Mourinho ngày càng giàu nhờ bị đuổi việc, "hốt bạc" gần 100 triệu bảng

💸Mourinho "hốt bạc" vì bị sa thải

Mourinho đã rời khỏi gã khổng lồ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Fenerbahce chỉ 2 ngày sau khi đội bóng này bị loại khỏi Cúp C1 bởi Benfica. Ông đến Istanbul vào năm 2024, chỉ 6 tháng sau khi bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng AS Roma.

Mourinho nửa buồn nửa vui khi bị Fenerbahce sa thải

Dù không giành được danh hiệu nào cùng Fenerbahce, Mourinho được cho là sẽ nhận một khoản bồi thường hậu hĩnh khi hợp đồng bị chấm dứt. Theo tờ Fanatik của Thổ Nhĩ Kỳ, "Người đặc biệt" dự kiến sẽ nhận được khoản bồi thường hợp đồng trị giá 13 triệu bảng từ Fenerbahce.

Trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của mình, Mourinho đã tích lũy được một số tiền đáng kể từ các khoản bồi thường vì bị sa thải. Và sau lần bị sa thải mới nhất, Mourinho đang tiến gần đến con số 100 triệu bảng tiền bồi thường.

👉Mourinho nối dài chuỗi ngày bị sa thải

Mourinho từng nhận 26,3 triệu bảng từ Chelsea sau 2 lần bị sa thải bởi đội bóng thành London. Khoản bồi thường lớn nhất của ông đến từ MU, khi ông rời đội bóng với số tiền đền bù lên tới 19,6 triệu bảng.

Khi dẫn dắt Real Madrid, Mourinho cũng nhận được 17 triệu bảng tiền bồi thường từ gã khổng lồ Tây Ban Nha. Ở công việc gần đây nhất tại Anh với Tottenham, chiến lược gia người Bồ Đào Nha bỏ túi 15 triệu bảng tiền đền bù.

Sau đó, Mourinho đến với Roma, nhưng chỉ nhận được khoản bồi thường nhỏ nhất trong sự nghiệp trị giá 3 triệu bảng. Khoản bồi thường 13 triệu bảng mà Mourinho dự kiến nhận được sắp tới khi bị Fenerbahce đuổi việc nâng tổng số tiền đền bù trong sự nghiệp của ông lên con số ấn tượng 93 triệu bảng.

Mourinho đã úp mở về bến đỗ tiếp theo, có thể là trở lại Ngoại hạng Anh. Tháng 10 năm ngoái, ông từng nói: “Điều tốt nhất tôi nên làm khi rời Fenerbahce chính là tôi sẽ đến 1 CLB không tham gia các giải đấu của UEFA. Vì vậy, nếu một đội bóng nào đó ở Anh, kể cả từ nhóm cuối bảng mà họ cần HLV trong hai năm tới, tôi đã sẵn sàng đồng ý".

Đội bóng Số tiền được bồi thường (triệu bảng) Chelsea 26,3 Manchester United 19,6 Real Madrid 17,0 Tottenham 15,0 Fenerbahce (dự kiến) 13,0 Roma 3,0 Tổng cộng 93,9

Những lần Mourinho nhận bồi thường sau khi bị sa thải trong sự nghiệp