Đội Ngoại hạng Anh đầu tiên sắp "trảm tướng", nhắm Mourinho và 2 HLV

🎯 Nottingham Forest tính "trảm tướng", Brendan Rodgers vào tầm ngắm

Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, CLB Nottingham Forest đang cân nhắc sa thải HLV trưởng Nuno Santo dù Ngoại hạng Anh 2025/26 mới bước sang vòng 2. Đáng chú ý, Brendan Rodgers, "thuyền trưởng" Celtic là cái tên được ưu tiên nhằm thay thế Nuno Santo.

Chủ tịch Evangelos Marinakis từ lâu đã dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Rodgers và coi ông là lựa chọn lý tưởng nếu quyết định "trảm" Nuno Santo.

Nottingham Forest muốn sa thải HLV Nuno Santo và bổ nhiệm Brendan Rodgers

Rodgers chỉ còn 1 năm hợp đồng với Celtic. Với kinh nghiệm dẫn dắt Swansea (2010-2012), Liverpool (2012-2015) và Leicester City (2019-2023), nhà cầm quân 52 tuổi có đủ bản lĩnh để lèo lái Nottingham Forest ở Ngoại hạng Anh cũng như đấu trường châu Âu.

⚠️ Mourinho bất ngờ có trong danh sách ứng viên

Bên cạnh Brendan Rodgers, Nottingham Forest cũng liệt kê một số ứng viên tiềm năng. Đáng chú ý nhất phải kể đến Jose Mourinho – HLV trưởng Fenerbahce. Dù Mourinho có nhiều năm kinh nghiệm tại Ngoại hạng Anh, việc chiêu mộ "Người đặc biệt" sẽ tốn kém, đi kèm với lo ngại về cá tính của ông.

Ange Postecoglou, HLV dẫn dắt Tottenham tới chức vô địch Europa League mùa trước cũng nằm trong danh sách này Tuy nhiên, Sun Sports dự đoán nhà cầm quân người Australia nhiều khả năng thay thế chính Rodgers tại Celtic nếu ông cập bến Nottingham Forest (Postecoglou cũng từng dẫn dắt Celtic giai đoạn 2021-2023).

Được biết, Chủ tịch Marinakis sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau trận đấu giữa Nottingham Forest và Crystal Palace vào 20h tối nay.

💥 Mối quan hệ đổ vỡ giữa Nuno Santo và giới chủ

Nottingham Forest đã trải qua mùa giải 2024/25 thành công khi kết thúc ở vị trí thứ 7 tại Ngoại hạng Anh, giành quyền tham dự Europa League. Tuy nhiên, những rạn nứt nội bộ đang đe dọa sự ổn định của đội bóng này.

Trong đó, niềm tin giữa HLV Nuno Santo và giới chủ xuống thấp cực điểm. Ở buổi họp báo trước vòng 2 Ngoại hạng Anh, ông công khai thừa nhận mối quan hệ với Chủ tịch Evangelos Marinakis “đã rạn nứt”:

“Chúng tôi đã có một mùa giải tuyệt vời, tôi hiểu người hâm mộ sẽ lo lắng. Nhưng khi những điều này xuất hiện trên truyền thông, tức là có điều gì đó thực sự đang diễn ra. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là giữ cho các cầu thủ tập trung vào trận đấu".

Postecoglou và Mourinho cũng được Nottingham Forest để mắt đến

🔮Mâu thuẫn với Giám đốc toàn cầu Edu

Được biết, nguồn gốc mâu thuẫn liên quan đến công tác chuyển nhượng. Nuno Santo từng lên tiếng chỉ trích sự chậm trễ của CLB trong khâu mua sắm lực lượng.

Đặc biệt, mối quan hệ giữa ông và Giám đốc toàn cầu Edu khiến tình hình ngày càng xấu đi. Theo SunSport, 2 người có "cuộc cãi vã nghiêm trọng" sau khi cựu tiền vệ Arsenal đặt chân tới Nottingham Forest. Vì vậy, động thái chủ động lên tiếng được xem là lời tạm biệt không chính thức của Nuno Santo.