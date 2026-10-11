Vinicius nguy cơ lỗi hẹn Siêu kinh điển vì thẻ đỏ, Real ngao ngán

Tấm thẻ đỏ khiến Vinicius đối mặt nguy cơ nghỉ Siêu kinh điển

Khả năng Vinicius góp mặt trong trận Siêu kinh điển đang bị đặt dấu hỏi lớn. Theo nhận định của bài báo gốc, tiền đạo Real Madrid gần như chắc chắn không thể thi đấu ở cuộc đối đầu với Barcelona, xuất phát từ tình huống túm tóc Saliba.

Điểm mấu chốt nằm ở biên bản trọng tài, trong đó xác định Vinicius bị truất quyền thi đấu vì hành vi xảy ra khi “không có bóng để tranh chấp”. Chi tiết này có ý nghĩa quyết định đối với mức phạt. Nếu tình huống xảy ra khi hai cầu thủ đang tranh chấp bóng, Vinicius có thể chỉ bị treo giò một trận. Tuy nhiên, do không có khả năng tranh chấp bóng trong pha phạm lỗi, án phạt được dự báo là hai trận.

Vinicius nhận thẻ đỏ

Ngoài hành vi trên sân, thái độ của Vinicius khi phản ứng với quyết định của trọng tài cũng có thể khiến mức phạt tăng lên. Biên bản ghi nhận cầu thủ này có “thái độ hung hăng” trong lúc phản đối và phải được các đồng đội giữ lại. Bên cạnh đó, âm thanh từ hệ thống VAR sử dụng cụm từ “hành vi bạo lực” để mô tả tình huống.

Với những tình tiết này, Vinicius nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ trận Real Madrid gặp Sevilla và trận Siêu kinh điển tại sân Camp Nou. Nếu mức phạt tăng thêm, anh thậm chí có thể vắng mặt trong chuyến làm khách trên sân El Sardinero. Mức án cuối cùng vẫn phụ thuộc vào cách cơ quan kỷ luật đánh giá các tình tiết liên quan.

Tình huống túm tóc Saliba diễn ra ở phút 70

Sự việc xảy ra ở phút 70, trong một pha phản công của Real Madrid. Vinicius túm tóc Saliba nhằm ngăn đối thủ di chuyển, trong khi bản thân không có cơ hội tranh chấp bóng.

Ban đầu, tình huống không thu hút sự chú ý và trận đấu vẫn tiếp tục. Pha bóng sau đó kết thúc bằng một bàn thắng. Tuy nhiên, tổ VAR đã can thiệp, thông báo cho trọng tài Díaz de Mera Escuderos về hành vi của Vinicius.

Sau khi đến màn hình bên đường biên và xem lại một số góc quay, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đối với tiền đạo Real Madrid.

Quyết định này khiến Vinicius cùng các đồng đội phản ứng dữ dội. Những lời phản đối diễn ra quyết liệt, dù biên bản trọng tài không ghi cụ thể các phát ngôn của cầu thủ. Sau trận đấu, Vinicius đã lên mạng xã hội gửi lời xin lỗi: “Perdón a mi equipo y la afición” (Xin lỗi đội bóng và người hâm mộ).

Điều 121 và căn cứ áp dụng án treo giò

Điều 121 trong quy định kỷ luật là căn cứ được xem xét đối với trường hợp của Vinicius. Điều khoản này quy định mức treo giò từ 1 đến 2 trận. Đáng chú ý, quy định nêu rõ: “Trong những trường hợp cầu thủ bị truất quyền thi đấu vì không có khả năng tranh chấp bóng, án treo giò sẽ là 2 trận".

Với việc biên bản trọng tài xác định rõ Vinicius túm tóc Saliba khi không có bóng để tranh chấp, khả năng giảm án xuống còn một trận được đánh giá là thấp.

Iturralde González, cựu trọng tài và chuyên gia của AS cùng đài Cadena SER, cũng cho rằng việc Real Madrid kháng cáo sẽ khó đạt kết quả như mong muốn. Theo ông, tình tiết túm tóc khi không có bóng để tranh chấp đã được xác định rõ, đặc biệt khi nội dung biên bản trọng tài thể hiện cụ thể yếu tố này.

Real - Mourinho ngao ngán vì phút bốc đồng của Vincius

Real Madrid còn 2 trận, Siêu kinh điển khó có Vinicius

Ngay cả trong trường hợp Vinicius chỉ phải nhận mức phạt tối thiểu được dự báo là 2 trận, anh vẫn sẽ không thể tham dự Siêu kinh điển nếu án phạt được áp dụng theo lịch thi đấu hiện tại.

Real Madrid sẽ tiếp đón Sevilla vào tuần tới (2h, 19/10) trên sân Bernabéu. Sau đó, "Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha" sẽ bước vào trận Siêu kinh điển với Barcelona ở vòng đấu kế tiếp (3h, 26/10).

2 trận đấu này trùng với số trận Vinicius có thể phải nghỉ theo mức phạt tối thiểu. Vì vậy, khả năng tiền đạo người Brazil ra sân tại Nou Camp đang rất thấp, dù Real Madrid vẫn có thể thực hiện các thủ tục kháng cáo.

Mức độ nghiêm trọng của án phạt cuối cùng còn phụ thuộc vào cách cơ quan kỷ luật đánh giá thái độ phản ứng của Vinicius sau khi bị truất quyền thi đấu. Biên bản trọng tài là yếu tố bất lợi đối với cầu thủ này, khiến triển vọng góp mặt trong trận Siêu kinh điển trở nên đặc biệt khó khăn.