnh Đức có thể mang đến cho ĐT Việt Nam không đơn thuần là việc bổ sung một tiền đạo nhập tịch có thể hình và sức mạnh tốt. Quan trọng hơn, sự hiện diện của anh có thể giúp HLV Kim Sang-sik đa dạng hóa phương án chiến thuật.

Trong sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, Olaha Mạnh Đức có thể thi đấu ở vị trí trung phong khi Nguyễn Xuân Son vắng mặt. Anh cũng đủ khả năng đảm nhiệm một trong hai vị trí tiền đạo lệch, nhường vai trò cao nhất trên hàng công cho Nguyễn Xuân Son.

Khi ấy, Nguyễn Xuân Son sẽ phát huy thế mạnh làm tường, thu hút các trung vệ và tạo khoảng trống, trong khi Olaha Mạnh Đức có thể tận dụng tốc độ, khả năng di chuyển không bóng để xâm nhập vòng cấm hoặc khai thác những khoảng trống được đồng đội tạo ra.

Sự kết hợp giữa một trung phong mạnh về khả năng chiếm lĩnh không gian trong vòng cấm như Nguyễn Xuân Son và một tiền đạo hoạt động rộng như Olaha Mạnh Đức hứa hẹn mang đến nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự đối phương. Đáng chú ý, HLV Kim Sang-sik còn có thể chuyển sang sơ đồ 3-5-2 với Nguyễn Xuân Son và Olaha Mạnh Đức cùng đá cao nhất. Đây là phương án đáng cân nhắc trong những trận đấu ĐT Việt Nam cần tăng cường sức ép, tận dụng bóng dài, bóng bổng hoặc tìm kiếm bàn thắng trước các đối thủ chơi phòng ngự số đông.

Với hai tiền đạo giàu sức mạnh, ĐT Việt Nam có thể cải thiện khả năng giữ bóng ở phần sân đối phương, tranh chấp bóng hai và tạo thêm những tình huống phối hợp trực diện. Những cầu thủ giàu kỹ thuật cũng có thể được hưởng lợi nhờ có thêm các điểm nhận bóng và những hướng di chuyển khác nhau phía trên.

Olaha Mạnh nếu đủ điều kiện có thể mang đến nhiều giải pháp tốt về nhân sự và chiến thuật cho ĐT Việt Nam. Ảnh: CLB Công an TP.HCM

Thậm chí, việc sở hữu đồng thời Nguyễn Xuân Son và Olaha Mạnh Đức còn giúp HLV Kim Sang-sik chủ động hơn trong phân phối thể lực. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không nhất thiết phải sử dụng Nguyễn Xuân Son với cường độ quá lớn nếu tiền đạo này chưa hoàn toàn hồi phục. Olaha Mạnh Đức có thể đá chính, vào sân thay người hoặc kết hợp cùng Nguyễn Xuân Son tùy theo diễn biến trận đấu.

Dẫu vậy, khả năng Olaha Mạnh Đức góp mặt tại Asian Cup 2027 vẫn phụ thuộc vào việc đáp ứng đầy đủ quy định của FIFA về tư cách thi đấu quốc tế. Do từng chuyển sang Israel thi đấu, thời gian cư trú của Olaha Mạnh Đức tại Việt Nam cần được xem xét theo quy định dành cho cầu thủ nhập tịch không có nguồn gốc gia đình tại quốc gia muốn đại diện.

Nếu thời gian cư trú hợp lệ được tính lại từ tháng 1/2022, anh có thể đáp ứng mốc 5 năm vào tháng 1/2027. Tuy nhiên, thời điểm đủ điều kiện cụ thể và khả năng kịp đăng ký dự giải vẫn cần được xác nhận, nhất là khi Asian Cup 2027 khởi tranh từ ngày 7/1/2027.