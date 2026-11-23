Chelsea quyết giữ Xabi Alonso sau thảm bại trước Leeds

Chelsea đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn tại Ngoại hạng Anh, đặc biệt sau thất bại nặng nề 1-4 trước Leeds ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Kết quả này khiến HLV Xabi Alonso phải hứng chịu làn sóng chỉ trích về chiến thuật, cách lựa chọn đội hình và phương pháp vận hành lối chơi.

HLV Xabi Alonso đang chịu sức ép lớn sau thất bại 1-4 của Chelsea trước Leeds ngay tại Stamford Bridge.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Flashscore, ban lãnh đạo Chelsea không có ý định đưa ra quyết định nóng vội về tương lai của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Thay vào đó, đội bóng muốn cùng Alonso giải quyết những vấn đề hiện tại và trao cho ông thêm thời gian để xoay chuyển tình hình.

Chelsea vừa để thua liên tiếp Sunderland và Leeds tại Ngoại hạng Anh, qua đó rơi xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Đội chủ sân Stamford Bridge hiện kém Liverpool, đội đang đứng thứ tư, 5 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Những màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến niềm tin dành cho Alonso bị lung lay. Ban lãnh đạo Chelsea cũng thừa nhận đội bóng cần cải thiện phong độ và nhà cầm quân người Tây Ban Nha phải sớm tạo ra phản ứng tích cực.

Dù vậy, giới chủ Chelsea được cho là vẫn ưu tiên sự ổn định thay vì tiếp tục thay đổi trên băng ghế huấn luyện. Trước khi Alonso được bổ nhiệm, đội bóng từng trải qua nhiệm kỳ ngắn ngủi chỉ 104 ngày của Liam Rosenior.

Chelsea không muốn lặp lại tình trạng liên tục chấm dứt các dự án khi HLV chưa có đủ thời gian xây dựng đội bóng theo triết lý riêng. Tuy nhiên, nếu thành tích tiếp tục sa sút nghiêm trọng, tương lai của Alonso chắc chắn sẽ được xem xét kỹ lưỡng hơn.

Chelsea chuẩn bị mua tân binh tháng 1

Không chỉ giữ niềm tin vào Alonso, ban lãnh đạo Chelsea còn lên kế hoạch hỗ trợ chiến lược gia 44 tuổi trên thị trường chuyển nhượng mùa đông.

Theo Flashscore, đội bóng thành London dự kiến thực hiện một vài bản hợp đồng trong tháng 1/2027 nhằm khắc phục những điểm yếu đang bộc lộ. Hai khu vực được ưu tiên tăng cường là hàng tiền vệ và hàng phòng ngự.

Chelsea dự kiến tăng cường lực lượng trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 để giúp Alonso cải thiện thành tích.

Đây được xem là động thái quan trọng nhằm giúp Alonso có thêm những phương án nhân sự phù hợp với lối chơi mà ông muốn xây dựng. Chelsea nhận thấy cần có sự điều chỉnh về chất lượng đội hình thay vì chỉ đặt toàn bộ trách nhiệm lên vai HLV.

Đáng chú ý, nguồn tin cho biết Chelsea hiện kỳ vọng Alonso sẽ tiếp tục dẫn dắt đội bóng sau khi mùa giải 2026/27 khép lại. Tuy nhiên, đây không phải sự bảo đảm vô điều kiện, bởi quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào diễn biến và thành tích trong phần còn lại của mùa bóng.

Trước mắt, nhiệm vụ quan trọng nhất của Alonso là nhanh chóng giúp Chelsea lấy lại sự ổn định, đặc biệt sau những thất bại liên tiếp khiến đội bóng ngày càng tụt lại trong cuộc đua top 4.

Chelsea cần nhanh chóng cải thiện phong độ sau hai thất bại liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.

Hai đối thủ tiếp theo của Chelsea là Nottingham Forest và Crystal Palace. Đây được xem là những trận đấu quan trọng để Alonso chứng minh khả năng vực dậy đội bóng, đồng thời giảm bớt sức ép từ người hâm mộ và dư luận.

Nếu Chelsea giành được những kết quả tích cực, Alonso sẽ có thêm cơ sở để củng cố vị trí và triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng trong tháng 1.

Ngược lại, nếu đội bóng tiếp tục thi đấu thất vọng, ban lãnh đạo Chelsea khó có thể làm ngơ trước những vấn đề ngày càng nghiêm trọng.

Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, Chelsea vẫn lựa chọn kiên nhẫn với Alonso thay vì tính đến phương án thay HLV, đồng thời chuẩn bị hỗ trợ ông trên thị trường chuyển nhượng để đưa đội bóng trở lại cuộc đua giành vé dự Champions League.