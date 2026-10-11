Haaland mơ “kéo sập” Anfield, thư hùng Liverpool - Man City định đoạt thế nào?

Anfield – nơi Man City không muốn trở lại lúc này

Man City sẽ phải đối mặt với bầu không khí thù địch tại Anfield sau khi Ngoại hạng Anh công bố kết luận điều tra các cáo buộc vi phạm quy định tài chính. Ngày 29/9, ủy ban độc lập xác định đội bóng này vi phạm các cáo buộc liên quan đến quy định tài chính trong chín mùa giải, đồng thời phạm phần lớn cáo buộc không hợp tác điều tra. Man City bác bỏ những kết luận trên và nộp đơn kháng cáo ngày 2/10.

Man City đang chịu sức ép rất lớn từ mọi phía

Trận gặp Liverpool là lần đầu thầy trò HLV Enzo Maresca thi đấu kể từ khi vụ việc được công bố. Áp lực tại Anfield vì thế được dự báo đặc biệt lớn, nhất là khi Man City có thành tích sân khách rất kém tại đây.

Đội bóng thành Manchester chỉ thắng 3 trong 29 lần làm khách trước Liverpool tại Ngoại hạng Anh, tương đương tỷ lệ 10,3%, đồng thời thua 18 trận. Anfield cũng là một trong những sân đấu khó khăn nhất giải đấu với các đội khách, khi tỷ lệ chiến thắng của họ chỉ đạt 12,5%.

Man City từng thắng 2-1 tại đây mùa trước nhờ hai bàn muộn, nhưng Liverpool khi đó đang sa sút. Lần này, đội chủ nhà có cơ hội tận dụng lợi thế sân bãi để gây thêm sức ép lên đối thủ.

Thống kê ấn tượng về sân Anfield

Man City có thể biến sức ép thành động lực?

Man City khởi đầu mùa giải ấn tượng với 5 trận toàn thắng, giành 15 điểm và dẫn đầu bảng xếp hạng. Chiến thắng 1-0 trước Man Utd, dù phải chơi với 10 người trong hơn một giờ, cho thấy bản lĩnh của đội bóng này.

Tuy nhiên, những diễn biến bên ngoài sân cỏ có thể tác động đến tâm lý toàn đội. Man City có thể đoàn kết hơn trước sức ép, nhưng cũng khó tránh khỏi những ảnh hưởng từ nguy cơ chịu án phạt.

Bên cạnh đó, thành tích toàn thắng chưa phản ánh hoàn toàn sức mạnh áp đảo của đội bóng dưới thời Maresca. Họ từng được cột dọc hoặc xà ngang cứu thua trong trận derby Manchester, trong khi Coventry bỏ lỡ nhiều cơ hội trước khi thất bại. Ở trận gặp Bournemouth, Man City cũng phải chờ đến những phút cuối mới ngược dòng thắng 2-1.

Những dấu hiệu ấy cho thấy Man City vẫn có thể bị tổn thương. Nếu tận dụng tốt các cơ hội và khai thác được những thời điểm đối thủ mất tập trung, Liverpool hoàn toàn có thể tạo ra khác biệt.

Man City vẫn đang giữ thành tích toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh

Hàng thủ Man City chưa thực sự chắc chắn

Sau năm vòng đấu, Man City nhận bốn bàn thua, chưa kể một bàn phản lưới nhà. Đáng chú ý, chỉ số bàn thua kỳ vọng của họ lên tới 7,25 (xGA). Theo Opta, nếu loại trừ phạt đền, Man City chỉ đứng thứ 11 Ngoại hạng Anh về chỉ số này.

Điều đó càng đáng chú ý khi lịch thi đấu đầu mùa của họ được đánh giá dễ thứ hai giải đấu theo bảng xếp hạng sức mạnh trước mùa giải. Các đối thủ vẫn tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm, với trung bình 0,12 bàn thắng kỳ vọng mỗi cú sút.

Man City phần nào được cứu nguy nhờ khả năng dứt điểm thiếu chính xác của đối phương và số lần bóng tìm đến cột dọc, xà ngang. Thủ môn Gianluigi Donnarumma cũng đóng vai trò quan trọng khi ngăn chặn 2,6 bàn thua theo chỉ số xGOT của Opta.

Dù vậy, Liverpool có thể tạo ra những thử thách lớn hơn cho hàng thủ đội khách. Khả năng tận dụng cơ hội sẽ đóng vai trò quyết định, đặc biệt khi Man City chưa cho thấy sự chắc chắn tuyệt đối.

Tiếc nuối cuộc so tài hụt Isak - Haaland

Cuộc đối đầu giữa Erling Haaland và Alexander Isak từng được kỳ vọng là điểm nhấn của trận đấu. Tuy nhiên, tiền đạo người Thụy Điển dính chấn thương khi làm nhiệm vụ quốc tế và được xác nhận vắng mặt trước Man City.

Thật tiếc khi không được chứng kiến màn so tài Isak - Haaland

Isak khởi đầu mùa giải tích cực với bốn bàn thắng từ chỉ số 3,5 xG tại Ngoại hạng Anh. Thành tích này chỉ xếp sau Haaland, người đã ghi năm bàn từ 4,4 xG.

Liverpool còn đối mặt nguy cơ thiếu Cody Gakpo do vấn đề thể lực. Đáng chú ý, cả ba pha kiến tạo của Gakpo tại Ngoại hạng Anh mùa này đều dành cho Isak. Việc mất cả hai khiến hàng công đội chủ nhà suy yếu đáng kể, nhất là trong bối cảnh Hugo Ekitike cũng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Liverpool sẽ cần những phương án thay thế để tạo đột biến, trong khi Haaland vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Đây là lợi thế rõ ràng dành cho Man City trước chuyến làm khách đầy áp lực.

Kỷ nguyên mới sau Klopp và Guardiola

Trận đại chiến Liverpool - Man City từng gắn liền với những màn đấu trí kinh điển giữa Jurgen Klopp và Pep Guardiola. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Arne Slot tại Liverpool từ mùa 2024/25, cùng việc Guardiola rời Man City cuối mùa trước, đã khép lại chương cạnh tranh đáng nhớ này.

Cuộc đấu trí Iraola - Maresca hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn

Trận đấu lần này là lần đầu Liverpool gặp Man City mà không có Klopp hoặc Guardiola dẫn dắt kể từ tháng 3/2015. Khi đó, Liverpool thắng 2-1 tại Anfield dưới thời Brendan Rodgers, còn Man City được dẫn dắt bởi Manuel Pellegrini.

Enzo Maresca và Andoni Iraola khó có thể ngay lập tức tạo nên cuộc cạnh tranh tương tự, nhưng sự hiện diện của hai HLV mới khiến trận đấu thêm khó đoán.

Liverpool có cơ sở để hy vọng khi đội bóng của Iraola bất bại trong bảy trận trên mọi đấu trường mùa này, với bốn chiến thắng và ba trận hòa. Chuỗi trận không thua của nhà cầm quân này còn kéo dài từ thời ông dẫn dắt Bournemouth.

Nếu tận dụng được lợi thế sân nhà và khai thác những điểm yếu của đối thủ, Liverpool có thể giành chiến thắng quan trọng, đồng thời khiến chuyến trở lại Anfield của Man City trở thành trải nghiệm đáng quên.