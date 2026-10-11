Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha mong Ronaldo trở lại đội tuyển vào tháng 11

Sau vụ tự ý rời ĐT Bồ Đào Nha trong đợt tập trung vừa qua do mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo đang tạm thời bị đình chỉ thi đấu chờ ngày có án phạt chính thức. Tuy nhiên Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đang hy vọng việc này được giải quyết sớm nhất có thể.

Ronaldo đang chờ án phạt cho hành động tự ý bỏ đội tuyển

Theo điều 160 trong bộ luật của FPF, cầu thủ tự ý bỏ tuyển có thể bị treo giò trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm, và đã có những tiền lệ như Ricardo Carvalho vào năm 2011. Tuy nhiên danh tiếng của Ronaldo đi kèm lợi ích thương mại cho FPF và họ đang phải nghĩ cách để giải quyết việc này êm thấm.

Trong ngày 10/10, chủ tịch FPF Pedro Proenca đã có mặt tại buổi lễ khánh thành một sân tập mới, và ông đã được các phóng viên đặt câu hỏi về Ronaldo. Proenca khẳng định đang có một sự đồng lòng ở ĐTQG để đưa Ronaldo trở lại trong đợt tập trung tiếp theo vào tháng 11.

“Tôi sẽ không có lời bình nào về quá trình xử phạt. 2 tuần qua chúng tôi đã gần hoàn tất nhiệm vụ vượt qua vòng bảng UEFA Nations League, 4 chiến thắng càng trở nên cần thiết để mang lại sự yên lòng trong nội bộ trước những bất trắc có thể xảy ra”, Proenca nói.

“Tôi muốn bảo đảm rằng chúng tôi đều có chung một mong muốn, đó là được thấy đội trưởng đội tuyển, cầu thủ Bồ Đào Nha xuất sắc nhất mọi thời đại, được trở lại. Chúng tôi đã nhận được sự tán đồng từ HLV trưởng, các cầu thủ, và nếu không có vấn đề gì tôi hy vọng chúng tôi vẫn sẽ tập trung trong tháng sau vẫn với 25 con người đó”.

HLV Jorge Jesus & Chủ tịch FPF Pedro Proenca

Tuy nhiên ông Proenca cho biết Ủy ban kỷ luật xử vụ Ronaldo vẫn sẽ làm đúng trách nhiệm của họ và FPF không tác động đến quá trình xử phạt. “Ủy ban kỷ luật là một tổ chức độc lập và họ sẽ làm đúng phận sự của mình. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là chuẩn bị cho đợt tập trung tiếp theo”, ông nhấn mạnh.

Thông điệp cho thấy FPF muốn Ronaldo trở lại càng sớm càng tốt và HLV Jorge Jesus sẽ không có sự cản trở nào. Dù vậy Ronaldo vẫn sẽ phải chịu một mức phạt nhất định cho hành động của mình, nhưng FPF hy vọng mức phạt sẽ rất nhẹ kiểu “giơ cao đánh khẽ”.