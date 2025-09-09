Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Nottingham Forest sa thải HLV Santo, Mourinho chờ tái xuất Ngoại hạng Anh?

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest HLV Mourinho

Nottingham Forest trở thành CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên "trảm tướng" ở mùa giải 2025/26.

Nottingham Forest sa thải HLV Nuno Santo

Theo nguồn tin từ The Athletic và Daily Mail, Nottingham Forest đã quyết định sa thải HLV Nuno Espirito Santo chỉ sau 3 trận đầu Ngoại hạng Anh 2025/26. Dù chưa có thông báo chính thức từ câu lạc bộ, thông tin về việc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ra đi sớm được xác nhận và dự kiến sẽ xảy ra trong thời gian sắp tới. Điều này đồng nghĩa, Nottingham Forest trở thành CLB Ngoại hạng Anh đầu tiên "trảm tướng" ở mùa giải 2025/26.

Mặc dù dẫn dắt Nottingham Forest trở lại đấu trường châu Âu lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, mối quan hệ giữa HLV người Bồ Đào Nha và ban lãnh đạo CLB dần trở nên căng thẳng trong mùa hè vừa qua. 

HLV Nuno Santo chia tay Nottingham Forest

HLV Nuno Santo chia tay Nottingham Forest

🤝 Mối quan hệ căng thẳng giữa Nuno Santo và chủ tịch Marinakis

Nuno gia nhập Nottingham Forest vào tháng 12/2023 và nhanh chóng đem lại thành công cho đội bóng. Tuy nhiên, sự thay đổi trong cấu trúc đội bóng, với sự xuất hiện của cựu tiền vệ Arsenal, Edu ở vị trí Giám đốc bóng đá toàn cầu khiến Nuno gặp khó khăn trong công việc. 

Mới đây, Marinakis bác bỏ tin đồn về mối rạn nứt giữa ông và Nuno, khẳng định rằng 2 người sẽ có cuộc trò chuyện. Tuy nhiên, những dấu hiệu căng thẳng giữa họ đã lộ rõ ngay từ mùa giải trước, thời điểm Marinakis không ngần ngại ra sân chỉ trích Nuno sau trận hòa Leicester City 2-2. 

⚡ Nuno phản ứng về khả năng từ chức

Trong một cuộc họp báo gần đây, Nuno Santo thẳng thắn thừa nhận rằng mối quan hệ giữa ông và Marinakis không còn tốt như trước. Câu phát biểu này đã dấy lên những đồn đoán về khả năng Nuno bị sa thải, hoặc thậm chí ông có thể tự xin từ chức. 

Một quyết định gây tranh cãi khác trong thời gian gần đây là việc Nuno Santo loại Omari Hutchinson, tân binh đắt giá nhất lịch sử Nottingham Forest, khỏi danh sách tham dự Europa League. Đây là quyết định không thể làm hài lòng ban lãnh đạo.

Mourinho trở thành ứng viên sáng giá dẫn dắt Nottingham Forest

Mourinho trở thành ứng viên sáng giá dẫn dắt Nottingham Forest

🔄 Nottingham Forest tìm HLV mới: Chọn Mourinho hay Postecoglou

Hiện tại, Nottingham Forest đã bắt đầu tìm kiếm HLV mới để thay thế Nuno Santo. Trong danh sách những ứng cử viên tiềm năng có thể kể đến cựu huấn luyện viên Tottenham, Ange Postecoglou. Ngoài ra, Jose Mourinho cũng được đồn đoán là ứng viên sáng giá, trong bối cảnh "Người đặc biệt" vừa bị Fenerbahce sa thải.

Thậm chí, chủ tịch Marinakis còn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Marco Silva (Fulham) và Ernesto Valverde (Bilbao), tuy nhiên việc chiêu mộ họ sẽ "ngốn" khoản phí đền bù hợp đồng không nhỏ.

Theo Đỗ Anh (tổng hợp)

09/09/2025 06:31 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
