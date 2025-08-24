Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Đội Ngoại hạng Anh đầu tiên sắp "trảm tướng", nhắm Mourinho và 2 HLV

Sự kiện: Premier League 2025-26 Nottingham Forest HLV Mourinho

Brendan Rodgers, Jose Mourinho và Ange Postecoglou lọt vào tầm ngắm của CLB từng xếp thứ 7 Ngoại hạng Anh mùa trước.

   

🎯 Nottingham Forest tính "trảm tướng", Brendan Rodgers vào tầm ngắm

Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, CLB Nottingham Forest đang cân nhắc sa thải HLV trưởng Nuno Santo dù Ngoại hạng Anh 2025/26 mới bước sang vòng 2. Đáng chú ý, Brendan Rodgers, "thuyền trưởng" Celtic là cái tên được ưu tiên nhằm thay thế Nuno Santo.

Chủ tịch Evangelos Marinakis từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Rodgers và coi ông là lựa chọn lý tưởng nếu quyết định "trảm" Nuno Santo.

Nottingham Forest muốn sa thải HLV Nuno Santo và bổ nhiệm Brendan Rodgers

Nottingham Forest muốn sa thải HLV Nuno Santo và bổ nhiệm Brendan Rodgers

Rodgers chỉ còn 1 năm hợp đồng với Celtic. Với kinh nghiệm dẫn dắt Swansea (2010-2012), Liverpool (2012-2015) và Leicester City (2019-2023), nhà cầm quân 52 tuổi có đủ bản lĩnh để lèo lái Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu.

⚠️ Mourinho bất ngờ có trong danh sách ứng viên

Bên cạnh Brendan Rodgers, Nottingham Forest cũng liệt kê một số ứng viên tiềm năng. Đáng chú ý nhất phải kể đến Jose Mourinho – HLV trưởng Fenerbahce. Dù Mourinho có nhiều năm kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, việc chiêu mộ "Người đặc biệt" sẽ tốn kém, đi kèm với lo ngại về cá tính của ông.

Ange Postecoglou, HLV dẫn dắt Tottenham tới chức vô địch Europa League mùa trước cũng nằm trong danh sách này Tuy nhiên, Sun Sports dự đoán nhà cầm quân người Australia nhiều khả năng thay thế chính Rodgers tại Celtic nếu ông cập bến Nottingham Forest (Postecoglou cũng từng dẫn dắt Celtic giai đoạn 2021-2023).

Được biết, Chủ tịch Marinakis sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau trận đấu giữa Nottingham Forest và Crystal Palace vào 20h tối nay.

💥 Mối quan hệ đổ vỡ giữa Nuno Santo và giới chủ

Nottingham Forest đã trải qua mùa giải 2024/25 thành công khi kết thúc ở vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh, giành quyền tham dự Europa League. Tuy nhiên, những rạn nứt nội bộ đang đe dọa sự ổn định của đội bóng này.

Trong đó, niềm tin giữa HLV Nuno Santo và giới chủ xuống thấp cực điểm. Ở buổi họp báo trước vòng 2 Ngoại hạng Anh, ông công khai thừa nhận mối quan hệ với Chủ tịch Evangelos Marinakis “đã rạn nứt”:

“Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời, tôi hiểu người hâm mộ sẽ lo lắng. Nhưng khi những điều này xuất hiện trên truyền thông, tức là có điều gì đó thực sự đang diễn ra. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giữ cho các cầu thủ tập trung vào trận đấu".

Postecoglou và Mourinho cũng được Nottingham Forest để mắt đến

Postecoglou và Mourinho cũng được Nottingham Forest để mắt đến

🔮Mâu thuẫn với Giám đốc toàn cầu Edu

Được biết, nguồn gốc mâu thuẫn liên quan đến công tác chuyển nhượng. Nuno Santo từng lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ của CLB trong khâu mua sắm lực lượng.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa ông và Giám đốc toàn cầu Edu khiến tình hình ngày càng xấu đi. Theo SunSport, 2 người có "cuộc cãi vã nghiêm trọng" sau khi cựu tiền vệ Arsenal đặt chân tới Nottingham Forest. Vì vậy, động thái chủ động lên tiếng được xem là lời tạm biệt không chính thức của Nuno Santo. 

Arsenal đại thắng Leeds 5-0: Bản lĩnh "Pháo thủ", Gyokeres đe dọa Ngoại hạng Anh
Arsenal đại thắng Leeds 5-0: Bản lĩnh "Pháo thủ", Gyokeres đe dọa Ngoại hạng Anh

Arsenal chịu không ít chỉ trích sau vòng mở màn Ngoại hạng Anh, dù đánh bại MU. Ở vòng 2, chiến thắng tưng bừng trên sân nhà trước tân binh Leeds là...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/08/2025 09:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN