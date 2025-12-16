Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: 3 đội bằng điểm với MU trong cuộc đua top 5

MU bị cầm hòa 4-4 trước Bournemouth trong trận cầu hết sức kịch tính của vòng 16 Premier League. Dù dẫn bàn trước tới 2 lần nhưng MU không những bị chia điểm, họ đã 2 lần thoát khỏi thất bại trong thời gian bù giờ.

MU chỉ có được 1 điểm trước Bournemouth, thậm chí suýt thua nếu không có Lammens

Chỉ có kết quả thắng mới giúp MU vươn lên vị trí thứ 5 là vị trí dự Champions League mùa sau, nên kết quả hòa không đủ đạt mục tiêu đó. MU hiện đã có 26 điểm và họ phải xếp dưới Crystal Palace do kém đúng 1 đơn vị hiệu số. Liverpool và Sunderland đều xếp sau MU do kém hiệu số.

Dù vậy cuộc đua châu Âu vẫn đang là cánh cửa mở cho các bên "tham chiến". Vòng tới Chelsea đụng phải Newcastle, Liverpool đấu Tottenham trong khi MU chạm trán Aston Villa, khiến cuộc đua cho vé dự Cúp C1 hứa hẹn cực kỳ khó lường.

BXH Premier League sau vòng 16