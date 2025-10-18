CHÍNH THỨC: Nottingham Forest sa thải Postecoglou chỉ sau 39 ngày dẫn dắt

CLB Nottingham Forest chính thức công bố họ đã cách chức với HLV Ange Postecoglou chỉ sau 39 ngày dẫn dắt CLB này. Quyết định được đưa ra sau chưa đầy 1 giờ từ lúc trận đấu Nottingham Forest - Chelsea kết thúc, với chiến thắng 3-0 dành cho Chelsea.

HLV Ange Postecoglou

Postecoglou được bổ nhiệm thay thế HLV Nuno Santo trong tháng 9 do mâu thuẫn sâu sắc giữa Santo với ông chủ CLB, tỷ phú người Hy Lạp Evangelos Marinakis. Mâu thuẫn được cho là đã xuất phát từ cuối mùa giải trước khi Nottingham có dấu hiệu sa sút ở cuối mùa bóng 2024/25.

Sự thay tướng đột ngột không làm kết quả của Nottingham Forest khá lên. Họ không thắng toàn bộ cả 8 trận Postecoglou dẫn dắt, trong đó có những thất bại khá muối mặt ở Europa League, và HLV trưởng người Australia đã trở thành HLV duy nhất trong lịch sử CLB không thắng trong cả 8 trận đầu tiên dẫn dắt.

Marinakis đã chọn Postecoglou do mối thân quen với HLV này từ trước, sau khi HLV này rời Tottenham trong mùa hè dù đưa Spurs tới chức vô địch Europa League. Nhưng Marinakis ngày càng hối tiếc với quyết định của mình và khi Nottingham Forest bị dẫn 0-2 bởi Chelsea ở hiệp 2, Marinakis đã rời ghế dự khán trên sân City Ground. Khi bàn thua thứ ba xảy ra ở phút 84, các fan Nottingham cũng lũ lượt rời sân ra về.

39 ngày dẫn dắt là thời gian ngắn thứ 2 nắm một CLB của một HLV trưởng trong lịch sử Premier League, chỉ sau 30 ngày dẫn dắt Leeds của Sam Allardyce.