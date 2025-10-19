Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Choáng Chủ tịch Nottingham Forest muốn tự làm HLV, 2 ứng viên "xịn" chờ việc

Sự kiện: Nottingham Forest Premier League 2025-26




Nottingham Forest đang khiến làng bóng đá Anh xôn xao khi rộ tin Chủ tịch - tỷ phú Evangelos Marinakis cân nhắc khả năng tự đảm nhiệm vai trò HLV tạm quyền, đồng thời mở đàm phán với hai cái tên lừng danh Roberto Mancini và Sean Dyche cho chiếc ghế nóng tại City Ground.

🔥 Chủ tịch Marinakis ra tay giữa khủng hoảng

Evangelos Marinakis, tỷ phú người Hy Lạp và là chủ sở hữu Nottingham Forest, đã không còn đủ kiên nhẫn khi đội bóng thất bại 0-3 ngay trên sân nhà trước Chelsea. Ông được cho là rời ghế trong khu vực VIP ở phút 60 khi Nottingham bị dẫn 0-2 và lập tức chỉ đạo cấp dưới thông báo quyết định sa thải Postecoglou.

HLV Ange Postecoglou bị sa thải sau trận thua Chelsea 0-3

HLV Ange Postecoglou bị sa thải sau trận thua Chelsea 0-3

Động thái này đến chỉ sau 40 ngày kể từ khi HLV người Úc nhậm chức, đánh dấu nhiệm kỳ ngắn nhất lịch sử Ngoại hạng Anh đối với một HLV chính thức - phá luôn kỷ lục 41 ngày của Les Reeds tại Charlton Athletic năm 2006.

Khi được bổ nhiệm hồi đầu tháng 9, Postecoglou được kỳ vọng sẽ giúp Marinakis hiện thực hóa tham vọng đưa Nottingham trở lại ánh hào quang châu Âu. Tuy nhiên, chuỗi phong độ tệ hại: 8 trận liên tiếp không thắng (6 thua, 2 hòa) - đặc biệt là thất bại muối mặt trước Midtjylland tại Europa League khiến người hâm mộ mất niềm tin.

Trước khi rời ghế, nhà cầm quân 60 tuổi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, nói lời chia tay các cầu thủ trong phòng thay đồ và chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên bên ngoài sân City Ground.

💥 Marinakis gây sốc khi muốn tự làm HLV

Theo nhà báo Fabrizio Romano, ông Marinakis tin rằng bản thân đủ năng lực lèo lái CLB vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt khi có sự hỗ trợ từ ban huấn luyện và Giám đốc thể thao Edu. Dù vậy, ông vẫn để ngỏ khả năng mời những cái tên lớn như Rafael Benitez hoặc Roberto Mancini.

Chủ tịch Evangelos Marinakis gây sốc khi tính chuyện tự ngồi ghế HLV tạm quyền

Chủ tịch Evangelos Marinakis gây sốc khi tính chuyện tự ngồi ghế HLV tạm quyền

Thông tin này lập tức khiến cộng đồng fan Nottingham “dậy sóng”. Nhiều CĐV chỉ trích tỷ phú người Hy Lạp biến đội bóng thành “sân sau” của riêng mình, hành xử cảm tính và thiếu chuyên nghiệp.

Hiện tại, Nottingham Forest vẫn chưa tìm được người thay thế chính thức. Trong trường hợp Chủ tịch Marinakis “tự cầm quân” hoàn toàn có thể xảy ra - một kịch bản vừa hy hữu, vừa khiến dư luận thêm phần tò mò.

🧩 Dyche và Mancini - hai ứng viên sáng giá

Nguồn tin từ Anh cho biết, Forest đã nhanh chóng liên hệ Sean Dyche và Roberto Mancini để bàn về khả năng tiếp quản đội bóng. Cả hai đều đang thất nghiệp và đều có những điểm khiến Marinakis ấn tượng.

Roberto Mancini,&nbsp;Marco Silva và Sean Dyche nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá thay thế

Roberto Mancini, Marco Silva và Sean Dyche nằm trong danh sách ứng cử viên sáng giá thay thế

Roberto Mancini, cựu HLV của Man City, từng giúp “The Citizens” giành chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên mùa 2011-2012. Nhà cầm quân người Ý được đánh giá cao về kinh nghiệm và cá tính mạnh.

Sean Dyche, cựu cầu thủ tập sự của Nottingham Forest, hiện sống gần sân City Ground. Hai trợ lý thân tín của ông là Ian Woan và Steve Stone đều là cựu cầu thủ Forest, góp mặt trong đội hình mùa 1995-1996, mùa giải cuối cùng đội bóng góp mặt tại cúp châu Âu.

Bên cạnh đó, Marinakis vẫn đặc biệt ngưỡng mộ HLV Marco Silva của Fulham - người từng được ông bổ nhiệm tại Olympiakos. Hợp đồng của Silva với Fulham (hết hạn cuối mùa này) được cho là có điều khoản phá vỡ trị giá khoảng 8 triệu bảng.

💰 Bài toán tài chính và tương lai gần

Dù sẵn sàng chi tiền đền bù để có HLV mới, Nottingham Forest buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trước các quy định về lợi nhuận và tính bền vững. Việc sa thải hai HLV chỉ trong hai tháng, cùng khoản chi khoảng 200 triệu bảng cho 13 tân binh mùa hè, khiến ngân sách đội bóng chịu áp lực không nhỏ.

Trước Postecoglou, Nuno Espírito Santo cũng rời ghế do mâu thuẫn với Marinakis liên quan đến việc bổ nhiệm Edu làm giám đốc toàn cầu phụ trách bóng đá.

Theo tiết lộ, thời hạn hợp đồng mà Marinakis sẵn sàng đưa ra sẽ là yếu tố then chốt trong việc chốt người kế nhiệm. Cuộc đàm phán dự kiến sẽ được đẩy nhanh trong 24 giờ tới, để kịp thời có HLV mới trước trận đấu gặp Porto tại Europa League vào thứ Năm tuần này.

Hiện Nottingham Forest chỉ mới giành 1 điểm sau 2 trận vòng bảng Europa League, và người hâm mộ đang chờ đợi một làn gió mới có thể vực dậy đội bóng trước khi quá muộn.

8

CHÍNH THỨC: Nottingham Forest sa thải Postecoglou chỉ sau 39 ngày dẫn dắt
CHÍNH THỨC: Nottingham Forest sa thải Postecoglou chỉ sau 39 ngày dẫn dắt

HLV trưởng Ange Postecoglou đã bị Nottingham Forest sa thải sau trận thua Chelsea 0-3.





19/10/2025 18:04 PM (GMT+7)
