Vừa chạy bộ hơn 46km, vừa đẩy bàn DJ nặng 32kg và liên tục chơi nhạc suốt 8 giờ, một người đàn ông Mỹ đã biến đường phố Miami thành sàn nhảy ngoài trời. Màn trình diễn độc nhất vô nhị giúp anh ghi tên vào sách Kỷ lục Guinness thế giới.

Eddy Palermo vừa chạy đường dài vừa phối nhạc liên tục, biến hành trình xuyên đêm tại Miami thành sàn nhảy di động

Vừa chạy marathon, vừa chơi nhạc giữa đêm

Khi người dân Miami (Mỹ) đang tận hưởng không khí giải trí về đêm, một DJ bất ngờ xuất hiện trên đường phố, vừa chạy bộ vừa đẩy chiếc xe chở dàn thiết bị âm nhạc.

Nhân vật chính là Eddy Palermo, một DJ kiêm vận động viên thể thao sức bền người Mỹ.

Ngày 8/8/2026, Palermo thực hiện thử thách mang tên BPMATHON, kết hợp chạy đường dài và biểu diễn DJ trực tiếp trong suốt 8 giờ liên tục.

Xuất phát lúc 18h50, anh đẩy chiếc xe gắn bàn DJ di chuyển qua khu vực Miami Underline, liên tục phối nhạc house và những bản remix sôi động.

Điều đặc biệt là âm nhạc không ngừng phát, ngay cả khi Palermo thấm mệt. Nhiều người đi đường tò mò dừng lại cổ vũ, trong khi một số runner chạy cùng, biến hành trình thành bữa tiệc âm nhạc di động.

Đến 2h50 sáng hôm sau, anh hoàn thành quãng đường 46,70km, vượt cự ly marathon tiêu chuẩn 42,195km.

Thành tích giúp Palermo chính thức lập kỷ lục Guinness ở hạng mục quãng đường chạy xa nhất trong 8 giờ khi đồng thời biểu diễn DJ dành cho nam giới.

Đẩy bàn DJ 32kg, có lúc kiệt sức vẫn phải đổi nhạc

Thử thách đặc biệt này xuất phát từ niềm đam mê thể thao và âm nhạc của Palermo.

Anh kể với Guinness rằng sau khi xem những video về các DJ vừa chạy 5km vừa chơi nhạc, bản thân nảy ra ý tưởng táo bạo hơn: tại sao không thử chạy 50km?

Palermo vốn có nền tảng thể lực đáng nể, từng hoàn thành 7 cuộc thi ba môn phối hợp Ironman và 7 giải marathon trong giai đoạn 2020-2025.

Tuy nhiên, thử thách lần này hoàn toàn khác biệt. Ngoài việc chạy đường dài dưới thời tiết nóng ẩm của mùa hè Miami, anh còn phải đẩy chiếc xe thiết bị nặng khoảng 32kg, đồng thời duy trì khả năng lựa chọn và phối nhạc.

Chia sẻ với DJ Mag, Palermo thừa nhận đây là buổi biểu diễn DJ dài nhất và cuộc chạy dài thứ hai trong đời anh.

Có những thời điểm kiệt sức, anh chỉ muốn tập trung chạy nhưng lại chợt nhận ra bản nhạc sắp kết thúc và phải lập tức chuyển sang bài tiếp theo.

Việc vừa chạy, vừa điều khiển thiết bị khiến thử thách không chỉ đòi hỏi sức bền mà còn cả khả năng tập trung.

Kỷ lục Guinness giữa tiếng nhạc và sự cổ vũ

Toàn bộ hành trình được phát trực tiếp, dưới sự giám sát của chuyên gia Guinness Susana Reyes.

Theo Guinness, nhóm hỗ trợ liên tục theo sát Palermo, một số người chạy cùng, trong khi giám sát viên di chuyển bằng xe điện để theo dõi quá trình lập kỷ lục.

Khi Palermo về đích lúc rạng sáng 9/8, đám đông chào đón anh bằng những tấm biển phát sáng và tiếng reo hò.

Ngoài mục tiêu lập kỷ lục, sự kiện còn gây quỹ cho Friends of the Underline, tổ chức hỗ trợ cải thiện không gian công cộng và khuyến khích hoạt động thể chất tại Miami.

Với Palermo, thành tích 46,70km không chỉ đánh dấu một kỷ lục thế giới, mà còn chứng minh đường chạy và sàn nhảy hoàn toàn có thể hòa làm một, miễn người thực hiện đủ sức bền để không dừng bước và không ngừng nhạc.

Những hình ảnh về kỷ lục của Palermo