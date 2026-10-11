Messi ghi bàn 934, lập kỳ tích mới sau khi giã từ ĐT Argentina

Suárez - Messi bùng nổ

Trên sân Nu Stadium, Inter Miami nhập cuộc chủ động và sớm tạo lợi thế trước DC United. Luis Suárez mở tỷ số ngay ở phút thứ 3, trước khi tiền đạo người Uruguay hoàn tất cú đúp ở phút 39, đưa đội chủ nhà dẫn 2-0 khi hiệp một khép lại.

Sau giờ nghỉ, Lionel Messi tiếp tục trở thành tâm điểm. Siêu sao người Argentina ghi bàn ở phút 47, nâng tỷ số lên 3-0, rồi hoàn tất cú đúp ở phút 60 để ấn định chiến thắng cách biệt cho Inter Miami.

Messi chói sáng

4 bàn thắng được chia đều giữa hai ngôi sao hàng đầu của đội bóng: Suárez ghi 2 bàn trong hiệp một, còn Messi lập cú đúp trong hiệp hai. Hàng công Inter Miami cho thấy hiệu quả rõ rệt, trong khi DC United không thể tìm được bàn thắng danh dự.

Messi ghi bàn 934, lập kỳ tích mới ở MLS

Thống kê chỉ ra, Messi đã đóng góp vào 21 bàn thắng trong 14 trận gần nhất cho ĐTQG và câu lạc bộ chủ quản. Không chỉ vậy, cú đúp vào lưới DC United còn giúp anh cán mốc 934 bàn trong sự nghiệp, chỉ còn 66 pha lập công nữa để chạm vào kỳ tích 1000 bàn.

Tính riêng tại MLS, Messi cũng đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên có ít nhất 3 mùa giải liên tiếp vượt mốc 35 lần góp công vào bàn thắng (cả ghi bàn lẫn kiến tạo). Cụ thể, anh đã góp công vào 36 bàn mùa này, 48 bàn ở mùa 2025 và 36 bàn ở mùa 2024.

Chiến thắng cùng Inter Miami diễn ra chỉ vài ngày sau trận đấu chia tay đội tuyển Argentina của Messi. Hôm 7/10, anh góp 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo trong chiến thắng 3-0 trước Benin, khép lại hành trình quốc tế kéo dài từ năm 2005.

Messi khép lại chương tuyển Argentina, tập trung cho Inter Miami

Ở tuổi 39, Messi kết thúc sự nghiệp quốc tế với những thống kê nổi bật: 208 lần khoác áo Argentina và 126 bàn thắng. Anh cùng đội tuyển chinh phục chức vô địch World Cup 2022, hai danh hiệu Copa América vào các năm 2021 và 2024, cùng nhiều cột mốc lịch sử khác.

Việc chia tay đội tuyển giúp Messi tập trung hoàn toàn cho Inter Miami trong giai đoạn cuối mùa giải MLS 2026. Trước trận đấu với DC United, đội bóng của anh đã trải qua năm trận liên tiếp không thắng, khiến áp lực giành điểm ngày càng lớn trong cuộc đua tại Eastern Conference.

Chiến thắng 4-0 không chỉ giúp Inter Miami giải tỏa sức ép mà còn cho thấy Messi vẫn giữ vai trò trung tâm trong hệ thống tấn công của đội bóng. Với cú đúp mới nhất, đội trưởng người Argentina tiếp tục khẳng định giá trị ở cấp CLB, trong khi Inter Miami có thêm động lực hướng tới giai đoạn quyết định của mùa giải.