Mourinho cảnh báo Real Madrid, không được xem thường PSV

Real Madrid sẽ tiếp đón PSV Eindhoven tại sân Santiago Bernabeu vào rạng sáng 25/11 (giờ Việt Nam), trong khuôn khổ lượt trận thứ 5 vòng phân hạng Champions League 2026/27. Trước cuộc đối đầu này, HLV Jose Mourinho đã gửi thông điệp cảnh báo tới toàn đội.

HLV Mourinho yêu cầu Real Madrid duy trì sự tập trung cao nhất trước cuộc tiếp đón PSV tại Champions League.

Theo Defensa Central, chiến lược gia người Bồ Đào Nha yêu cầu các học trò phải dành sự tôn trọng tuyệt đối cho PSV, bất chấp đội bóng Hà Lan không sở hữu danh tiếng lớn như Inter Milan, Arsenal hay AS Roma.

PSV hiện dẫn đầu giải vô địch quốc gia Hà Lan và hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ nếu Real Madrid nhập cuộc thiếu tập trung. Mourinho đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu thi đấu quyết liệt ngay từ những phút đầu tiên.

Lời cảnh báo được đưa ra sau chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Celta Vigo ở La Liga. Real Madrid chơi bế tắc trong hiệp một, để đối thủ mở tỷ số và chỉ giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng quyết định của Carlos Espi ở phút 85.

Mourinho không muốn những sai lầm tương tự tái diễn tại Champions League, nơi mỗi trận đấu đều có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Hiện Real Madrid có 12 điểm sau 4 lượt trận, toàn thắng giống PSG. Nếu đánh bại PSV, đội bóng Hoàng gia sẽ củng cố đáng kể cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Đây cũng là bước chuẩn bị quan trọng trước chuyến làm khách được chờ đợi trên sân Emirates của Arsenal vào ngày 9/12, trận đấu có thể ảnh hưởng lớn đến vị trí của Real Madrid ở vòng phân hạng.

Vinicius cùng 2 ngôi sao trở lại, Mourinho tính xoay tua hàng loạt

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Mourinho còn đặc biệt chú trọng việc phân phối thể lực trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc. Ở trận gặp Celta Vigo, ông đã để Aurelien Tchouameni, Marc Cucurella và Fede Valverde ngồi dự bị.

Theo Defensa Central, Real Madrid dự kiến thực hiện ít nhất 3 sự điều chỉnh khi tiếp đón PSV. Vinicius Junior được xác nhận sẽ trở lại đội hình xuất phát, trong khi Valverde và Tchouameni cũng nhiều khả năng đá chính. Tiền vệ người Pháp vừa gặp vấn đề ở cơ khép và không thi đấu trước Celta Vigo.

Vinicius, Valverde và Tchouameni được kỳ vọng trở lại đội hình xuất phát của Real Madrid trong trận gặp PSV.

Ở chiều ngược lại, Trent Alexander-Arnold và Yan Diomande có thể được nghỉ ngơi. Những cầu thủ khác như Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Eduardo Camavinga và Bernardo Silva cũng nằm trong diện được cân nhắc giảm tải.

Real Madrid còn gặp khó khăn về lực lượng khi Raul Asencio tiếp tục vắng mặt sau ca phẫu thuật điều trị chấn thương gãy xương do quá tải ở chân. Trong khi đó, Ferland Mendy không được đăng ký vào danh sách tham dự Champions League.

Việc xoay tua có thể mở ra cơ hội cho Endrick Felipe, Brahim Diaz, Thiago Pitarch và Carlos Espi. Đặc biệt, Espi vừa chứng minh giá trị với bàn thắng quyết định trước Celta Vigo.

Carlos Espi có thể được Mourinho trao thêm cơ hội sau khi ghi bàn quyết định giúp Real Madrid đánh bại Celta Vigo.

Nếu Real Madrid sớm kiểm soát thế trận và tạo được cách biệt an toàn, Mourinho sẽ có thêm điều kiện sử dụng những cầu thủ ít ra sân. Nhà cầm quân 63 tuổi muốn duy trì sức mạnh cạnh tranh nhưng vẫn bảo đảm thể trạng cho các trụ cột trong chặng đường quan trọng sắp tới.